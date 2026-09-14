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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/batik-geminin-yakininda-ceset-bulundu-1108762046.html
Batık geminin yakınında ceset bulundu
Batık geminin yakınında ceset bulundu
Sputnik Türkiye
Silivri açıklarında batan geminin yakınında bir erkek cesedi bulundu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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silivri
marmara denizi
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gemi
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Alsu isimli gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında yürütülen çalışmalarda 1 erkek cesedine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/gemi-kazasinda-alsu-gemisinin-kaptanlarinin-ifadeleri-ortaya-cikti-tugberk-imamoglu-gemisi-bize-1108506054.html
türki̇ye
silivri
marmara denizi
marmara bölgesi
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silivri, marmara denizi, marmara bölgesi, gemi, gemi arızası, gemi kazası
silivri, marmara denizi, marmara bölgesi, gemi, gemi arızası, gemi kazası

Batık geminin yakınında ceset bulundu

19:21 14.09.2026 (güncellendi: 19:57 14.09.2026)
© AASilivri açıklarında iki gemi çarpıştı
Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA
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Silivri açıklarında batan geminin yakınında bir erkek cesedi bulundu.
Alsu isimli gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında yürütülen çalışmalarda 1 erkek cesedine ulaşıldı.
Silivri'deki gemi kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
TÜRKİYE
Gemi kazasında Alsu gemisinin kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı: 'Tuğberk İmamoğlu gemisi bize çarptı'
4 Eylül, 15:48
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