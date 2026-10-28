https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/kocaelide-112-acil-cagri-merkezine-yapilan-ihbar-sonrasi-7-katli-bina-bosaltildi-1109914236.html

Kocaeli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası 7 katlı bina boşaltıldı

Kocaeli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası 7 katlı bina boşaltıldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 7 katlı bina tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilenler arasında kalacak yeri olmayan bir ailenin öğretmenevinde misafir edileceği... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T01:05+0300

2026-10-28T01:05+0300

2026-10-28T01:08+0300

türki̇ye

umke

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

kocaeli

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan 7 katlı Cansever Apartmanı'nda oturan bazı kişiler, kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.Etrafında güvenlik önlemleri alınan bina, yapılan ilk incelemenin ardından tedbiren boşaltıldı.Binadaki 14 dairede ikamet eden 33 kişi tahliye edildi.Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yaptığını söyledi.Ekiplerin, binanın tahliyesini uygun gördüğünü anlatan Çalık, tahliye edilen vatandaşlardan yalnızca 1 ailenin kalacak yeri olmadığı için öğretmenevinde misafir edileceğini aktardı.112'ye yapılan ihbar binanın boşaltılması için yeterli mi?Binaların kolon ve kirişlerinden ses gelmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlar, "can güvenliğini tehdit eden acil durum" koduyla işleme alınır. Afet ve kriz protokolünün devreye girdiği bu süreçte ekipler dakikalar içinde adrese sevk edilir.Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirilen acil müdahale planında sırasıyla şu adımlar izlenir:Teknik inceleme sonrası ne olur?Yapılan ilk teknik incelemenin raporuna göre tehlike yoksa seslerin yapısal olmayan (örneğin tesisat borularının genleşmesi, rüzgar vb.) bir nedenden kaynaklandığı resmen raporlanırsa vatandaşların binaya geri dönmesine izin verilir. Eğer risk varsa binanın taşıyıcı sisteminde risk (oturma, çatlama vb.) tespit edilirse bina belediye tarafından mühürlenir. Duruma göre acil yıkım kararı verilebilir ya da detaylı karot/risk tespiti yapılana kadar binaya giriş tamamen yasaklanır. Mağdur olanlar valilik veya belediye tarafından geçici barınma merkezlerine (misafirhanelere) yerleştirilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/mersinde-40-kisi-tahliye-edildi-binadaki-derin-catlaklar-korkuttu-1109782297.html

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umke, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kocaeli