https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/putin-rusya-afrika-zirvesi-katilimcilari-onuruna-kremlinde-resepsiyon-verdi-1109950294.html
Putin, Rusya-Afrika Zirvesi katılımcıları onuruna Kremlin'de resepsiyon verdi
Putin, Rusya-Afrika Zirvesi katılımcıları onuruna Kremlin'de resepsiyon verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında yabancı liderler ve heyetler onuruna Kremlin Sarayı’nda... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T22:21+0300
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2026-10-28T22:21+0300
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resepsiyon
rusya-afrika zirvesi
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Resepsiyonda konuşan Putin, Moskova ile Afrika kıtası arasındaki stratejik bağlara vurgu yaparak, "Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin ruhu ve temel ilkeleri değişmeden kalıyor" ifadelerini kullandı.Putin'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:28–29 Ekim tarihlerinde Moskova'da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ne 48 Afrika ülkesi katılım sağlarken, bu ülkelerden 22'si devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/putin-a7-dijital-para-birimi-odeme-sistemi-egemen-afrika-da-baglanabilir-1109949663.html
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vladimir putin, kremlin, moskova, rusya, resepsiyon, rusya-afrika zirvesi
vladimir putin, kremlin, moskova, rusya, resepsiyon, rusya-afrika zirvesi
Putin, Rusya-Afrika Zirvesi katılımcıları onuruna Kremlin'de resepsiyon verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında yabancı liderler ve heyetler onuruna Kremlin Sarayı’nda resmi bir resepsiyon verdi.
Resepsiyonda konuşan Putin, Moskova ile Afrika kıtası arasındaki stratejik bağlara vurgu yaparak, "Rusya'nın Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin ruhu ve temel ilkeleri değişmeden kalıyor" ifadelerini kullandı.
Putin'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Zirveye gösterilen yoğun katılım, tarafların karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini geliştirme konusundaki güçlü iradesini ortaya koyuyor.
Rusya ile Afrika ülkelerini, uluslararası arenada daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenine olan ortak bağlılık bir araya getiriyor.
Rusya, Afrika'nın karşılaştığı sorunların çözümüne somut katkı sunmayı; terörizm, salgın hastalıklar ve açlıkla mücadelede kıta ülkelerine destek olmayı sürdürüyor.
Zirve kapsamında varılan mutabakatlar, önümüzdeki yıllarda yürütülecek verimli ve sürdürülebilir çalışmalar için sağlam bir temel oluşturacak.
28–29 Ekim tarihlerinde Moskova'da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ne 48 Afrika ülkesi katılım sağlarken, bu ülkelerden 22'si devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil ediliyor.