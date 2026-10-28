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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/nafaka-duzenlemesinde-yeni-formul-gundemde-1109934255.html
Nafaka düzenlemesinde yeni formül gündemde
Nafaka düzenlemesinde yeni formül gündemde
Sputnik Türkiye
Süresiz nafakaya ilişkin yeni düzenleme çalışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla genişletiliyor. AK Parti, kadın dernekleri, akademisyenler ve aile... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T14:44+0300
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Süresiz nafaka uygulamasına yönelik düzenleme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapsamı genişletilecek çalışmada, nafaka süresinin kişilerin ekonomik ve sosyal koşullarına göre belirlenmesini öngören farklı formüller değerlendirilecek. Düzenlemenin bu nedenle 13. Yargı Paketi'nden çıkarıldığı belirtiliyor.Yeni hazırlık kapsamında evlilik süresi, yaş, sağlık durumu ve gelir gibi kriterlerin dikkate alınması gündemde. Ancak üzerinde çalışılan seçenekler henüz kesinleşmiş değil.Erdoğan'dan nafaka düzenlemesi için yeni talimatAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında nafaka düzenlemesine ilişkin alternatifleri içeren çalışmayı sundu.Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konunun toplumun farklı kesimlerini ilgilendirdiğine dikkat çekerek tarafların görüşlerinin daha geniş kapsamda alınmasını istediği öğrenildi.Bu doğrultuda hazırlanan metnin yeniden ele alınması ve farklı seçeneklerle genişletilmesi planlanıyor.Kadın dernekleri, akademisyenler ve aile hâkimleriyle görüşülecekAK Partili kurmayların yeni çalışma kapsamında başta kadın dernekleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimleri, akademisyenler ve aile hâkimleriyle görüşmesi bekleniyor.Nafaka konusunda daha önce hazırlanan raporlar da yeniden incelenecek. Görüşmelerden elde edilen değerlendirmeler doğrultusunda alternatifleri içeren yeni bir düzenleme metni hazırlanacak.Nafaka süresi hangi kriterlere göre belirlenecek?Masadaki seçeneklerden biri, nafaka süresinin her boşanma dosyasının koşullarına göre belirlenmesi.Bu kapsamda şu kriterlerin değerlendirilmesi öngörülüyor:Önerilen modele göre hâkim, bu unsurları birlikte değerlendirerek nafakanın ne kadar süreyle ödeneceğine karar verebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/emekli-duzenlemesinin-detaylari-ortaya-cikti-refah-payi-formulu-masada-1109907421.html
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nafaka, ak parti
nafaka, ak parti

Nafaka düzenlemesinde yeni formül gündemde

14:44 28.10.2026
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
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Süresiz nafakaya ilişkin yeni düzenleme çalışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla genişletiliyor. AK Parti, kadın dernekleri, akademisyenler ve aile hâkimlerinin görüşlerini alacak. Nafaka süresinde evlilik süresi, yaş, sağlık ve gelir gibi ölçütler değerlendirilecek.
Süresiz nafaka uygulamasına yönelik düzenleme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapsamı genişletilecek çalışmada, nafaka süresinin kişilerin ekonomik ve sosyal koşullarına göre belirlenmesini öngören farklı formüller değerlendirilecek. Düzenlemenin bu nedenle 13. Yargı Paketi'nden çıkarıldığı belirtiliyor.
Yeni hazırlık kapsamında evlilik süresi, yaş, sağlık durumu ve gelir gibi kriterlerin dikkate alınması gündemde. Ancak üzerinde çalışılan seçenekler henüz kesinleşmiş değil.

Erdoğan'dan nafaka düzenlemesi için yeni talimat

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında nafaka düzenlemesine ilişkin alternatifleri içeren çalışmayı sundu.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konunun toplumun farklı kesimlerini ilgilendirdiğine dikkat çekerek tarafların görüşlerinin daha geniş kapsamda alınmasını istediği öğrenildi.
Bu doğrultuda hazırlanan metnin yeniden ele alınması ve farklı seçeneklerle genişletilmesi planlanıyor.

Kadın dernekleri, akademisyenler ve aile hâkimleriyle görüşülecek

AK Partili kurmayların yeni çalışma kapsamında başta kadın dernekleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimleri, akademisyenler ve aile hâkimleriyle görüşmesi bekleniyor.
Nafaka konusunda daha önce hazırlanan raporlar da yeniden incelenecek. Görüşmelerden elde edilen değerlendirmeler doğrultusunda alternatifleri içeren yeni bir düzenleme metni hazırlanacak.

Nafaka süresi hangi kriterlere göre belirlenecek?

Masadaki seçeneklerden biri, nafaka süresinin her boşanma dosyasının koşullarına göre belirlenmesi.
Bu kapsamda şu kriterlerin değerlendirilmesi öngörülüyor:
Evliliğin süresi
Nafaka talep eden kişinin yaşı
Sağlık durumu
Çalışıp çalışmadığı
Geçimini sağlayabilecek gelirinin bulunup bulunmadığı
Sosyal koşulları ve yeniden evlenme ihtimali
Önerilen modele göre hâkim, bu unsurları birlikte değerlendirerek nafakanın ne kadar süreyle ödeneceğine karar verebilecek.
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