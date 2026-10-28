https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/katardan-irana-yeni-ateskes-taslagi-tahran-hafta-sonuna-kadar-yanit-verecek-1109924279.html

Katar’dan İran’a yeni ateşkes taslağı: 'Tahran hafta sonuna kadar yanıt verecek'

Katar’dan İran’a yeni ateşkes taslağı: 'Tahran hafta sonuna kadar yanıt verecek'

Sputnik Türkiye

Katar’ın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaşını sona erdirmek amacıyla Tahran’a yeni bir anlaşma taslağı sunduğu ileri sürüldü. İran’ın taslağı... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T12:05+0300

2026-10-28T12:05+0300

2026-10-28T12:05+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇smail bekayi

katar

suudi arabistan

i̇ran

reuters

katar dışişleri bakanlığı

katar emiri şeyh temim bin hamed el sani

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Katar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaşını sona erdirmek amacıyla Tahran’a yeni bir anlaşma taslağı sundu. Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir yetkili, İran’ın taslağı değerlendirdiğini ve hafta sonuna kadar yanıt vermesinin beklendiğini açıkladı.Reuters’a konuşan yetkili, taslağın pazar günü Katarlı arabulucular tarafından İran’a iletildiğini belirtti. Yetkili, Tahran’da pazar günü yapılan görüşme öncesinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu hafta İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceği yönünde endişeler bulunduğunu da aktardı.İran’dan Katar’a arabuluculuk tepkisiİran, Katar’dan Tahran’ın bölgesel güvenlik konusunda iyi niyet göstermesi gerektiği yönünde yapılan açıklamalara tepki gösterdi.İran Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mahmud Meliki, Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Direktörü İbrahim Sultan Haşimi’nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Tahran’da İran, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen dörtlü toplantının, İran’ın bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını gözeten sorumlu yaklaşımını ve iyi niyetini ortaya koyduğunu belirten Meliki, Katar dahil bölgedeki tüm ülkelerin de politikalarında iyi niyet göstermelerini beklediklerini ifade etti.Meliki, “İran, bölge ülkelerinin iyi komşuluk ilkesine uymalarını ve özellikle saldırgan tarafların İran’a yönelik askeri saldırılarında kendi topraklarını ve imkanlarını kullanmalarına izin vermek gibi girişimleri tekrarlamaktan kaçınmalarını bekliyor. Katar, arabuluculuk şartlarının gerekliliklerine bağlı kalmalı” dedi.Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Haşimi ise salı günü Doha’da düzenlediği basın toplantısında, İran’ın bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasına ilişkin olumlu açıklamalar yaptığını ancak bu konuda iyi niyet göstermesi gerektiğini söylemişti.Haşimi, arabuluculuk girişimlerinin başarıya ulaşması için İran’ın Körfez ülkelerine yönelik tehditlerine son vermesinin önemini vurgulamıştı.Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün Moskova'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.Körfez piyasalarında gerilim etkisiOrta Doğu’daki çatışmaların tırmanabileceğine ilişkin endişeler, Körfez piyasalarında da etkili oldu. Suudi Arabistan’daki bir rafineriye yönelik saldırı haberinin ardından bölge borsalarında düşüş görülürken, petrol fiyatları yükseldi.Yemen’deki Husiler, salı günü Suudi Arabistan’ın günlük 550 bin varil kapasiteli ve ülkenin en büyük rafinerisine balistik füzeyle saldırdıklarını duyurdu. Suudi makamları saldırıyı hemen doğrulamadı.Suudi Arabistan’ın gösterge borsa endeksi yüzde 1,3 gerilerken, Dubai borsası yüzde 0,5, Abu Dabi borsası ise yüzde 1 düşüş kaydetti. Katar borsasında da yüzde 0,2’lik gerileme görüldü.Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu’daki arz güvenliğine yönelik endişelerin etkisiyle yüzde 1,8 artarak 115,90 dolara yükseldi.İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi de Körfez bölgesinde İsrail’in kışkırttığı olası bir askeri maceranın uluslararası piyasalar üzerindeki yıkıcı etkisinin, gaz üreticileri ve tüketicileri açısından önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/abdnin-iran-operasyonlarinin-maliyeti-471-milyar-dolara-ulasti-1109923585.html

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