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Rusya-Afrika Zirvesi 2026
3. Rusya-Afrika Zirvesi 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilecek. Rusya-Afrika Zirvesi, Moskova ile Afrikalı ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik en önemli ve en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor. Bu yılki zirvenin sloganı 'Barış, güvenlik ve kalkınma' olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ryabkov-afrika-bricsin-ana-vektorlerinden-biri-olacak-1109922427.html
Ryabkov: Afrika, BRICS'in ana vektörlerinden biri olacak
Ryabkov: Afrika, BRICS'in ana vektörlerinden biri olacak
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Afrika kıtasının önümüzdeki on yıllarda BRICS'in gelişmesindeki en önemli vektörlerden biri olacağını söyledi. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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rusya-afrika zirvesi 2026
brics tahıl borsası
yeni kalkınma bankası
sergey ryabkov
rusya
brics
afrika
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nda yaptığı konuşmada, Afrika ile ilişkilerin BRICS gündeminin sadece önemli bir parçası olmadığını belirtti.Ryabkov, Afrika vektörünün önümüzdeki on yıllar boyunca BRICS'in en temel gelişme eksenlerinden birini oluşturacağını vurguladı.'BRICS Tahıl Borsası kurulması için ilerleme kaydedildi'Afrikalı ortaklarla birçok alanda özel işbirliği formatlarının somutlaştırıldığını ifade eden Ryabkov, elmas üreten Afrikalı ülkelerin katılımıyla gayri resmi bir BRICS platformunun oluşturulması ve doğrudan kıtanın ihtiyaçlarına hitap edecek bir BRICS Tahıl Borsası kurulması yönünde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.'Yeni Kalkınma Bankası'nda Afrika'nın temsiliyeti genişliyor'Afrika'nın BRICS Yeni Kalkınma Bankası'ndaki temsiliyetinin her geçen gün arttığını belirten diplomat, kurucu üyelerden Güney Afrika'nın yanı sıra son yıllarda Mısır ve Cezayir'in de bankaya katıldığını hatırlattı. Ryabkov, "Afrika devletlerinin katılımıyla Yeni Kalkınma Bankası'nın hissedar yapısının daha da genişlemesi, tarım sektörü de dahil olmak üzere yatırım projeleri portföyünün çeşitlendirilmesine katkı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.'Rusya, Afrika'nın gıda egemenliği kazanmasına yardım ediyor'Ryabkov'un konuşmasında öne çıkanlar:🔴Rusya, Afrika'nın gıda egemenliği kazanmasına yardım ediyor🔴Afrika'ya önemli ölçüde insani yardım sağlıyoruz🔴Yerli tarım ürünleri ve gıda sevkiyatlarımız, ülkemizin güvenilirliğinin ve zor zamanlarda onları destekleme isteğinin kanıtı olarak görülüyor🔴Rusya, yaptırımlar nedeniyle Afrika ile işbirliğini durdurmayacak🔴Rusya-Afrika Zirvesi'ne olan ilgi, Batı'da inişli çıkışlı bir tepkiye yol açtı
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brics tahıl borsası, yeni kalkınma bankası, sergey ryabkov, rusya, brics, afrika
brics tahıl borsası, yeni kalkınma bankası, sergey ryabkov, rusya, brics, afrika

Ryabkov: Afrika, BRICS'in ana vektörlerinden biri olacak

11:02 28.10.2026 (güncellendi: 11:13 28.10.2026)
© Sputnik / Maria Devakhina / Multimedya arşivine gidinБрифинг заместителя Министра иностранных дел России Сергея Рябкова
Брифинг заместителя Министра иностранных дел России Сергея Рябкова - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© Sputnik / Maria Devakhina
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Afrika kıtasının önümüzdeki on yıllarda BRICS'in gelişmesindeki en önemli vektörlerden biri olacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nda yaptığı konuşmada, Afrika ile ilişkilerin BRICS gündeminin sadece önemli bir parçası olmadığını belirtti.

Ryabkov, Afrika vektörünün önümüzdeki on yıllar boyunca BRICS'in en temel gelişme eksenlerinden birini oluşturacağını vurguladı.

'BRICS Tahıl Borsası kurulması için ilerleme kaydedildi'

Afrikalı ortaklarla birçok alanda özel işbirliği formatlarının somutlaştırıldığını ifade eden Ryabkov, elmas üreten Afrikalı ülkelerin katılımıyla gayri resmi bir BRICS platformunun oluşturulması ve doğrudan kıtanın ihtiyaçlarına hitap edecek bir BRICS Tahıl Borsası kurulması yönünde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

'Yeni Kalkınma Bankası'nda Afrika'nın temsiliyeti genişliyor'

Afrika'nın BRICS Yeni Kalkınma Bankası'ndaki temsiliyetinin her geçen gün arttığını belirten diplomat, kurucu üyelerden Güney Afrika'nın yanı sıra son yıllarda Mısır ve Cezayir'in de bankaya katıldığını hatırlattı.

Ryabkov, "Afrika devletlerinin katılımıyla Yeni Kalkınma Bankası'nın hissedar yapısının daha da genişlemesi, tarım sektörü de dahil olmak üzere yatırım projeleri portföyünün çeşitlendirilmesine katkı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

'Rusya, Afrika'nın gıda egemenliği kazanmasına yardım ediyor'

Ryabkov'un konuşmasında öne çıkanlar:

🔴Rusya, Afrika'nın gıda egemenliği kazanmasına yardım ediyor

🔴Afrika'ya önemli ölçüde insani yardım sağlıyoruz

🔴Yerli tarım ürünleri ve gıda sevkiyatlarımız, ülkemizin güvenilirliğinin ve zor zamanlarda onları destekleme isteğinin kanıtı olarak görülüyor

🔴Rusya, yaptırımlar nedeniyle Afrika ile işbirliğini durdurmayacak

🔴Rusya-Afrika Zirvesi'ne olan ilgi, Batı'da inişli çıkışlı bir tepkiye yol açtı
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