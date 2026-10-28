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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/trump-netanyahuya-destegim-israil-secimlerinin-gidisatini-degistirdi-1109922552.html
Trump: Netanyahu’ya desteğim İsrail seçimlerinin gidişatını değiştirdi
Trump: Netanyahu’ya desteğim İsrail seçimlerinin gidişatını değiştirdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya verdiği desteğin seçimlerde gidişatı değiştirdiğini savunarak sonuçların Netanyahu açısından... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T11:02+0300
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i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya verdiği desteğin ülkedeki genel seçimlerde gidişatı değiştirdiğini savundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’deki genel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Netanyahu’ya destek vermesinin ardından seçimlerde dengelerin değiştiğini ileri süren Trump, “Sonuç, büyük bir başbakan için kesin bir yenilgi olmak yerine, geriden gelerek ulaşılan bir beraberliğe, hatta Netanyahu adına bir zafere dönüştü” ifadelerini kullandı.Desteğinin ardından Netanyahu’nun beklentilerin üzerinde performans sergilediğini savunan Trump, bunun Orta Doğu, İsrail ve ABD için iyi olanı isteyen kendisinin desteğiyle gerçekleştiğini belirtti.Trump, seçim öncesinde de İsrailli seçmenlere Netanyahu’ya oy verme çağrısında bulunmuştu. Trump, “Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi’nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu’ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız” demişti.Netanyahu'nun Likud partisine ait, üzerinde Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bir seçim kampanyası panoları İsrail'in geneline asılmıştı.İsrail’de koalisyon tablosu netleşmediİsrail’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı sürüyor. Oyların yüzde 60'ın üzerinde sayıldığı sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 56 sandalyeye ulaştı.120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurabilmek için gerekli 61 sandalyeye henüz iki blok da ulaşamadı. Sayımın tamamlanmasının ardından koalisyon kurma sürecinin nasıl şekilleneceği netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/trumptan-kritik-zirve-sinyali-putin-ve-zelenskiy-ile-cok-yakinda-bir-araya-gelecegiz-1109918239.html
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i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, donald trump, gadi eisenkot, i̇srail, abd
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, donald trump, gadi eisenkot, i̇srail, abd

Trump: Netanyahu’ya desteğim İsrail seçimlerinin gidişatını değiştirdi

11:02 28.10.2026 (güncellendi: 11:11 28.10.2026)
© REUTERS Jonathan ErnstTrump Netanyahu
Trump Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya verdiği desteğin seçimlerde gidişatı değiştirdiğini savunarak sonuçların Netanyahu açısından 'bir zafere dönüştüğünü' ileri sürdü. İsrail'de oyların yüzde 60'ın üzerinde sayıldığı süreçte, iktidar ve muhalefet blokları koalisyon kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamadı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya verdiği desteğin ülkedeki genel seçimlerde gidişatı değiştirdiğini savundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’deki genel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Netanyahu’ya destek vermesinin ardından seçimlerde dengelerin değiştiğini ileri süren Trump, “Sonuç, büyük bir başbakan için kesin bir yenilgi olmak yerine, geriden gelerek ulaşılan bir beraberliğe, hatta Netanyahu adına bir zafere dönüştü” ifadelerini kullandı.
Desteğinin ardından Netanyahu’nun beklentilerin üzerinde performans sergilediğini savunan Trump, bunun Orta Doğu, İsrail ve ABD için iyi olanı isteyen kendisinin desteğiyle gerçekleştiğini belirtti.
Trump, seçim öncesinde de İsrailli seçmenlere Netanyahu’ya oy verme çağrısında bulunmuştu. Trump, “Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi’nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu’ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız” demişti.
© REUTERS Amir CohenTrump Netanyahu
Trump Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
Trump Netanyahu
© REUTERS Amir Cohen
Netanyahu'nun Likud partisine ait, üzerinde Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bir seçim kampanyası panoları İsrail'in geneline asılmıştı.
© REUTERS Nir EliasTrump Netanyahu
Trump Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
Trump Netanyahu
© REUTERS Nir Elias

İsrail’de koalisyon tablosu netleşmedi

İsrail’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı sürüyor. Oyların yüzde 60'ın üzerinde sayıldığı sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 56 sandalyeye ulaştı.
120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurabilmek için gerekli 61 sandalyeye henüz iki blok da ulaşamadı. Sayımın tamamlanmasının ardından koalisyon kurma sürecinin nasıl şekilleneceği netlik kazanacak.
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