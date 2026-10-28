https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-guvenlik-garantileri-rusya-ve-ukrayna-icin-karsilikli-olmali-1109947893.html

Peskov: Güvenlik garantileri Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olmalı

Peskov: Güvenlik garantileri Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olmalı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde güvenlik garantilerinin Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olması gerektiğini belirtti. Peskov... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T19:34+0300

2026-10-28T19:34+0300

2026-10-28T19:34+0300

ukrayna kri̇zi̇

dmitriy peskov

kremlin

rusya

ukrayna

güvenlik garantileri

vladimir zelenskiy

abu dabi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109767617_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_9e0dbaf86d2f42ae83efeecb49db8b5d.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın çözümü kapsamında Rusya ve Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin karşılıklı esaslara dayanması gerektiğini belirterek, Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın da güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği yönündeki sözlerini "doğru bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.Peskov, "Rusya'nın da çözüm sürecinde güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini söylüyor. Bu doğru bir yaklaşım. Güvenlik garantileri karşılıklı olabilir ve karşılıklı olmalıdır" dedi.Peskov ayrıca, Rusya ve Ukrayna için güvenlik garantileri konusunun kasım ayında Abu Dabi'de düzenlenecek üçlü görüşmenin gündeminde yer alacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/zaharova-ab-rusya-ile-savasa-hazirlaniyor-1109943618.html

rusya

ukrayna

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, güvenlik garantileri, vladimir zelenskiy, abu dabi