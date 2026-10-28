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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/trumptan-kritik-zirve-sinyali-putin-ve-zelenskiy-ile-cok-yakinda-bir-araya-gelecegiz-1109918239.html
Trump'tan kritik zirve sinyali: Putin ve Zelenskiy ile çok yakında bir araya geleceğiz
Trump'tan kritik zirve sinyali: Putin ve Zelenskiy ile çok yakında bir araya geleceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne yönelik üçlü görüşmelerin yakında başlayacağını duyurarak çözüm konusunda büyük bir ilerleme... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T08:58+0300
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vladimir putin
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların barışçıl yolla çözüme kavuşturulması sürecinde önemli ilerlemeler kaydedileceğini açıkladı.Andrews Askeri Üssü'nde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, yakın zamanda liderler düzeyinde temasların kurulacağını bildirdi.'Çok yakında bir anlaşmaya varılmak isteniyor'Bir gazetecinin kimlerle görüşme planlandığını sorması üzerine Trump, "Devlet Başkanı Putin ve Zelenskiy ile. Sanırım büyük bir ilerleme kaydedilecek" yanıtını verdi. 25 Ekim'deki açıklamasında ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin 'oldukça yakında' yapılacağını ifade eden Trump, tarafların bir anlaşma yapma arzusu içinde olduğunu vurgulamıştı.Özel Temsilci Witkoff'un Rusya temaslarıÜçlü zirve hazırlıkları sürerken, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff geçtiğimiz günlerde Rusya'ya giderek krizin çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeleri iletmişti.Amerikalı müzakereci, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/fsb-rusyanin-53-bolgesinde-126-silah-kacakcisina-baskin-duzenledi-1109918136.html
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steve witkoff, rusya, ukrayna, abd, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy
steve witkoff, rusya, ukrayna, abd, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy

Trump'tan kritik zirve sinyali: Putin ve Zelenskiy ile çok yakında bir araya geleceğiz

08:58 28.10.2026
© REUTERS Umit BektasTrump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi
Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© REUTERS Umit Bektas
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ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne yönelik üçlü görüşmelerin yakında başlayacağını duyurarak çözüm konusunda büyük bir ilerleme kaydedileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların barışçıl yolla çözüme kavuşturulması sürecinde önemli ilerlemeler kaydedileceğini açıkladı.

Andrews Askeri Üssü'nde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, yakın zamanda liderler düzeyinde temasların kurulacağını bildirdi.

'Çok yakında bir anlaşmaya varılmak isteniyor'

Bir gazetecinin kimlerle görüşme planlandığını sorması üzerine Trump, "Devlet Başkanı Putin ve Zelenskiy ile. Sanırım büyük bir ilerleme kaydedilecek" yanıtını verdi.

25 Ekim'deki açıklamasında ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin 'oldukça yakında' yapılacağını ifade eden Trump, tarafların bir anlaşma yapma arzusu içinde olduğunu vurgulamıştı.

Özel Temsilci Witkoff'un Rusya temasları

Üçlü zirve hazırlıkları sürerken, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff geçtiğimiz günlerde Rusya'ya giderek krizin çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeleri iletmişti.

Amerikalı müzakereci, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.
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