https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/rizede-cig-riskine-karsi-celik-varilden-yapilan-minare-bu-kis-oncesi-yine-yatirildi-1109931661.html

Rize'de çığ riskine karşı çelik varilden yapılan minare bu kış öncesi yine yatırıldı

Rize'de çığ riskine karşı çelik varilden yapılan minare bu kış öncesi yine yatırıldı

Sputnik Türkiye

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Garzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle yapılan 7 metre yüksekliğindeki minare, kışın çığ ve yoğun kar... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T14:24+0300

2026-10-28T14:24+0300

2026-10-28T14:24+0300

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Rize'de çığ riskine karşı çelik varilden yapılan minare bu kış öncesi yine yatırıldı.Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı, deniz seviyesinden 2 bin 80 metre yükseklikteki yaylada bulunan cami minaresi, kış aylarında etkili olan çığ nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce zarar gördü.Bunun üzerine çözüm geliştiren yayla sakinleri, çelik varillerin birbirine kaynaklanmasıyla oluşturulan minareyi, elle çalıştırılabilen makaralı sistem yardımıyla kontrollü şekilde yatırmaya başladı.Kışın yatırılıyorKış hazırlıkları kapsamında çelik halatlarla bağlı minareyi yatıran yöre sakinleri, üzerini branda ile örterek olumsuz hava koşullarından koruyor. İlkbaharda karların erimesi ve yolların açılmasıyla minare aynı sistem kullanılarak yeniden kaldırılıyor.Yöre sakinlerinden Muhammet Kan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylada kışın kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığını söyledi.Çığın caminin üzerinden kayarak dereye ilerlediğini ancak minareye zarar verdiğini belirten Kan, "Köyümüzün büyükleri buna bir çözüm getirdi. Minareyi kış gelmeden indiriyoruz, sarıyoruz. Çığ gelse de caminin üzerinden kayıp dereye düşüyor. Böylece minaremizi kurtarmış oluyoruz. Her sene minare tamirinden ve masrafından da kurtuluyoruz." dedi.

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