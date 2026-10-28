https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/silivri-aciklarinda-batan-gemi-hakkinda-yeni-gelisme-bir-kisinin-daha-cansiz-bedeni-bulundu-1109950590.html

Silivri açıklarında batan gemi hakkında yeni gelişme: Bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

Silivri açıklarında batan gemi hakkında yeni gelişme: Bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Silivri açıklarında 2 Eylül'de 'Alsu' isimli gemiyle çarpışarak batan 'Tuğberk İmamoğlu' adlı geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları sırasında bir erkek... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında 'Alsu' isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisindeki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sırasında bir erkek cesedine daha ulaşıldığını bildirdi.Cenazenin, batan geminin kayıp mürettebatından birine ait olup olmadığının belirlenmesi ve ölüm nedeninin tespiti amacıyla, ölü muayenesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.Silivri'deki gemi kazasıKocaeli'den Aliağa'ya giden 'MT Alsu' isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye rulo sac taşıyan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemi, 2 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından 10 kişilik mürettebatı bulunan kuru yük gemisi battı.Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma gemisiyle yapılan çalışmalarda, geminin enkazı çarpışma noktasının yaklaşık 50 metre yakınında, denizin 720 metre derinliğinde tespit edildi. Ön incelemelerde hazırlanan bilirkişi raporunda ise telsiz mutabakatına uyulmaması ve 'Alsu' gemisinin köprüüstündeki zafiyetin kazaya neden olduğu belirtildi. Kazada kaybolan mürettebattan birinci kaptan Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine 14 Eylül'de ulaşılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/batik-geminin-yakininda-ceset-bulundu-1108762046.html

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