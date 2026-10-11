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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/sigara-satisinda-kimlik-sarti-gundem-olmustu-saglik-bakani-memisoglundan-yeni-aciklama-1109453491.html
Sigara satışında kimlik şartı gündem olmuştu: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni açıklama
Sigara satışında kimlik şartı gündem olmuştu: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışının yaş doğrulamasıyla engellenmesini hedeflediklerini belirterek, kişisel... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T15:14+0300
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sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışında T.C. kimlik numarası isteneceği yönündeki açıklamasına gelen tepkilerin ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.Bakan Memişoğlu, paylaşımında sigara nedeniyle zarar görmüş bir akciğer görseli paylaşarak, ''Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır. Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür. Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz'' dedi.Sigara kullanmayanların temiz hava hakkına ilişkin hassasiyetlerini bildiklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışmaların da devam ettiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/saglik-bakani-memisoglu-duyurdu-sigara-satisi-kimlikle-olacak-1109440720.html
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sağlık, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık sorunu, sağlık bakanı, sigara, elektronik sigara, sigara yasağı, sigara paketi, sigara içmek, kimlik, dijital kimlik, tc kimlik numarası, e-kimlik, kimlik tespiti
sağlık, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık sorunu, sağlık bakanı, sigara, elektronik sigara, sigara yasağı, sigara paketi, sigara içmek, kimlik, dijital kimlik, tc kimlik numarası, e-kimlik, kimlik tespiti

Sigara satışında kimlik şartı gündem olmuştu: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni açıklama

15:14 11.10.2026
© AA / Raşit AydoğanSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© AA / Raşit Aydoğan
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışının yaş doğrulamasıyla engellenmesini hedeflediklerini belirterek, kişisel verilerin korunmasını esas alan elektronik sistemler dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışında T.C. kimlik numarası isteneceği yönündeki açıklamasına gelen tepkilerin ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Bakan Memişoğlu, paylaşımında sigara nedeniyle zarar görmüş bir akciğer görseli paylaşarak, ''Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır. Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür. Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz'' dedi.
Sigara kullanmayanların temiz hava hakkına ilişkin hassasiyetlerini bildiklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışmaların da devam ettiğini aktardı.
çipli kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Sigara satışı kimlikle olacak
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