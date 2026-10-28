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Suriye, Ürdün'e nota verdi: Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı
Suriye, Ürdün'e nota verdi: Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı
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Suriye, Dera ilindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan ve aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan Ürdün hava... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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ürdün
dera
suriye
ortadoğu
dışişleri bakanlığı
saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Suriye Büyükelçisi Süfyan el-Kuda'yı bakanlığa çağırdı. Dera ilindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olan Ürdün hava saldırıları nedeniyle büyükelçiye resmî protesto notası verildiği bildirildi. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi, çarşamba günü ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ürdün'ün Suriye topraklarına yönelik son hava saldırılarının sonuçları ele alınırken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme kararlılığı da yinelendi.Ürdün - Suriye gerilimiÜrdün Hava Kuvvetleri, cuma günü Karak kentindeki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak Suriye'deki gruplara hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 5 sivil hayatını kaybetmişti.
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ürdün, dera, suriye, ortadoğu, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
ürdün, dera, suriye, ortadoğu, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi

Suriye, Ürdün'e nota verdi: Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı

20:10 28.10.2026 (güncellendi: 20:18 28.10.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinSuriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
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Suriye, Dera ilindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan ve aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan Ürdün hava saldırıları nedeniyle Ürdün'ün Şam Büyükelçisi Süfyan el-Kuda'yı Dışişleri Bakanlığına çağırarak resmî protesto notası verdi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Suriye Büyükelçisi Süfyan el-Kuda'yı bakanlığa çağırdı.
Dera ilindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olan Ürdün hava saldırıları nedeniyle büyükelçiye resmî protesto notası verildiği bildirildi.
Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi, çarşamba günü ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ürdün'ün Suriye topraklarına yönelik son hava saldırılarının sonuçları ele alınırken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme kararlılığı da yinelendi.

Ürdün - Suriye gerilimi

Ürdün Hava Kuvvetleri, cuma günü Karak kentindeki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak Suriye'deki gruplara hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 5 sivil hayatını kaybetmişti.
Ürdün, Suriye'nin güneyini vurdu (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Ürdün Suriye'nin güneyini vurdu, 5 ölü: Sınır kapısı kapatıldı
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