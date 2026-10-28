https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/suriye-urdune-nota-verdi-buyukelci-disislerine-cagrildi-1109948317.html

Suriye, Ürdün'e nota verdi: Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı

Suriye, Ürdün'e nota verdi: Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı

Sputnik Türkiye

Suriye, Dera ilindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan ve aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan Ürdün hava... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T20:10+0300

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saldırı girişimi

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Suriye Büyükelçisi Süfyan el-Kuda'yı bakanlığa çağırdı. Dera ilindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olan Ürdün hava saldırıları nedeniyle büyükelçiye resmî protesto notası verildiği bildirildi. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi, çarşamba günü ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ürdün'ün Suriye topraklarına yönelik son hava saldırılarının sonuçları ele alınırken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme kararlılığı da yinelendi.Ürdün - Suriye gerilimiÜrdün Hava Kuvvetleri, cuma günü Karak kentindeki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak Suriye'deki gruplara hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 5 sivil hayatını kaybetmişti.

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ürdün, dera, suriye, ortadoğu, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi