https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/usakov-avrupalilar-ukrayna-muzakerelerine-davet-edilmeyecek-1109941646.html
Uşakov: Avrupalılar Ukrayna müzakerelerine davet edilmeyecek
Uşakov: Avrupalılar Ukrayna müzakerelerine davet edilmeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin davet edilmeyeceğini açıkladı. Uşakov, görüşmelere... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T17:29+0300
2026-10-28T17:29+0300
2026-10-28T17:29+0300
dünya
yuriy uşakov
rusya
ukrayna
müzakere
abd
avrupa
abu dabi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100061896_0:0:1302:733_1920x0_80_0_0_a1d66cd5c1dfd4f80983014972d972c9.png
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna meselesinde yürütülecek üçlü müzakereler masasına Avrupalı temsilcilerin davet edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.Uşakov, "Bilet alırlarsa oraya gidebilirler, ancak kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor" dedi.Yalnızca Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir mutabakat bulunduğunu vurgulayan Uşakov, Avrupa'nın bu format içinde yer almasının öngörülmediğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede Moskova'nın Ukrayna konusundaki üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu teyit etmişti. Uşakov'un aktardığına göre görüşmeler, kasım ayı başlarında Abu Dabi'de yapılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/trumptan-kritik-zirve-sinyali-putin-ve-zelenskiy-ile-cok-yakinda-bir-araya-gelecegiz-1109918239.html
rusya
ukrayna
abd
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100061896_104:0:1099:746_1920x0_80_0_0_0abd0ade7cf9f8a699261141cf64396c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yuriy uşakov, rusya, ukrayna, müzakere, abd, avrupa, abu dabi
yuriy uşakov, rusya, ukrayna, müzakere, abd, avrupa, abu dabi
Uşakov: Avrupalılar Ukrayna müzakerelerine davet edilmeyecek
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin davet edilmeyeceğini açıkladı. Uşakov, görüşmelere yalnızca Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılacağını, müzakerelerin kasım ayı başında Abu Dabi'de yapılabileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna meselesinde yürütülecek üçlü müzakereler masasına Avrupalı temsilcilerin davet edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Uşakov, "Bilet alırlarsa oraya gidebilirler, ancak kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor" dedi.
Yalnızca Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla üçlü müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir mutabakat bulunduğunu vurgulayan Uşakov, Avrupa'nın bu format içinde yer almasının öngörülmediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede Moskova'nın Ukrayna konusundaki üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu teyit etmişti. Uşakov'un aktardığına göre görüşmeler, kasım ayı başlarında Abu Dabi'de yapılabilir.