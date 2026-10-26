https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbul-valiliginden-saganak-uyarisi-sel-riski-var-5-ilceye-dikkat-1109858786.html

İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı: Sel riski var, 5 ilçeye dikkat

İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı: Sel riski var, 5 ilçeye dikkat

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 27 Ekim Salı sabahından itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de yağışların çok kuvvetli... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T16:22+0300

2026-10-26T16:22+0300

2026-10-26T16:22+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanan İstanbul Valiliği açıklamasına göre, kentte 26 Ekim Pazartesi gecesi başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, salı sabahından itibaren kuvvetlenecek.İstanbul genelinde yağış miktarının metrekareye 21-50 kilogram, kuzey kesimlerdeki beş ilçede ise 21-75 kilogram arasında olabileceği bildirildi.Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimizde bu gece beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey kesimlerde, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir."İstanbul'da yağışlar ne zaman sona erecek?Valiliğin paylaştığı tahmine göre, kuvvetli yağışların 27 Ekim Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Ancak yağış süresince özellikle kentin kuzey kesimlerinde ani su baskınları ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek hava koşulları görülebileceği belirtiliyor.Rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaşabilecekİstanbul hava durumu tahminlerinde yalnızca sağanak değil, kuvvetli rüzgar da öne çıkıyor.Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla esmesi, zaman zaman ise 70 kilometre/saat hıza ulaşan kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.Valilik, rüzgar ve sıcaklık değişimine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yarın yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecekKuvvetli sağanak ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.Valiliğin açıklamasına göre sıcaklıklar, 27 Ekim Salı günü mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.Valilikten sel ve su baskınına karşı tedbir çağrısıİstanbul Valiliği, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmasını istedi.Açıklamada, yağış sırasında kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşlara tedbirli davranmaları çağrısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/istanbula-kis-geliyor-akom-saat-verdi-sicakliklar-7-derece-birden-dusecek-saganak-etkili-olacak-1109852170.html

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