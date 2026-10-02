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Nepal'de çığ faciası: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Nepal'de çığ faciası: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Nepal'in Çin sınırındaki 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinin bilançosu ağırlaştı. Hayatını kaybedenlerin... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

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Nepal'in Çin sınırına yakın Himlung Himal Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde can kaybı arttı. Yetkililer, 27 Eylül'deki çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı.Ölenler arasında bölgede bulunan dağcıların yanı sıra, turist dağcıların tırmanışları için hazırlık yapan Nepalli yüksek irtifa çalışanları ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu bildirildi.Bir kişi hala kayıpYetkililerin son açıklamasına göre, çığ sırasında bölgede bulunan bir yüksek irtifa çalışanından hâlâ haber alınamıyor.Arama-kurtarma ekipleri kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, dağın yüksek kesimlerindeki zorlu hava ve arazi koşulları operasyonu güçleştiriyor.Bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşılan yeni cenazelerle birlikte felaketin bilançosu 15 ölü ve bir kayıp olarak güncellendi.Yoğun yağış ve karın ardından çığ düştüFacia, Nepal'in kuzeyinde Çin sınırına yakın bölgede bulunan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal'de 27 Eylül'de meydana geldi.Bölgede etkili olan yoğun yağmur ve kar yağışının ardından dağın yüksek kesimlerinde büyük bir çığ oluştu. Çığ, tırmanış rotasındaki dağcılar ile onların tırmanışına destek veren ekiplerin bulunduğu alanı etkiledi.İlk saatlerde bazı kişilerin kayıp olduğu açıklanırken, arama-kurtarma çalışmaları ilerledikçe can kaybının boyutu ortaya çıktı.Himlung Himal nerede?Himlung Himal, Nepal'in kuzeyindeki Manaslu bölgesinde, Çin sınırına yakın Nar-Phu Vadisi'nin üzerinde yer alıyor.7 bin 126 metre yüksekliğindeki dağ, Himalayalar'daki 7 bin metrenin üzerindeki zirvelerden biri. Everest gibi 8 bin metrelik zirvelere kıyasla daha az bilinse de yüksek irtifa, değişken hava koşulları, buzullar ve çığ tehlikesi nedeniyle ciddi risk taşıyan tırmanış rotaları arasında bulunuyor.Dağ, özellikle yüksek irtifa deneyimi kazanmak isteyen uluslararası dağcıların Nepal'deki önemli tırmanış noktalarından biri olarak biliniyor.Arama çalışmaları devam ediyorNepalli yetkililer, kayıp son kişiye ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.Himalaya bölgesinde sonbahar tırmanış sezonunun devam ettiği dönemde yaşanan facia, yüksek irtifadaki ani hava değişimlerinin ve çığ riskinin oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından çığın nedenleri ve olay sırasında bölgede bulunan kişilere ilişkin daha ayrıntılı bilgilerin açıklanması bekleniyor.

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