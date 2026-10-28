https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/tasfiye-edilen-fonlarla-ilgili-ilk-ara-odemeler-icin-tarih-aciklandi--1109937551.html

Tasfiye edilen fonlarla ilgili ilk ara ödemeler için tarih açıklandı

Tasfiye edilen fonlarla ilgili ilk ara ödemeler için tarih açıklandı

Sputnik Türkiye

Tasfiye kapsamında bulunan fonlarla ilgili ilk ara ödemelerinin 30 Ekim cuma günü başlamasının öngörüldüğü duyuruldu. 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T16:04+0300

2026-10-28T16:04+0300

2026-10-28T16:04+0300

ekonomi̇

fon

cevdet yılmaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan 8. Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye sürecindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ödeme yapılırken, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim Cuma günü başlaması kararlaştırıldı.İletişim Başkanlığı, Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapıldığını duyurdu. Toplantıda Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.Fon tasfiyelerinde ödeme sürecinin hukuki altyapısı yürürlüğe girdiAçıklamada, önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak 22 Ekim tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un 27 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Kanun kapsamında SPK'nın 27 Ekim tarihli ve 76/1903 sayılı kararıyla tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esasların da belirlendiği kaydedildi.SPK'nın 15 Ekim tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlarla ilgili olarak, 31 fonun 27'sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı aktarıldı. Bu kapsamda toplam 26.152 hesaba 27,2 milyar TL ödendiği bildirilen açıklamada, söz konusu grubun kalan 4 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade edildi.İlk ara ödemeler 30 Ekim’deBöylece sürecin başından bu yana tasfiye aşamasındaki fonların sayısının 131'den 38'e düştüğü, 71.899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldığı belirtildi.Açıklamada, TMSF nezdinde oluşturulan hesaplara iadelerin sürdüğü kaydedildi. MASAK'ın ise fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler ile gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü bildirildi.TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve ilgili SPK usul ve esas kararıyla süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarla ilgili ilk ara ödemelerin 30 Ekim Cuma günü başlamasının öngörüldüğü aktarıldı. Açıklamada ayrıca benzer sorunların bir daha yaşanmaması adına yapısal adımları içerecek kanun teklifi taslağı konusunda teknik hazırlıkların hızlandırılacağı, sektör paydaşlarıyla istişare edilerek olgunlaştırılacak taslağın Meclis'in takdirine sunulacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/cumhurbaskani-erdogandan-fon-krizi-mesaji-kol-kirilir-yen-icinde-kalir-demeyecegiz-1109729100.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fon, cevdet yılmaz