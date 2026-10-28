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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/fsb-rusyanin-53-bolgesinde-126-silah-kacakcisina-baskin-duzenledi-1109918136.html
FSB, Rusya'nın 53 bölgesinde 126 silah kaçakçısına baskın düzenledi
FSB, Rusya'nın 53 bölgesinde 126 silah kaçakçısına baskın düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın güvenliğinin sekteye uğramaması için çalışmalarına devam eden Rus istihbaratı, silah kaçakçılığı yapan çok sayıda zanlıyı yakalayarak faaliyetlerine... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T08:36+0300
2026-10-28T08:36+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya)
silah kaçakçılığı
operasyon
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin farklı bölgelerinde yasadışı silah transferi yaptığı belirlenen 126 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.FSB'nin verilerine göre zanlılar, Ağustos ve Eylül aylarında yasadışı silah kaçakçılığı, gizli atölyelerde silahların onarılması ve bunların satışı ile ilgili faaliyetler yürütüyordu.Operasyonun Rusya İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları'nın (Rosgvardiya) da katılımıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.Operasyon sırasında ele geçirilenler şöyle:⚔️363 ateşli silah⚔️1436 el bombası⚔️323 kilogram patlayıcı madde⚔️60 bin 500 adet mühimmat❌Ayrıca 48 gizli silah atölyesi kapatıldı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ab-rusya-ile-muzakere-icin-temsilciler-atanmasini-tartisiyor-1109914742.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), silah kaçakçılığı, operasyon
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), silah kaçakçılığı, operasyon

FSB, Rusya'nın 53 bölgesinde 126 silah kaçakçısına baskın düzenledi

08:36 28.10.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinFSB officer’s body armor and radio. File photo
FSB officer’s body armor and radio. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Rusya'nın güvenliğinin sekteye uğramaması için çalışmalarına devam eden Rus istihbaratı, silah kaçakçılığı yapan çok sayıda zanlıyı yakalayarak faaliyetlerine son verdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin farklı bölgelerinde yasadışı silah transferi yaptığı belirlenen 126 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

FSB'nin verilerine göre zanlılar, Ağustos ve Eylül aylarında yasadışı silah kaçakçılığı, gizli atölyelerde silahların onarılması ve bunların satışı ile ilgili faaliyetler yürütüyordu.

Operasyonun Rusya İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları'nın (Rosgvardiya) da katılımıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Operasyon sırasında ele geçirilenler şöyle:

⚔️363 ateşli silah

⚔️1436 el bombası

⚔️323 kilogram patlayıcı madde

⚔️60 bin 500 adet mühimmat

❌Ayrıca 48 gizli silah atölyesi kapatıldı
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