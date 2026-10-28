https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-guvenlik-garantileri-rusya-ve-ukrayna-icin-karsilikli-olmali-1109947893.html
Peskov: Güvenlik garantileri Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olmalı
Peskov: Güvenlik garantileri Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olmalı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde güvenlik garantilerinin Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olması gerektiğini belirtti. Peskov... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T19:34+0300
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2026-10-28T19:34+0300
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güvenlik garantileri
vladimir zelenskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın çözümü kapsamında Rusya ve Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin karşılıklı esaslara dayanması gerektiğini belirterek, Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın da güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği yönündeki sözlerini "doğru bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.Peskov, "Rusya'nın da çözüm sürecinde güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini söylüyor. Bu doğru bir yaklaşım. Güvenlik garantileri karşılıklı olabilir ve karşılıklı olmalıdır" dedi.Peskov ayrıca, Rusya ve Ukrayna için güvenlik garantileri konusunun kasım ayında Abu Dabi'de düzenlenecek üçlü görüşmenin gündeminde yer alacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/zaharova-ab-rusya-ile-savasa-hazirlaniyor-1109943618.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, güvenlik garantileri, vladimir zelenskiy, abu dabi
dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, güvenlik garantileri, vladimir zelenskiy, abu dabi
Peskov: Güvenlik garantileri Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde güvenlik garantilerinin Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olması gerektiğini belirtti. Peskov, güvenlik garantileri konusunun kasım ayında Abu Dabi'de düzenlenecek üçlü görüşmede ele alınacağını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın çözümü kapsamında Rusya ve Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin karşılıklı esaslara dayanması gerektiğini belirterek, Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın da güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği yönündeki sözlerini "doğru bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.
Peskov, "Rusya'nın da çözüm sürecinde güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini söylüyor. Bu doğru bir yaklaşım. Güvenlik garantileri karşılıklı olabilir ve karşılıklı olmalıdır" dedi.
Peskov ayrıca, Rusya ve Ukrayna için güvenlik garantileri konusunun kasım ayında Abu Dabi'de düzenlenecek üçlü görüşmenin gündeminde yer alacağını kaydetti.