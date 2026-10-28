https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/fsb-rusyanin-53-bolgesinde-126-silah-kacakcisina-baskin-duzenledi-1109918136.html

FSB, Rusya'nın 53 bölgesinde 126 silah kaçakçısına baskın düzenledi

FSB, Rusya'nın 53 bölgesinde 126 silah kaçakçısına baskın düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın güvenliğinin sekteye uğramaması için çalışmalarına devam eden Rus istihbaratı, silah kaçakçılığı yapan çok sayıda zanlıyı yakalayarak faaliyetlerine... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T08:36+0300

2026-10-28T08:36+0300

2026-10-28T08:36+0300

dünya

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya)

silah kaçakçılığı

operasyon

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin farklı bölgelerinde yasadışı silah transferi yaptığı belirlenen 126 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.FSB'nin verilerine göre zanlılar, Ağustos ve Eylül aylarında yasadışı silah kaçakçılığı, gizli atölyelerde silahların onarılması ve bunların satışı ile ilgili faaliyetler yürütüyordu.Operasyonun Rusya İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları'nın (Rosgvardiya) da katılımıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.Operasyon sırasında ele geçirilenler şöyle:⚔️363 ateşli silah⚔️1436 el bombası⚔️323 kilogram patlayıcı madde⚔️60 bin 500 adet mühimmat❌Ayrıca 48 gizli silah atölyesi kapatıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ab-rusya-ile-muzakere-icin-temsilciler-atanmasini-tartisiyor-1109914742.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), silah kaçakçılığı, operasyon