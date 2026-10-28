https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/sirbistanda-israil-buyukelciligi-onunde-bicakli-saldiri-polis-saldirgani-oldurdu-1109924739.html

Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı: Polis saldırganı öldürdü

Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği önünde bıçaklı saldırı: Polis saldırganı öldürdü

Sputnik Türkiye

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail Büyükelçiliği'ni koruyan bir polis, iki bıçakla saldıran kişi tarafından yaralandı. Polis memuru, saldırganı silahla... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T12:08+0300

2026-10-28T12:08+0300

2026-10-28T12:08+0300

dünya

sırbistan

belgrad

aleksandar vucic

ivica dacic

i̇srail büyükelçiliği

jandarma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109924502_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_76089c3d0199997ca07f843f017fe1fa.jpg

Sırbistan'ın görevden ayrılmakta olan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, çarşamba günü yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliği'ni koruyan bir polisin iki bıçakla saldıran kişi tarafından yaralandığını, polis memurunun ise saldırganı vurarak öldürdüğünü bildirdi.Dacic, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Kimliği henüz belirlenemeyen ve (batıdaki) Sabac kentinden olduğu düşünülen bir kişi, 'Allahu Ekber' diye bağırarak Jandarma mensubu bir polise doğru koştu ve ona iki bıçakla saldırdı" ifadelerini kullandı.Savcılık: Polis meşru müdafaa kapsamında ateş açtıBelgrad merkezli Yüksek Savcılık Ofisi, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre siyah giyimli, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin büyükelçilik önündeki nöbet kulübesinin kapısını açtığını ve elinde iki bıçakla polis memuruna saldırdığını bildirdi. Polis memurunun yalnızca D.S. baş harfleriyle tanımlandığı belirtildi.Açıklamada, "Kimliği belirlenemeyen kişi, bıçaklardan birini D.S.'nin yönüne fırlatarak sol yanağından yaraladı. Bunun üzerine D.S. hizmet silahını çıkardı ve saldırgana birkaç el ateş ederek onu olay yerinde öldürdü" denildi.Dacic ayrıca Sırbistan'da güvenlik tehdidi seviyesini en yüksek düzey olan kırmızıya çıkardığını ve kritik noktalarda polis varlığının artırılacağını açıkladı.Son saldırı, İsraillilerin sandık başına gitmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Seçimlere ilişkin ilk sonuç tahminleri, muhalefet blokunun Başbakan Benyamin Netanyahu'nun liderliğindeki siyasi grupla başa baş bir yarış içinde olduğunu gösterdi.Öte yandan, Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği hareket, pazar günü düzenlenen seçimlerde uzun süredir iktidarda bulunan Aleksandar Vucic'i devirdi. Ancak görevden ayrılmakta olan yönetim, yeni hükümet kurulana kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/katardan-irana-yeni-ateskes-taslagi-tahran-hafta-sonuna-kadar-yanit-verecek-1109924279.html

sırbistan

belgrad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, belgrad, aleksandar vucic, ivica dacic, i̇srail büyükelçiliği, jandarma