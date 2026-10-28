Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuştu: Çok kutuplu dünya geri döndürülemez bir trend
14:18 28.10.2026 (güncellendi: 14:49 28.10.2026)
© Sputnik / Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка / Multimedya arşivine gidinPhiên họp toàn thể của diễn đàn "Nga - châu Phi" tại Moskva
© Sputnik / Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/
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3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin katılımcılarına hitap eden Putin, çoğunluğun sesinin duyulduğu daha adil bir dünyanın tek kutuplu dünyanın yerini aldığını belirterek Afrika'nın rolünün arttığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ndeki konuşmasında özellikle çok kutuplu dünya düzenini öne çıkardığı mesajlar verdi.
Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:
🔴Çok kutuplu dünya gerçek haline geliyor, bu geri döndürülemez bir trend
🔴Bütün kıtaların kaderinin dar bir ülkeler grubu tarafından belirlendiği çağ, geri döndürülemez bir şekilde sona eriyor
🔴Çoğunluğun sesinin duyulduğu daha adil bir dünya, tek kutuplu dünyanın yerini alıyor
🔴Çok kutuplu dünyanın şekillenmesi, sömürgeci geçmişle düşünmeye ve başkalarının sırtından zenginleşmeye alışmış ülkelerin direnişiyle karşılaşıyor
🔴Tarife savaşları ve gayrimeşru yaptırımlar neokolonyalizmin araçlarıdır
🔴Sömürgecilik çağının etkileri Afrika'da hala hissediliyor
🔴Afrika, uluslararası ekonominin merkezlerinden biri olarak kendisini giderek daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyor
🔴Afrika ülkelerini yeniden borç batağına sürüklemeye ve onlara yağmacı koşullar altında kendi isteklerini dayatmaya çalışıyorlar
Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:
🔴Çok kutuplu dünya gerçek haline geliyor, bu geri döndürülemez bir trend
🔴Bütün kıtaların kaderinin dar bir ülkeler grubu tarafından belirlendiği çağ, geri döndürülemez bir şekilde sona eriyor
🔴Çoğunluğun sesinin duyulduğu daha adil bir dünya, tek kutuplu dünyanın yerini alıyor
🔴Çok kutuplu dünyanın şekillenmesi, sömürgeci geçmişle düşünmeye ve başkalarının sırtından zenginleşmeye alışmış ülkelerin direnişiyle karşılaşıyor
🔴Tarife savaşları ve gayrimeşru yaptırımlar neokolonyalizmin araçlarıdır
🔴Sömürgecilik çağının etkileri Afrika'da hala hissediliyor
🔴Afrika, uluslararası ekonominin merkezlerinden biri olarak kendisini giderek daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyor
🔴Afrika ülkelerini yeniden borç batağına sürüklemeye ve onlara yağmacı koşullar altında kendi isteklerini dayatmaya çalışıyorlar
🔴Rus iş dünyası Afrika'da doğal kaynakların yağmacı biçimde sömürülmesiyle uğraşmıyor, ham maddelerin yerinde işlenmesini artırıyor
🔴Rusya, Afrika'ya gıda sevkiyatının coğrafyasını genişletmeye hazır
🔴Afrika'da üretilen tarım ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatı artacak
🔴2020 yılından bu yana Rusya'da öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin sayısı 1.5 kat arttı
🔴Rusya, sağlık hizmetleri alanında Afrika'ya yardım etmeye devam edecek
🔴Rusya, etkili Rus ilaç ve aşılarının sentezini Afrika'da yerelleştirecek
🔴Rusya, Afrika'ya gıda sevkiyatının coğrafyasını genişletmeye hazır
🔴Afrika'da üretilen tarım ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatı artacak
🔴2020 yılından bu yana Rusya'da öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin sayısı 1.5 kat arttı
🔴Rusya, sağlık hizmetleri alanında Afrika'ya yardım etmeye devam edecek
🔴Rusya, etkili Rus ilaç ve aşılarının sentezini Afrika'da yerelleştirecek
'Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya-Afrika ticareti 50 milyar doları aşabilir'
Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ndeki konuşmasında Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine de önemli yer ayırdı:
🔴Batı'nın emsalsiz yaptırımlarına ve Moskova'nın ortakları üzerindeki baskılarına rağmen Rusya ve Afrika'nın ekonomik bağları güçleniyor
🔴Rus şirketlerinin Afrika pazarlarındaki varlığını genişletmesiyle birlikte, ikili ticaret yakın gelecekte 50 milyar doları aşabilir
🔴Rusya, 2026'nın ilk 9 ayında Afrika'ya 13 milyon ton tarım ürünü ihraç etti, 40'tan fazla Afrika ülkesi halihazırda Rus tahılı ve gübresi alıyor
🔴Batı'nın yaptırımları Rusya-Afrika işbirliğini durdurmayı başaramadı
🔴Dış baskılara rağmen Moskova ile bağlarını koruyan Afrika ülkelerine teşekkür ediyorum
🔴Rusya ve Afrika, merkezinde egemen kalkınmaya dayalı işbirliğinin yer aldığı daha adil ve çok kutuplu bir dünya doğrultusunda birlikte çalışıyor
🔴Afrikalı havayolu şirketlerini Rusya'ya uçuş düzenlemeye davet ediyorum, bu turizmin gelişmesi için teşvik edici güç olacaktır
🔴Batı'nın emsalsiz yaptırımlarına ve Moskova'nın ortakları üzerindeki baskılarına rağmen Rusya ve Afrika'nın ekonomik bağları güçleniyor
🔴Rus şirketlerinin Afrika pazarlarındaki varlığını genişletmesiyle birlikte, ikili ticaret yakın gelecekte 50 milyar doları aşabilir
🔴Rusya, 2026'nın ilk 9 ayında Afrika'ya 13 milyon ton tarım ürünü ihraç etti, 40'tan fazla Afrika ülkesi halihazırda Rus tahılı ve gübresi alıyor
🔴Batı'nın yaptırımları Rusya-Afrika işbirliğini durdurmayı başaramadı
🔴Dış baskılara rağmen Moskova ile bağlarını koruyan Afrika ülkelerine teşekkür ediyorum
🔴Rusya ve Afrika, merkezinde egemen kalkınmaya dayalı işbirliğinin yer aldığı daha adil ve çok kutuplu bir dünya doğrultusunda birlikte çalışıyor
🔴Afrikalı havayolu şirketlerini Rusya'ya uçuş düzenlemeye davet ediyorum, bu turizmin gelişmesi için teşvik edici güç olacaktır
'IMF ve Dünya Bankası'nda Afrika'nın rolünü artıracak reformlar yapılmalı'
🔴Küresel finans mimarisi gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yanıt vermekte yetersiz
🔴Gelişmekte olan ekonomilere daha iyi hizmet verilmesi ve uluslararası finans kuruluşlarında Afrika'nın rolünün güçlendirilmesi için IMF ve Dünya Bankası'nda reform yapılmalı
🔴Afrika ülkelerinin kritik karar alma mekanizmalarındaki temsil gücünün artırılması ve küresel ekonomide daha etkin bir konum elde etmesi önemli
🔴Gelişmekte olan ekonomilere daha iyi hizmet verilmesi ve uluslararası finans kuruluşlarında Afrika'nın rolünün güçlendirilmesi için IMF ve Dünya Bankası'nda reform yapılmalı
🔴Afrika ülkelerinin kritik karar alma mekanizmalarındaki temsil gücünün artırılması ve küresel ekonomide daha etkin bir konum elde etmesi önemli