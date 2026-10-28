https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/putin-3-rusya-afrika-zirvesinde-konusuyor-cok-kutuplu-dunya-geri-dondurulemez-bir-trend-1109933371.html

Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuştu: Çok kutuplu dünya geri döndürülemez bir trend

Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuştu: Çok kutuplu dünya geri döndürülemez bir trend

Sputnik Türkiye

3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin katılımcılarına hitap eden Putin, çoğunluğun sesinin duyulduğu daha adil bir dünyanın tek kutuplu dünyanın yerini aldığını... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T14:18+0300

2026-10-28T14:18+0300

2026-10-28T14:49+0300

rusya-afrika zirvesi 2026

afrika

rusya

vladimir putin

çok kutuplu dünya

rusya-afrika zirvesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ndeki konuşmasında özellikle çok kutuplu dünya düzenini öne çıkardığı mesajlar verdi.Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:🔴Çok kutuplu dünya gerçek haline geliyor, bu geri döndürülemez bir trend🔴Bütün kıtaların kaderinin dar bir ülkeler grubu tarafından belirlendiği çağ, geri döndürülemez bir şekilde sona eriyor🔴Çoğunluğun sesinin duyulduğu daha adil bir dünya, tek kutuplu dünyanın yerini alıyor🔴Çok kutuplu dünyanın şekillenmesi, sömürgeci geçmişle düşünmeye ve başkalarının sırtından zenginleşmeye alışmış ülkelerin direnişiyle karşılaşıyor🔴Tarife savaşları ve gayrimeşru yaptırımlar neokolonyalizmin araçlarıdır🔴Sömürgecilik çağının etkileri Afrika'da hala hissediliyor🔴Afrika, uluslararası ekonominin merkezlerinden biri olarak kendisini giderek daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyor🔴Afrika ülkelerini yeniden borç batağına sürüklemeye ve onlara yağmacı koşullar altında kendi isteklerini dayatmaya çalışıyorlar🔴Rus iş dünyası Afrika'da doğal kaynakların yağmacı biçimde sömürülmesiyle uğraşmıyor, ham maddelerin yerinde işlenmesini artırıyor🔴Rusya, Afrika'ya gıda sevkiyatının coğrafyasını genişletmeye hazır🔴Afrika'da üretilen tarım ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatı artacak🔴2020 yılından bu yana Rusya'da öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin sayısı 1.5 kat arttı🔴Rusya, sağlık hizmetleri alanında Afrika'ya yardım etmeye devam edecek🔴Rusya, etkili Rus ilaç ve aşılarının sentezini Afrika'da yerelleştirecek'Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya-Afrika ticareti 50 milyar doları aşabilir'Putin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ndeki konuşmasında Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine de önemli yer ayırdı:🔴Batı'nın emsalsiz yaptırımlarına ve Moskova'nın ortakları üzerindeki baskılarına rağmen Rusya ve Afrika'nın ekonomik bağları güçleniyor🔴Rus şirketlerinin Afrika pazarlarındaki varlığını genişletmesiyle birlikte, ikili ticaret yakın gelecekte 50 milyar doları aşabilir🔴Rusya, 2026'nın ilk 9 ayında Afrika'ya 13 milyon ton tarım ürünü ihraç etti, 40'tan fazla Afrika ülkesi halihazırda Rus tahılı ve gübresi alıyor🔴Batı'nın yaptırımları Rusya-Afrika işbirliğini durdurmayı başaramadı🔴Dış baskılara rağmen Moskova ile bağlarını koruyan Afrika ülkelerine teşekkür ediyorum🔴Rusya ve Afrika, merkezinde egemen kalkınmaya dayalı işbirliğinin yer aldığı daha adil ve çok kutuplu bir dünya doğrultusunda birlikte çalışıyor🔴Afrikalı havayolu şirketlerini Rusya'ya uçuş düzenlemeye davet ediyorum, bu turizmin gelişmesi için teşvik edici güç olacaktır'IMF ve Dünya Bankası'nda Afrika'nın rolünü artıracak reformlar yapılmalı'🔴Küresel finans mimarisi gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yanıt vermekte yetersiz 🔴Gelişmekte olan ekonomilere daha iyi hizmet verilmesi ve uluslararası finans kuruluşlarında Afrika'nın rolünün güçlendirilmesi için IMF ve Dünya Bankası'nda reform yapılmalı🔴Afrika ülkelerinin kritik karar alma mekanizmalarındaki temsil gücünün artırılması ve küresel ekonomide daha etkin bir konum elde etmesi önemli

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/kiselevden-kuresel-cogunluk-vurgusu-putinin-torunlari-cince-ceviri-yapacak-oglum-swahili-dilini-1109931970.html

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afrika, rusya, vladimir putin, çok kutuplu dünya, rusya-afrika zirvesi