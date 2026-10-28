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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/sirbistanda-israil-buyukelciligi-onunde-bicakli-saldiri-polis-saldirgani-oldurdu-1109924739.html
Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı: Polis saldırganı öldürdü
Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı: Polis saldırganı öldürdü
Sputnik Türkiye
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail Büyükelçiliği'ni koruyan bir polis, iki bıçakla saldıran kişi tarafından yaralandı. Polis memuru, saldırganı silahla... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T12:08+0300
2026-10-28T12:08+0300
dünya
sırbistan
belgrad
aleksandar vucic
ivica dacic
i̇srail büyükelçiliği
jandarma
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Sırbistan'ın görevden ayrılmakta olan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, çarşamba günü yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliği'ni koruyan bir polisin iki bıçakla saldıran kişi tarafından yaralandığını, polis memurunun ise saldırganı vurarak öldürdüğünü bildirdi.Dacic, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Kimliği henüz belirlenemeyen ve (batıdaki) Sabac kentinden olduğu düşünülen bir kişi, 'Allahu Ekber' diye bağırarak Jandarma mensubu bir polise doğru koştu ve ona iki bıçakla saldırdı" ifadelerini kullandı.Savcılık: Polis meşru müdafaa kapsamında ateş açtıBelgrad merkezli Yüksek Savcılık Ofisi, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre siyah giyimli, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin büyükelçilik önündeki nöbet kulübesinin kapısını açtığını ve elinde iki bıçakla polis memuruna saldırdığını bildirdi. Polis memurunun yalnızca D.S. baş harfleriyle tanımlandığı belirtildi.Açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen kişi, bıçaklardan birini D.S.'nin yönüne fırlatarak sol yanağından yaraladı. Bunun üzerine D.S. hizmet silahını çıkardı ve saldırgana birkaç el ateş ederek onu olay yerinde öldürdü" denildi.Dacic ayrıca Sırbistan'da güvenlik tehdidi seviyesini en yüksek düzey olan kırmızıya çıkardığını ve kritik noktalarda polis varlığının artırılacağını açıkladı.Son saldırı, İsraillilerin sandık başına gitmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Seçimlere ilişkin ilk sonuç tahminleri, muhalefet blokunun Başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki siyasi grupla başa baş bir yarış içinde olduğunu gösterdi.Öte yandan, Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği hareket, pazar günü düzenlenen seçimlerde uzun süredir iktidarda bulunan Aleksandar Vucic'i devirdi. Ancak görevden ayrılmakta olan yönetim, yeni hükümet kurulana kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürüyor.
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sırbistan, belgrad, aleksandar vucic, ivica dacic, i̇srail büyükelçiliği, jandarma
sırbistan, belgrad, aleksandar vucic, ivica dacic, i̇srail büyükelçiliği, jandarma

Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı: Polis saldırganı öldürdü

12:08 28.10.2026
© AP Photo / Darko VojinovicSırbistan'daki İsrail Büyükelçiliği
Sırbistan'daki İsrail Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail Büyükelçiliği'ni koruyan bir polis, iki bıçakla saldıran kişi tarafından yaralandı. Polis memuru, saldırganı silahla vurarak öldürdü.
Sırbistan'ın görevden ayrılmakta olan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, çarşamba günü yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliği'ni koruyan bir polisin iki bıçakla saldıran kişi tarafından yaralandığını, polis memurunun ise saldırganı vurarak öldürdüğünü bildirdi.
Dacic, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Kimliği henüz belirlenemeyen ve (batıdaki) Sabac kentinden olduğu düşünülen bir kişi, 'Allahu Ekber' diye bağırarak Jandarma mensubu bir polise doğru koştu ve ona iki bıçakla saldırdı" ifadelerini kullandı.

Savcılık: Polis meşru müdafaa kapsamında ateş açtı

Belgrad merkezli Yüksek Savcılık Ofisi, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre siyah giyimli, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin büyükelçilik önündeki nöbet kulübesinin kapısını açtığını ve elinde iki bıçakla polis memuruna saldırdığını bildirdi. Polis memurunun yalnızca D.S. baş harfleriyle tanımlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen kişi, bıçaklardan birini D.S.'nin yönüne fırlatarak sol yanağından yaraladı. Bunun üzerine D.S. hizmet silahını çıkardı ve saldırgana birkaç el ateş ederek onu olay yerinde öldürdü" denildi.
Savcılık, polis memurunun eyleminin haklı ve meşru müdafaa kapsamında değerlendirildiğini belirterek soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Dacic ayrıca Sırbistan'da güvenlik tehdidi seviyesini en yüksek düzey olan kırmızıya çıkardığını ve kritik noktalarda polis varlığının artırılacağını açıkladı.
Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliği, son iki yıl içinde benzer nitelikteki ikinci saldırının hedefi oldu. Haziran 2024'te bir saldırgan, tatar yayıyla Sırp bir polis memurunun boynundan vurmuştu.
Son saldırı, İsraillilerin sandık başına gitmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Seçimlere ilişkin ilk sonuç tahminleri, muhalefet blokunun Başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki siyasi grupla başa baş bir yarış içinde olduğunu gösterdi.
Öte yandan, Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği hareket, pazar günü düzenlenen seçimlerde uzun süredir iktidarda bulunan Aleksandar Vucic'i devirdi. Ancak görevden ayrılmakta olan yönetim, yeni hükümet kurulana kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürüyor.
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