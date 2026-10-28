https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/noah-wyle-yasayan-en-seksi-erkek-secildi-1109913941.html
Noah Wyle 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi
Noah Wyle 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi
Sputnik Türkiye
Noah Wyle, 2026 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildi. 55 yaşındaki oyuncunun seçilmesi sosyal medyada tartışma yarattı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T00:36+0300
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2026-10-28T00:36+0300
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'The Pitt' dizisinin yıldızı Noah Wyle, bir dergi tarafından 2026 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildi.55 yaşındaki oyuncu, unvanı kazandığını öğrendiğinde şaşırdığını belirterek, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Hayatım boyunca böyle bir onura layık görülebileceğimi asla düşünmezdim” dedi.Dizide Dr. Michael 'Robby' Robinavich karakterini canlandıran Wyle, bu rolüyle 2025 ve 2026 yıllarında drama dizisinde en iyi başrol oyuncusu dalında üst üste iki Emmy Ödülü kazandı.Wyle’ın 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilmesi sosyal medyada tartışmalara yol açarken bazı hayranlar derginin kararını eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/taylandda-duzenlenen-yarismada-turkiyeyi-temsil-eden-dilhan-divrikli-dunyanin-en-yakisikli-erkegi-1109464979.html
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abd, yakışıklı, dünyanın en yakışıklı erkeği, ödül, büyük ödül, ödül töreni, oyuncu, profesyonel oyuncu
abd, yakışıklı, dünyanın en yakışıklı erkeği, ödül, büyük ödül, ödül töreni, oyuncu, profesyonel oyuncu
Noah Wyle 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi
Noah Wyle, 2026 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildi. 55 yaşındaki oyuncunun seçilmesi sosyal medyada tartışma yarattı.
'The Pitt' dizisinin yıldızı Noah Wyle, bir dergi tarafından 2026 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildi.
55 yaşındaki oyuncu, unvanı kazandığını öğrendiğinde şaşırdığını belirterek, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Hayatım boyunca böyle bir onura layık görülebileceğimi asla düşünmezdim” dedi.
Dizide Dr. Michael 'Robby' Robinavich karakterini canlandıran Wyle, bu rolüyle 2025 ve 2026 yıllarında drama dizisinde en iyi başrol oyuncusu dalında üst üste iki Emmy Ödülü kazandı.
Wyle’ın 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilmesi sosyal medyada tartışmalara yol açarken bazı hayranlar derginin kararını eleştirdi.