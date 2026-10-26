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Yozgat'ta tarım arazisinde çökme ve yarıklar meydana geldi: 'Bugünkü hali cumartesiye göre daha kötü'
Yozgat'ta tarım arazisinde çökme ve yarıklar meydana geldi: 'Bugünkü hali cumartesiye göre daha kötü'
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Yozgat'ın Baydiğin beldesinde kiraladığı araziyi ekmeye giden bir adam tarlada çökme ve yüzey yarıklarıyla karşılaştı. Elektrik direklerinin de bulunduğu... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
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Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde, yaklaşık 20 dönümlük bir tarım arazisinde meydana gelen çökmeler ve dev yarıklar bölge sakinlerini tedirgin etti. Ekim yapmak için tarlaya giren üreticiler, arazinin birçok noktasında derin çatlaklar oluştuğunu fark etti.Araziyi kiralayan üretici Usamettin Yiğit, cumartesi günü ekim hazırlığı yapmak için tarlaya geldiğinde derin yarıklarla karşılaştı.Yarıkların ilk güne kıyasla daha da genişlediğini belirten Yiğit, tehlikenin boyutunu göstermek ve vatandaşları uyarmak için durumu sosyal medyada paylaştı.Çökmelerin yaşandığı arazinin hemen yakınından elektrik hatlarının geçtiğini belirten Yiğit, toprak kayması veya çökmenin devam etmesi halinde direklerin devrilme riski bulunduğuna dikkat çekti.Bölge sakinleri, can ve mal kaybı yaşanmadan önce yetkililerin acilen alanda inceleme yapmasını ve önlem almasını talep ediyor.Toprağın neden çöktüğü ve bu derin yarıkların hangi sebeple oluştuğu ise henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bayrampasada-yol-coktu-gocukte-kalanlar-var-1109863843.html
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yozgat, çökme
yozgat, çökme

Yozgat'ta tarım arazisinde çökme ve yarıklar meydana geldi: 'Bugünkü hali cumartesiye göre daha kötü'

20:23 26.10.2026
© AA / Necati GürgenYozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde yaklaşık 20 dönümlük tarım arazisinde çökme ve yüzey yarıkları oluştu
Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde yaklaşık 20 dönümlük tarım arazisinde çökme ve yüzey yarıkları oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© AA / Necati Gürgen
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Yozgat'ın Baydiğin beldesinde kiraladığı araziyi ekmeye giden bir adam tarlada çökme ve yüzey yarıklarıyla karşılaştı. Elektrik direklerinin de bulunduğu alanda can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için tedbir alınması istendi.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde, yaklaşık 20 dönümlük bir tarım arazisinde meydana gelen çökmeler ve dev yarıklar bölge sakinlerini tedirgin etti. Ekim yapmak için tarlaya giren üreticiler, arazinin birçok noktasında derin çatlaklar oluştuğunu fark etti.
Araziyi kiralayan üretici Usamettin Yiğit, cumartesi günü ekim hazırlığı yapmak için tarlaya geldiğinde derin yarıklarla karşılaştı.
Yarıkların ilk güne kıyasla daha da genişlediğini belirten Yiğit, tehlikenin boyutunu göstermek ve vatandaşları uyarmak için durumu sosyal medyada paylaştı.
Çökmelerin yaşandığı arazinin hemen yakınından elektrik hatlarının geçtiğini belirten Yiğit, toprak kayması veya çökmenin devam etmesi halinde direklerin devrilme riski bulunduğuna dikkat çekti.
Bölge sakinleri, can ve mal kaybı yaşanmadan önce yetkililerin acilen alanda inceleme yapmasını ve önlem almasını talep ediyor.
Toprağın neden çöktüğü ve bu derin yarıkların hangi sebeple oluştuğu ise henüz bilinmiyor.
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