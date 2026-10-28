https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/putin-libya-baskanlik-konseyi-baskani-menfi-ile-gorustu-1109913433.html
Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve uluslararası gündemdeki... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T00:02+0300
2026-10-28T00:02+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşerek ikili ilişkiler ve uluslararası gündeme ilişkin konuları ele aldı. Putin, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin zorlu küresel koşullara rağmen gelişmeyi sürdürdüğünü belirterek ortak hükümetler arası komisyonun faaliyetlerinin en kısa sürede tam kapasiteyle yeniden başlamasını istediklerini ifade etti.Putin, “Bugün ikili işbirliğinin daha da genişletilmesine ilişkin beklentiler ve uluslararası ile bölgesel gündemin en güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulunmak için iyi bir fırsatımız var” dedi.Rus lider, nisan ayında Moskova'da ortak hükümetler arası komisyon eşbaşkanlarının ilk toplantısının yapıldığını da hatırlattı.Moskova'daki temasları kapsamında daha önce Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Liderler Zirvesi'ne katılan Menfi, başkentte düzenlenecek 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nde de yer alacakLibya, Afrika kıtasının en büyük petrol rezervlerine ve önemli miktarda doğal gaz kaynağına sahip bulunuyor. Rusya Enerji Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamalara göre, Rus şirketleri Libya'daki enerji projelerine katılım konusundaki ilgisini koruyor.3. Rusya-Afrika Zirvesi ile ekonomik ve insani forum, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova'da düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-ekvator-ginesi-lideri-mbasogo-ile-ticaret-ve-yatirimlari-gorustu-1109912375.html
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vladimir putin, muhammed menfi, rusya, libya, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), moskova, rusya enerji bakanlığı
vladimir putin, muhammed menfi, rusya, libya, gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), moskova, rusya enerji bakanlığı
Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve uluslararası gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşerek ikili ilişkiler ve uluslararası gündeme ilişkin konuları ele aldı. Putin, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin zorlu küresel koşullara rağmen gelişmeyi sürdürdüğünü belirterek ortak hükümetler arası komisyonun faaliyetlerinin en kısa sürede tam kapasiteyle yeniden başlamasını istediklerini ifade etti.
Putin, “Bugün ikili işbirliğinin daha da genişletilmesine ilişkin beklentiler ve uluslararası ile bölgesel gündemin en güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulunmak için iyi bir fırsatımız var” dedi.
Rus lider, nisan ayında Moskova'da ortak hükümetler arası komisyon eşbaşkanlarının ilk toplantısının yapıldığını da hatırlattı.
Moskova'daki temasları kapsamında daha önce Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Liderler Zirvesi'ne katılan Menfi, başkentte düzenlenecek 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nde de yer alacak
Libya, Afrika kıtasının en büyük petrol rezervlerine ve önemli miktarda doğal gaz kaynağına sahip bulunuyor. Rusya Enerji Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamalara göre, Rus şirketleri Libya'daki enerji projelerine katılım konusundaki ilgisini koruyor.
3. Rusya-Afrika Zirvesi ile ekonomik ve insani forum, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova'da düzenleniyor.