https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/oldugu-soylenen-bebek-morgda-canli-bulundu-kalbi-atmasina-ragmen-mudahale-edilmedigi-icin-engelli-1109917848.html

Öldüğü söylenen bebek morgda canlı bulundu: Kalbi atmasına rağmen müdahale edilmediği için engelli kaldı

Öldüğü söylenen bebek morgda canlı bulundu: Kalbi atmasına rağmen müdahale edilmediği için engelli kaldı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Arizona eyaletinde, havuzda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra öldüğü açıklanan 18 aylık Vincent Fiordilino’nun morgda dört saatten fazla süre sonra... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T07:58+0300

2026-10-28T07:58+0300

2026-10-28T08:02+0300

sağlik

arizona

abd

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ABD’nin Arizona eyaletindeki Gilbert kentinde, hastanede öldüğü açıklanarak morga götürülen 18 aylık Vincent Fiordilino, saatler sonra nefes alırken bulundu. 8 Şubat 2026’da yaşanan olayda, polis kayıtları ve vücut kamerası görüntülerine göre çocuğun morga götürülmeden önce de yaşam belirtisi gösterdiğine ilişkin uyarılar yapıldı. Olaydan aylar sonra konuşan ailesi, Vincent’ın ağır sağlık sorunlarıyla yaşamını sürdürdüğünü belirtiyor. Aile, tıbbi müdahalenin erken sonlandırıldığını ve uyarıların yeterince değerlendirilmediğini savunuyor. Çocuğun mevcut durumunda havuzda geçirdiği sürenin ve hastanedeki müdahale sürecinin etkileri ise ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken başlıklar olarak duruyor.Morgda geçen dört saatin ardından yaşam belirtisiVincent, ailesinin evindeki havuzda bilincini kaybetmesinin ardından Mercy Gilbert Medical Center’a kaldırıldı. Ailenin avukatının paylaştığı belgelere göre çocuk, yerel saatle 18.04 civarında hastaneye ulaştı; 18.20’de ise öldüğü açıklandı. Polis raporuna göre, morg olarak kullanılan soğuk odanın kapısı 19.23’te kapatıldı. Adli tıp nakil ekibi 23.52’de çocuğu almaya geldiğinde nefes aldığını fark etti. Böylece ölümünün açıklanmasından yaklaşık beş buçuk saat, morga alınmasından ise dört buçuk saat sonra Vincent’ın hayatta olduğu anlaşıldı. Çocuk, Phoenix Children’s Hospital’a hava yoluyla sevk edildi. Vincent’ın yaşam belirtilerine ilişkin uyarılar kayıtlardaPolis kayıtlarında, ölümünün açıklanmasının ardından Vincent’ın nefes almaya benzer hareketler gösterdiğine ilişkin gözlemler yer aldı. Bir dedektif, çocuk morga götürülmeden önce duyulabilir bir soluk sesi işittiğini, daha sonra fotoğraf çekmek için döndüğünde de benzer bir hareket gördüğünü bildirdi. Aile ve avukatı, bu belirtilerin yeniden tıbbi değerlendirme yapılmasını gerektirdiğini savunuyor. Kayıtlarda ise hastane personelinin gözlenen hareketleri agonal solunum olarak değerlendirdiği aktarılıyor. Uyarıların nasıl ele alındığı, ailenin yanıt aradığı temel sorular arasında bulunuyor. Kan gazı testinin zamanlaması tartışılıyorAilenin avukatı, acil servis doktoru Aryan Toosi’nin kararlarında dayanak gösterdiği kan gazı testi sonuçlarının zamanlamasını da sorguluyor. Arizona’s Family’nin aktardığı belgelere göre, saat 18.08’de istenen arteriyel kan gazı testi iptal edildi; 18.11’de başka laboratuvar örnekleri alındı. Sonuçların 18.38’de, yani ölüm açıklamasından 18 dakika sonra çıktığı bildirildi.ABC15’in incelediği kayıtlarda da doktorun bazı müdahaleleri uygulamama gerekçeleri arasında kan gazı sonuçlarına yer verdiği belirtildi. Aile, sonuçların ne zaman görüldüğünün ve karar sürecinde nasıl kullanıldığının açıklığa kavuşturulmasını istiyor. Vincent’ın ailesi uzun süreli bakım için mücadele ediyorAilenin aktardığına göre, olaydan sonra iki yaşına giren Vincent yürüyemiyor, konuşamıyor ve desteksiz oturamıyor; beslenmesi ise tüp aracılığıyla sağlanıyor. Aile, geciken müdahalenin çocuğun sağlık durumunu ağırlaştırdığını ileri sürüyor.Ailenin avukatı John Brewer, Vincent’ın gelecekteki sağlık durumunun belirsiz olduğunu ancak yaşam boyu bakıma ihtiyaç duyacağını belirtiyor. Annesi Alexus Fiordilino da oğlunun tedavi ve fizik tedavi sürecinin devam ettiğini anlatıyor. Hastane ve doktor iddialara ne yanıt verdi?Mercy Gilbert Medical Center, hasta mahremiyeti nedeniyle bakımın ayrıntılarını paylaşamayacağını belirterek hasta güvenliğinin öncelikleri olduğunu açıkladı. Doktor Toosi’nin avukatı Scott Holden ise devam eden hukuki süreç ve mahremiyet kuralları nedeniyle ayrıntılara giremeyeceklerini, doktorun çocuğun iyileşmesini dilediğini bildirdi. Gilbert polisi, o tarihe kadar elde edilen bulguların sağlık personeli hakkında ceza suçlaması yöneltilmesini gerektirecek yeterli şüphe oluşturmadığını açıkladı. Dosyanın eyalet başsavcılığının değerlendirmesine sunulması sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Ailenin ihmal iddialarına ilişkin hukuki sorumluluk ise henüz kesinleşmiş değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/yapay-zeka-devi-baska-bir-yapay-zeka-tarafindan-hacklendi-1109917551.html

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