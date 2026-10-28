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Kimliklerde büyük yenilik: Seneye başlıyor, ilk kamu çalışanları geçiş yapacak
Kimliklerde büyük yenilik: Seneye başlıyor, ilk kamu çalışanları geçiş yapacak
Sputnik Türkiye
Ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneği önümüzdeki yıl hayata geçecek. Gelecek yıl pilot bir yükseköğretim kurumunda denenecek cüzdan, temel kimlik ve... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T12:46+0300
2026-10-28T12:46+0300
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kimlik
siber güvenlik başkanlığı
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Ulusal dijital kimlik cüzdanı uygulaması hayata geçiyor.2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek.Kamu çalışanları ilk sıradaBu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek.Siber Güvenlik Başkanlığı'nın sorumluluğunda yürütülen çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.Belediye hizmetleri de olacakÖte yandan e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek.Sistemde, belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/sigara-satisinda-kimlik-sarti-gundem-olmustu-saglik-bakani-memisoglundan-yeni-aciklama-1109453491.html
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kimlik, siber güvenlik başkanlığı, i̇çişleri bakanlığı
kimlik, siber güvenlik başkanlığı, i̇çişleri bakanlığı

Kimliklerde büyük yenilik: Seneye başlıyor, ilk kamu çalışanları geçiş yapacak

12:46 28.10.2026
© AAçipli kimlik kartı
çipli kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA
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Ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneği önümüzdeki yıl hayata geçecek. Gelecek yıl pilot bir yükseköğretim kurumunda denenecek cüzdan, temel kimlik ve diploma belgelerini içerecek
Ulusal dijital kimlik cüzdanı uygulaması hayata geçiyor.
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek.

Kamu çalışanları ilk sırada

Bu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.
Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek.
Siber Güvenlik Başkanlığı'nın sorumluluğunda yürütülen çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.

Belediye hizmetleri de olacak

Öte yandan e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek.
Sistemde, belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.
Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.
Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.
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