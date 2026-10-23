https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/mersinde-40-kisi-tahliye-edildi-binadaki-derin-catlaklar-korkuttu-1109782297.html
Mersin'de 40 kişi tahliye edildi: Binadaki derin çatlaklar korkuttu
Mersin'de 40 kişi tahliye edildi: Binadaki derin çatlaklar korkuttu
Sputnik Türkiye
Mersin'de derin çatlaklar nedeniyle çökme tehlikesi yaşayan 3 katlı bina tahliye edildi. Güvenlik çemberine alınan binanın 40 sakini belediye misafirhanesine... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T00:15+0300
2026-10-23T00:15+0300
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan 3 katlı bir bina, duvarlarında ve farklı bölümlerinde oluşan derin çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaklaşık 40 bina sakini Yenişehir Belediyesi Misafirevi’ne yerleştirildi.Gazi Mahallesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen bir nedenle ani çatlaklar oluşması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.İhbarın ardından bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi ve polis ekipleri yönlendirildi.Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de olay yerine gelerek incelemelerde bulunan teknik ekipten bilgi aldı.Polis ve belediye ekipleri binanın çevresini kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Çökme veya hasar riskine karşı binada yaşayan yaklaşık 40 kişi hızla tahliye edildi.Evlerini boşaltmak zorunda kalanların, Yenişehir Belediyesi bünyesindeki Misafirevi’nde konuk edileceği açıklandı.Binadaki çatlakların kesin oluşum nedeninin belirlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin teknik incelemeleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tir-soforleri-eyleme-gitti-sinir-kapisini-gecise-kapattilar-1109779892.html
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mersin, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tahliye
mersin, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, tahliye
Mersin'de 40 kişi tahliye edildi: Binadaki derin çatlaklar korkuttu
00:15 23.10.2026 (güncellendi: 00:16 23.10.2026)
Mersin'de derin çatlaklar nedeniyle çökme tehlikesi yaşayan 3 katlı bina tahliye edildi. Güvenlik çemberine alınan binanın 40 sakini belediye misafirhanesine yerleştirilirken, teknik inceleme başlatıldı.
Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan 3 katlı bir bina, duvarlarında ve farklı bölümlerinde oluşan derin çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaklaşık 40 bina sakini Yenişehir Belediyesi Misafirevi’ne yerleştirildi.
Gazi Mahallesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen bir nedenle ani çatlaklar oluşması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de olay yerine gelerek incelemelerde bulunan teknik ekipten bilgi aldı.
Polis ve belediye ekipleri binanın çevresini kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Çökme veya hasar riskine karşı binada yaşayan yaklaşık 40 kişi hızla tahliye edildi.
Evlerini boşaltmak zorunda kalanların, Yenişehir Belediyesi bünyesindeki Misafirevi’nde konuk edileceği açıklandı.
Binadaki çatlakların kesin oluşum nedeninin belirlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin teknik incelemeleri sürüyor.