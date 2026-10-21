https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/cumhurbaskani-erdogandan-fon-krizi-mesaji-kol-kirilir-yen-icinde-kalir-demeyecegiz-1109729100.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz
Sputnik Türkiye
AK Parti MKYK toplantısında fon krizine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz' mesajı verdi. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında fon soruşturmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kol kırılır yen içinde kalır." anlayışıyla hareket edilmeyeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız." ifadesini kullandı.Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildirNTV'nin haberine göre, toplantının açılışında konuşan Erdoğan "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir, kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Samimiyetle çalışacağız, gayretle çalışacağız. Bu çalışmalara leke sürecek şeylerden uzak duracağız. Bunu yapmazsak sorunlu olur." dedi.AK Partili Yahşihan ve kayyum atanan Esenyurt belediyelerindeki yolsuzluk operasyonlarını da mücadeleye örnek olarak gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, muhalefetin dolduruşuyla hareket etmeyiz. Onların sizi dolduruşa getirmesine izin vermeyin. Biz gereğini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Kendi takvimimize göre gereken neyse yaparız." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fon-sorusturmasinda-yeni-dalga-31-gozalti-karari-1109726948.html
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ak parti mkyk, esenyurt, recep tayyip erdoğan
ak parti mkyk, esenyurt, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz
AK Parti MKYK toplantısında fon krizine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz' mesajı verdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında fon soruşturmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kol kırılır yen içinde kalır." anlayışıyla hareket edilmeyeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız." ifadesini kullandı.
Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir
NTV'nin haberine göre, toplantının açılışında konuşan Erdoğan "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir, kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Samimiyetle çalışacağız, gayretle çalışacağız. Bu çalışmalara leke sürecek şeylerden uzak duracağız. Bunu yapmazsak sorunlu olur." dedi.
AK Partili Yahşihan ve kayyum atanan Esenyurt belediyelerindeki yolsuzluk operasyonlarını da mücadeleye örnek olarak gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, muhalefetin dolduruşuyla hareket etmeyiz. Onların sizi dolduruşa getirmesine izin vermeyin. Biz gereğini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Kendi takvimimize göre gereken neyse yaparız." diye konuştu.