https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/2024-yilinda-yola-cikan-ve-dunya-turu-yapan-luks-yolcu-gemisi-kambocyada-mahsur-kaldi-1109917105.html

2024 yılında yola çıkan ve Dünya turu yapan lüks yolcu gemisi Kamboçya'da mahsur kaldı

2024 yılında yola çıkan ve Dünya turu yapan lüks yolcu gemisi Kamboçya'da mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Dünya turu için 2024’te Belfast’tan yola çıkan Villa Vie Odyssey, artan yakıt maliyetleri nedeniyle seferlerini Kamboçya’da askıya aldı. Yaklaşık 200 yolcunun... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T07:20+0300

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Villa Vie Odyssey adlı lüks yolcu gemisinin yıllarca sürmesi planlanan dünya seyahati, yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle Kamboçya’da kesintiye uğradı. ABD merkezli işletmeci, operasyonlarını askıya aldığını açıklayarak yolcuların gemiden ayrılması ve geçici yaşam düzenlemeleri için çalışmalara başladığını bildirdi.Şirketin açıklamasına göre, Asya’nın bazı bölgelerinde kabin başına aylık yakıt maliyeti 1.800 dolardan 8 bin dolara çıktı. İşletmeci, maliyet artışının tamamını yolculara yansıtmanın gerçekçi bir çözüm olmadığını belirtti.Villa Vie Odyssey’de yaklaşık 200 yolcu bekleyişteBloomberg’in gemi işletmecisinin kurucusuna dayandırdığı haberine göre, Kamboçya’da gemiden inme talimatı verildiğinde yaklaşık 200 yolcu bulunuyordu. Şirketin yolcular için hazırladığı gemiden ayrılma ve geçici konaklama düzenlemelerinin ayrıntıları ise henüz netleşmedi.Yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 650 yolcu kapasiteli gemi, kesintisiz dünya seyahati hedefiyle Ekim 2024’te Belfast’tan hareket etmişti. Şirketin internet sitesindeki programa göre yolculuğun 3,5 yıl sürmesi ve yaklaşık 150 ülkeyi kapsaması planlanıyordu.Yakıt maliyetleri alınan önlemleri aştıİşletmeci, yakıt tüketimini azaltmak amacıyla seyir hızını düşürmek ve limanlarda daha uzun süre kalmak dahil çeşitli önlemler aldığını açıkladı. Ancak bu adımların maliyetlerdeki olağanüstü yükselişi karşılamaya yetmediğini bildirdi.Habere göre, yılın başlarında başlayan İran savaşı sonrasında küresel yakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş, geminin işletme giderlerini artırdı. Kabin başına açıklanan yakıt maliyetinin önceki seviyesinin dört katını aşması, uzun süreli seyahatin finansmanını zorlaştırdı.Dünya turunun geleceği için 60 günlük süreçŞirket, önündeki 60 günü yeniden yapılanma ve sermaye artırımı çalışmalarına ayırmayı planlıyor. Bununla birlikte işletmeci, bu sürecin sonucuna ilişkin herhangi bir garanti vermediğini belirtiyor. Seferlerin yeniden başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor.Salı günü duyurulan operasyonların askıya alınması kararı, geminin ilk aksaması değil. Belfast’taki onarım gecikmeleri de yolcuların aylarca kentte beklemesine yol açmış, şirkete milyonlarca sterlin ek maliyet getirmişti.Villa Vie Odyssey’de kabinler 440 bin dolara ulaşıyorUzun süreli deniz yaşamı vadeden Villa Vie Odyssey, barlar, restoranlar, havuz güvertesi ve pickleball kortu gibi olanaklarla donatılmıştı. Proje, yolculara dünya turu boyunca gemide yaşama imkânı sunuyordu.Şirketin internet sitesine göre, kabinlerde kalıcı ikamet hakkı için fiyatlar 120 bin ile 440 bin dolar arasında değişiyor. Kabinler ayrıca aylık 3 bin 500 dolardan başlayan bedellerle kiralanabiliyor. Operasyonların durdurulmasının ardından yolcuların seyahat ve konaklama planlarının nasıl sürdürüleceği, yeniden yapılanma sürecinin başlıca soru işaretleri arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/israilde-secimlerinde-son-durum-katilim-orani-53-yilin-rekorunu-kirdi-netanyahudan-son-dakika-1109907892.html

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