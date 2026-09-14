https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/batik-geminin-yakininda-ceset-bulundu-1108762046.html
Batık geminin yakınında ceset bulundu
Batık geminin yakınında ceset bulundu
Sputnik Türkiye
Silivri açıklarında batan geminin yakınında bir erkek cesedi bulundu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T19:21+0300
2026-09-14T19:21+0300
2026-09-14T19:57+0300
türki̇ye
silivri
marmara denizi
marmara bölgesi
gemi
gemi arızası
gemi kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108426753_86:0:1620:863_1920x0_80_0_0_25b8a7e8eb23ad1c5836682450070536.jpg
Alsu isimli gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında yürütülen çalışmalarda 1 erkek cesedine ulaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/gemi-kazasinda-alsu-gemisinin-kaptanlarinin-ifadeleri-ortaya-cikti-tugberk-imamoglu-gemisi-bize-1108506054.html
türki̇ye
silivri
marmara denizi
marmara bölgesi
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MIA „Rossiya Segodnya“
silivri, marmara denizi, marmara bölgesi, gemi, gemi arızası, gemi kazası
silivri, marmara denizi, marmara bölgesi, gemi, gemi arızası, gemi kazası
Batık geminin yakınında ceset bulundu
19:21 14.09.2026 (güncellendi: 19:57 14.09.2026)
Silivri açıklarında batan geminin yakınında bir erkek cesedi bulundu.
Alsu isimli gemiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında yürütülen çalışmalarda 1 erkek cesedine ulaşıldı.