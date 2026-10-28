https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/trumptan-kritik-zirve-sinyali-putin-ve-zelenskiy-ile-cok-yakinda-bir-araya-gelecegiz-1109918239.html

Trump'tan kritik zirve sinyali: Putin ve Zelenskiy ile çok yakında bir araya geleceğiz

Trump'tan kritik zirve sinyali: Putin ve Zelenskiy ile çok yakında bir araya geleceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne yönelik üçlü görüşmelerin yakında başlayacağını duyurarak çözüm konusunda büyük bir ilerleme... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T08:58+0300

2026-10-28T08:58+0300

2026-10-28T08:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

steve witkoff

rusya

ukrayna

abd

vladimir putin

donald trump

vladimir zelenskiy

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların barışçıl yolla çözüme kavuşturulması sürecinde önemli ilerlemeler kaydedileceğini açıkladı.Andrews Askeri Üssü'nde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, yakın zamanda liderler düzeyinde temasların kurulacağını bildirdi.'Çok yakında bir anlaşmaya varılmak isteniyor'Bir gazetecinin kimlerle görüşme planlandığını sorması üzerine Trump, "Devlet Başkanı Putin ve Zelenskiy ile. Sanırım büyük bir ilerleme kaydedilecek" yanıtını verdi. 25 Ekim'deki açıklamasında ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin 'oldukça yakında' yapılacağını ifade eden Trump, tarafların bir anlaşma yapma arzusu içinde olduğunu vurgulamıştı.Özel Temsilci Witkoff'un Rusya temaslarıÜçlü zirve hazırlıkları sürerken, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff geçtiğimiz günlerde Rusya'ya giderek krizin çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeleri iletmişti.Amerikalı müzakereci, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/fsb-rusyanin-53-bolgesinde-126-silah-kacakcisina-baskin-duzenledi-1109918136.html

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ukrayna

abd

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steve witkoff, rusya, ukrayna, abd, vladimir putin, donald trump, vladimir zelenskiy