https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/kadikoyde-6-yapi-icin-tahliye-karari-belediye-yikilma-tehlikesi-var-dedi-tebligat-beklenmeden-1109937333.html

Kadıköy'de 6 yapı için tahliye kararı: Belediye 'yıkılma tehlikesi var' dedi, tebligat beklenmeden tahliye başlatıldı

Kadıköy'de 6 yapı için tahliye kararı: Belediye 'yıkılma tehlikesi var' dedi, tebligat beklenmeden tahliye başlatıldı

Sputnik Türkiye

Kadıköy Belediyesince, 6 yapının tahliye süreci başlatıldı. Belediye, 'yıkılmaz riski' olması sebebiyle tebligat kararının bina sakinlerine ulaşmasını... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T16:23+0300

2026-10-28T16:23+0300

2026-10-28T16:49+0300

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kadıköy

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

kadıköy belediyesi

tahliye

kentsel dönüşüm

sel

deprem

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Kadıköy'de 3 ayrı mahallede 6 yapı 'yıkılma riski' sebebiyle tahliye ediliyor. Binalarda can ve mal güvenliği oluştuğunu açıklana Kadıköy Belediyesi, tebligat kararı beklenmeksizin süreci başlattı.Can ve mal güvenliği riski oluştu: Tebligat beklenmediKadıköy Belediyesince, 3 mahallede yıkılma riski nedeniyle 6 yapının tahliye süreci başlatıldı.Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada, Zühtüpaşa, Eğitim ve Rasimpaşa mahallelerindeki 6 yapının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında düzenlenen teknik raporlar doğrultusunda, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunduğu, bu gerekçeyle tebligat kararı beklenmeksizin ivedilikle vatandaşların tahliyesinin başlatıldığı belirtildi.Belediyeden açıklama: Geçici konaklama sağlanacakTahliye edilen ihtiyaç sahiplerine kurumca geçici konaklama desteği sağlanacağı aktarılan açıklamada, Zühtüpaşa Mahallesi'nde dere yatağındaki 33, 41 ve 53 yıllık üç yapının sel ve su baskını riski nedeniyle incelendiği ifade edildi.Açıklamada, yapılan ön incelemelerde, yapıların taşıyıcı sistemlerinde korozyon, beton ve donatı kesitlerinde azalma ve derin çatlakların tespit edildiği vurgulanarak, "Bu bulgular, yapıların statik güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığını ortaya koymuştur. Söz konusu yapıların, aynı kanunun 39. maddesi kapsamında yıkılma tehlikesi arz eden yapılar niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 27 Ekim 2026 tarihli, sel ve su baskını riski altındaki yapılara yönelik tedbir ve işlemleri konu alan yazısı doğrultusunda, tahliye ve yıkım süreçlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.Sel riskine de dikkat çekildiVatandaşların can güvenliğini sağlamanın temel öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarının, özellikle dere yatağında bulunan yapılar açısından ciddi risk oluşturduğu kaydedildi.Açıklamada, olası deprem veya başka bir afet yaşanmadan önce yıkılma tehlikesi arz eden yapıların tahliye ve yıkım süreçlerinin mevzuat çerçevesinde tamamlanmasının büyük önem taşıdığı, Kadıköy Belediyesi olarak can güvenliğini esas alan çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde ve mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü aktarıldı.Talepler dinlendiÖte yandan, Kadıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki söz konusu binalardan tahliye kararı verilen bazı vatandaşlarla görüşerek, vatandaşların yardım taleplerini not aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-sel-riski-var-5-ilceye-dikkat-1109858786.html

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kadıköy, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kadıköy belediyesi, tahliye, kentsel dönüşüm, sel, deprem