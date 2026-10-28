https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/abdnin-iran-operasyonlarinin-maliyeti-471-milyar-dolara-ulasti-1109923585.html
'ABD'nin İran operasyonlarının maliyeti 47.1 milyar dolara ulaştı'
'ABD'nin İran operasyonlarının maliyeti 47.1 milyar dolara ulaştı'
Sputnik Türkiye
ABD'nin 28 Şubat ile 16 Ekim döneminde İran'a yönelik askeri operasyonları için yaklaşık 47.1 milyar dolar harcadığı bildirildi. Harcamaların yüzde 60'tan... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T11:34+0300
2026-10-28T11:34+0300
2026-10-28T11:34+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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the new york times (nyt)
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ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının maliyetinin 16 Ekim itibarıyla yaklaşık 47,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi.The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yönelik operasyonların maliyetine ilişkin son tahminlerini geçen hafta Kongre ile paylaştı. Pentagon'un önceki tahminlerini açıklamasından bu yana geçen yaklaşık 6 haftada operasyonların maliyetinin 3,5 milyar dolar arttığı belirtildi.Habere göre ABD, 28 Şubat'ta başlattığı operasyonlar için 16 Ekim'e kadar yaklaşık 47.1 milyar dolar harcadı. Bu tutarın yüzde 60'ından fazlasını bomba, füze ve diğer mühimmatlara yönelik harcamalar oluşturdu.Mühimmat maliyeti 29 milyar dolara ulaşırken, Patriot hava savunma füzeleri dahil bazı kritik silah sistemlerinin stoklarının azaldığı kaydedildi. ABD'nin operasyonlar sırasında Asya ve Avrupa'daki askeri birliklerinin mühimmat kaynaklarından da yararlandığı aktarıldı.En yüksek harcama mühimmat ve hava operasyonlarınaABD'nin bölgeye 50 binden fazla asker gönderdiği belirtilirken, operasyonların farklı kalemlerine ilişkin harcamalar da açıklandı.Buna göre, Kara Kuvvetlerinin faaliyetleri için 2.1 milyar dolar, Hava Kuvvetlerinin savaş uçakları ve bombardıman filolarının operasyonları için 7.6 milyar dolar harcandı. Uçak gemileri dahil 20'den fazla savaş gemisinin bölgeye konuşlandırılması için ise 1.5 milyar dolar ayrıldı.Hasar gören veya imha edilen askeri uçak ve diğer ekipmanların yenilenmesinin maliyeti 6.1 milyar dolar olarak hesaplandı. Özel operasyon birliklerinin bölgeye sevki ve desteklenmesi için 645 milyon dolar, malzeme ve ekipman taşımacılığı için 92.2 milyon dolar harcandı.Siber destek operasyonlarına 14 milyon dolar, tıbbi desteğe ise 24.5 milyon dolar ayrıldığı bildirildi.ABD 70 milyar dolarlık ek bütçe istediOperasyonlarda 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 860'tan fazla askerin yaralandığı belirtildi. ABD yönetiminin, yeni silah ve personel temin etmek amacıyla 70 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğu aktarıldı. Pentagon'un konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermediği kaydedildi.
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abd, i̇ran, the new york times (nyt), savunma bakanlığı, pentagon, new york times, patriot
abd, i̇ran, the new york times (nyt), savunma bakanlığı, pentagon, new york times, patriot
'ABD'nin İran operasyonlarının maliyeti 47.1 milyar dolara ulaştı'
ABD'nin 28 Şubat ile 16 Ekim döneminde İran'a yönelik askeri operasyonları için yaklaşık 47.1 milyar dolar harcadığı bildirildi. Harcamaların yüzde 60'tan fazlası mühimmatlara ayrılırken, ABD yönetimi yeni silah ve personel temini için 70 milyar dolarlık ek bütçe talep etti.
ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının maliyetinin 16 Ekim itibarıyla yaklaşık 47,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi.
The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yönelik operasyonların maliyetine ilişkin son tahminlerini geçen hafta Kongre ile paylaştı. Pentagon'un önceki tahminlerini açıklamasından bu yana geçen yaklaşık 6 haftada operasyonların maliyetinin 3,5 milyar dolar arttığı belirtildi.
Habere göre ABD, 28 Şubat'ta başlattığı operasyonlar için 16 Ekim'e kadar yaklaşık 47.1 milyar dolar harcadı. Bu tutarın yüzde 60'ından fazlasını bomba, füze ve diğer mühimmatlara yönelik harcamalar oluşturdu.
Mühimmat maliyeti 29 milyar dolara ulaşırken, Patriot hava savunma füzeleri dahil bazı kritik silah sistemlerinin stoklarının azaldığı kaydedildi. ABD'nin operasyonlar sırasında Asya ve Avrupa'daki askeri birliklerinin mühimmat kaynaklarından da yararlandığı aktarıldı.
En yüksek harcama mühimmat ve hava operasyonlarına
ABD'nin bölgeye 50 binden fazla asker gönderdiği belirtilirken, operasyonların farklı kalemlerine ilişkin harcamalar da açıklandı.
Buna göre, Kara Kuvvetlerinin faaliyetleri için 2.1 milyar dolar, Hava Kuvvetlerinin savaş uçakları ve bombardıman filolarının operasyonları için 7.6 milyar dolar harcandı. Uçak gemileri dahil 20'den fazla savaş gemisinin bölgeye konuşlandırılması için ise 1.5 milyar dolar ayrıldı.
Hasar gören veya imha edilen askeri uçak ve diğer ekipmanların yenilenmesinin maliyeti 6.1 milyar dolar olarak hesaplandı. Özel operasyon birliklerinin bölgeye sevki ve desteklenmesi için 645 milyon dolar, malzeme ve ekipman taşımacılığı için 92.2 milyon dolar harcandı.
Siber destek operasyonlarına 14 milyon dolar, tıbbi desteğe ise 24.5 milyon dolar ayrıldığı bildirildi.
ABD 70 milyar dolarlık ek bütçe istedi
Operasyonlarda 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 860'tan fazla askerin yaralandığı belirtildi. ABD yönetiminin, yeni silah ve personel temin etmek amacıyla 70 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğu aktarıldı. Pentagon'un konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermediği kaydedildi.