https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/kentte-korkutan-hareketlilik-dev-yariklar-olustu-valilikten-uzak-durun-aciklamasi-1109919316.html

Kentte korkutan hareketlilik: Dev yarıklar oluştu, Valilikten 'uzak durun' açıklaması

Kentte korkutan hareketlilik: Dev yarıklar oluştu, Valilikten 'uzak durun' açıklaması

Sputnik Türkiye

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde yaklaşık 20 dönümlük tarım arazisinde çökme ve yüzey yarıkları oluştu. Yozgat Valiliğinden tarım... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T10:00+0300

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Yozgat Valiliği, Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesindeki tarım arazilerinde meydana gelen çökme ve yüzey yarıklarının yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanı etkilediğini bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Ekim'de yaşanan olaya ilişkin bölgedeki zemin hareketlerinin yerinde incelendiği belirtildi.İncelemelerde özellikle kömür ocağı sınırına yakın bölgelerde derin çatlaklar, çökmeler ve zemin bozulmalarının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/yozgatta-tarim-arazisinde-cokme-ve-yariklar-meydana-geldi-bugunku-hali-cumartesiye-gore-daha-kotu-1109865580.html

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