https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/kimliklerde-buyuk-yenilik-seneye-basliyor-ilk-kamu-calisanlari-gecis-yapacak-1109924914.html

Kimliklerde büyük yenilik: Seneye başlıyor, ilk kamu çalışanları geçiş yapacak

Kimliklerde büyük yenilik: Seneye başlıyor, ilk kamu çalışanları geçiş yapacak

Sputnik Türkiye

Ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneği önümüzdeki yıl hayata geçecek. Gelecek yıl pilot bir yükseköğretim kurumunda denenecek cüzdan, temel kimlik ve... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T12:46+0300

2026-10-28T12:46+0300

2026-10-28T12:46+0300

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Ulusal dijital kimlik cüzdanı uygulaması hayata geçiyor.2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek.Kamu çalışanları ilk sıradaBu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek.Siber Güvenlik Başkanlığı'nın sorumluluğunda yürütülen çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.Belediye hizmetleri de olacakÖte yandan e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek.Sistemde, belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/sigara-satisinda-kimlik-sarti-gundem-olmustu-saglik-bakani-memisoglundan-yeni-aciklama-1109453491.html

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