https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-ekvator-ginesi-lideri-mbasogo-ile-ticaret-ve-yatirimlari-gorustu-1109912375.html
Putin, Ekvator Ginesi lideri Mbasogo ile ticaret ve yatırımları görüştü
Putin, Ekvator Ginesi lideri Mbasogo ile ticaret ve yatırımları görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile ticaret ve yatırım işbirliğini ele aldı. Mbasogo, Afrika'da... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T23:17+0300
2026-10-27T23:17+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ana gündem maddesi ticaret alanındaki işbirliği oldu.Putin, iki ülkenin karşılıklı ürün tedarikini büyütme konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, özellikle enerji ve madencilik sektörlerindeki ortak projelerin öncelikli olduğunu belirtti.Konuk Cumhurbaşkanı Mbasogo ise Moskova'nın kıtadaki barış ve istikrara katkılarına dikkat çekti. Ekvator Ginesi ordusunun eğitimi ve mesleki yeterliliğinin artırılması konusundaki işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Mbasogo, askeri personelin yetiştirilmesi amacıyla görevlendirilen Rus eğitmen sayısının artırılması çağrısında bulundu.Üçüncü Rusya-Afrika Forumu Zirvesi kapsamında Moskova'da bulunan Mbasogo, iki ülke arasındaki temasları son dönemde sıklaştıran liderler arasında yer alıyor. 2019'da Soçi'deki ilk zirveye katılan Mbasogo; Kasım 2023'te resmi, Eylül 2024'te ise çalışma ziyareti kapsamında Moskova'ya gelmiş, ayrıca İkinci Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. Yıl Dönümü törenlerinde de yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/putin-ve-mozambik-cumhurbaskani-chapo-uluslararasi-gundemi-gorustu-1109911956.html
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vladimir putin, teodoro obiang nguema mbasogo , rusya, ekvator ginesi, moskova, rusya-afrika forumu
vladimir putin, teodoro obiang nguema mbasogo , rusya, ekvator ginesi, moskova, rusya-afrika forumu
Putin, Ekvator Ginesi lideri Mbasogo ile ticaret ve yatırımları görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile ticaret ve yatırım işbirliğini ele aldı. Mbasogo, Afrika'da istikrar çabaları nedeniyle Moskova’ya teşekkür ederken, ülkesindeki Rus askeri eğitmen sayısının artırılmasını istedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ana gündem maddesi ticaret alanındaki işbirliği oldu.
Putin, iki ülkenin karşılıklı ürün tedarikini büyütme konusunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, özellikle enerji ve madencilik sektörlerindeki ortak projelerin öncelikli olduğunu belirtti.
Konuk Cumhurbaşkanı Mbasogo ise Moskova'nın kıtadaki barış ve istikrara katkılarına dikkat çekti. Ekvator Ginesi ordusunun eğitimi ve mesleki yeterliliğinin artırılması konusundaki işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Mbasogo, askeri personelin yetiştirilmesi amacıyla görevlendirilen Rus eğitmen sayısının artırılması çağrısında bulundu.
Üçüncü Rusya-Afrika Forumu Zirvesi kapsamında Moskova'da bulunan Mbasogo, iki ülke arasındaki temasları son dönemde sıklaştıran liderler arasında yer alıyor. 2019'da Soçi'deki ilk zirveye katılan Mbasogo; Kasım 2023'te resmi, Eylül 2024'te ise çalışma ziyareti kapsamında Moskova'ya gelmiş, ayrıca İkinci Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. Yıl Dönümü törenlerinde de yer almıştı.