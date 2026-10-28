https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/putin-misir-devlet-baskani-sisi-ile-ekonomi-ve-enerji-isbirligini-gorustu-1109949136.html

Putin Mısır Devlet Başkanı Sisi ile ekonomi ve enerji işbirliğini görüştü

Putin Mısır Devlet Başkanı Sisi ile ekonomi ve enerji işbirliğini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi çerçevesinde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. İki... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T20:49+0300

2026-10-28T20:49+0300

2026-10-28T20:49+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.Putin, bölgesel gerilime rağmen ikili ticaretin istikrarlı biçimde arttığını belirterek, "Bölgesel gerilime rağmen ticaret hacmi istikrarlı biçimde artıyor. Bu yılın ilk sekiz ayında hacim yüzde 14 arttı. 2025 yılında ise ilk kez 10 milyar doları aşarak rekor düzeye ulaştı" ifadelerini kullandı.El-Dabaa nükleer santrali programdaGörüşmede, Rosatom'un genel yüklenici olduğu El-Dabaa Nükleer Santrali projesindeki çalışmaların programa uygun ilerlediği belirtildi. Putin, ikinci ünitenin reaktör gövdesinin yerleştirilmesine ilişkin törenin 9 Temmuz'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.Sisi ise Kahire'nin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini ve projenin zamanında tamamlanmasını beklediğini söyledi. Mısır Devlet Başkanı ayrıca bu alandaki işbirliğinin sürmesini umduğunu dile getirdi. Ülkenin 2030 sonrasında yeni enerji üniteleri, bir araştırma reaktörü ve bir nükleer araştırma merkezi kurmayı planladığı kaydedildi.Putin, ikili ilişkilerin karşılıklı saygı, çıkarların gözetilmesi ve karşılıklı yardım ilkeleri temelinde geliştiğini belirterek, Sisi'ye ziyareti için teşekkür etti.Rusya-Afrika Zirvesi ile Ekonomik ve İnsani Forum, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova'da düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/putin-3-rusya-afrika-zirvesinde-konusuyor-cok-kutuplu-dunya-geri-dondurulemez-bir-trend-1109933371.html

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vladimir putin, abdülffetah sisi, rusya, mısır, moskova, kahire, rosatom, enerji