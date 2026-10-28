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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-guvenlik-garantileri-rusya-ve-ukrayna-icin-karsilikli-olmali-1109947893.html
Peskov: Güvenlik garantileri Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olmalı
Peskov: Güvenlik garantileri Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olmalı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde güvenlik garantilerinin Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olması gerektiğini belirtti. Peskov... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T19:34+0300
2026-10-28T19:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
dmitriy peskov
kremlin
rusya
ukrayna
güvenlik garantileri
vladimir zelenskiy
abu dabi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın çözümü kapsamında Rusya ve Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin karşılıklı esaslara dayanması gerektiğini belirterek, Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın da güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği yönündeki sözlerini "doğru bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.Peskov, "Rusya'nın da çözüm sürecinde güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini söylüyor. Bu doğru bir yaklaşım. Güvenlik garantileri karşılıklı olabilir ve karşılıklı olmalıdır" dedi.Peskov ayrıca, Rusya ve Ukrayna için güvenlik garantileri konusunun kasım ayında Abu Dabi'de düzenlenecek üçlü görüşmenin gündeminde yer alacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/zaharova-ab-rusya-ile-savasa-hazirlaniyor-1109943618.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, güvenlik garantileri, vladimir zelenskiy, abu dabi
dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, güvenlik garantileri, vladimir zelenskiy, abu dabi

Peskov: Güvenlik garantileri Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olmalı

19:34 28.10.2026
© Fotoğraf : KremlinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© Fotoğraf : Kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde güvenlik garantilerinin Rusya ve Ukrayna için karşılıklı olması gerektiğini belirtti. Peskov, güvenlik garantileri konusunun kasım ayında Abu Dabi'de düzenlenecek üçlü görüşmede ele alınacağını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın çözümü kapsamında Rusya ve Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin karşılıklı esaslara dayanması gerektiğini belirterek, Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın da güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği yönündeki sözlerini "doğru bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.
Peskov, "Rusya'nın da çözüm sürecinde güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini söylüyor. Bu doğru bir yaklaşım. Güvenlik garantileri karşılıklı olabilir ve karşılıklı olmalıdır" dedi.
Peskov ayrıca, Rusya ve Ukrayna için güvenlik garantileri konusunun kasım ayında Abu Dabi'de düzenlenecek üçlü görüşmenin gündeminde yer alacağını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
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Zaharova: AB, Rusya ile savaşa hazırlanıyor
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