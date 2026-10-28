https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/usakov-avrupalilar-ukrayna-muzakerelerine-davet-edilmeyecek-1109941646.html

Uşakov: Avrupalılar Ukrayna müzakerelerine davet edilmeyecek

Uşakov: Avrupalılar Ukrayna müzakerelerine davet edilmeyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin davet edilmeyeceğini açıkladı. Uşakov, görüşmelere... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T17:29+0300

2026-10-28T17:29+0300

2026-10-28T17:29+0300

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna meselesinde yürütülecek üçlü müzakereler masasına Avrupalı temsilcilerin davet edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.Uşakov, "Bilet alırlarsa oraya gidebilirler, ancak kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor" dedi.Yalnızca Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir mutabakat bulunduğunu vurgulayan Uşakov, Avrupa'nın bu format içinde yer almasının öngörülmediğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede Moskova'nın Ukrayna konusundaki üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu teyit etmişti. Uşakov'un aktardığına göre görüşmeler, kasım ayı başlarında Abu Dabi'de yapılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/trumptan-kritik-zirve-sinyali-putin-ve-zelenskiy-ile-cok-yakinda-bir-araya-gelecegiz-1109918239.html

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