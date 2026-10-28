https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/julide-kural-konustu-ah-kadir-sen-gideli-dunya-fena--1109941765.html
Jülide Kural konuştu: Ah Kadir sen gideli dünya fena
Jülide Kural konuştu: Ah Kadir sen gideli dünya fena
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın ölümü sonrasında tartışmalara konu olan vasiyetiyle ilgili konuşan hayat arkadaşı Jülide Kural iddialara yanıt verdi. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T17:33+0300
2026-10-28T17:33+0300
2026-10-28T17:33+0300
yaşam
kadir i̇nanır
jülide kural
levent i̇nanır
miras
vasiyet
vasiyetname
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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın ölümünün ardından başlayan miras ve vasiyet tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu iddiasının doğru olmadığını söyledi. Hakkındaki iddialarla ilgili hukuksal girişimlerde bulunacağını da belirten Kural, "Kadir’le birbirimize verdiğimiz bir söz vardı: Her ne olursa olsun mutlaka ayağa kalkacağız. Bütün onurlu insanlar gibi. Bugün de o söze sadık kalmaya çalışıyorum. Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!" ifadelerini kullandı. Büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değil Hürriyet'in haberine göre, Kural yaptığı yazılı açıklamada, İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi ve bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kural açıklamasında şunları kaydetti: "Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettiğim gerçek dışı iddialar ve kişilik haklarıma yönelik sistematik saldırılar karşısında artık bazı gerçekleri açıklama gereği duyuyorum. Öncelikle, Kadir İnanır’ın büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değildir. Mal varlığı, birlikte yaşadığımız evimizden, eski üç otomobilden ve bankadaki bir miktar birikiminden ibarettir. Kurbağa koleksiyonu ise maddi değil, manevi değeri olan küçük eşyalardan oluşmaktadır. Sözü edilen 25 Rolex saat ve benzeri iddialar tamamen uydurmadır.Asıl mesele bir miras tartışması değildirAsıl mesele bir miras tartışması değildir. Asıl mesele, yaşamı boyunca kendi emeğiyle var olmuş bağımsız bir kadını, bir erkeğin servetine konmuş ve niteliksiz bir kişilik olarak göstermeye çalışmaktır. Bu, yalnızca şahsıma yönelik bir itibarsızlaştırma girişimi değil, kadınların emeğini ve özgür iradesini yok sayan zihniyetin de açık bir yansımasıdır. Oysa ben yaşamım boyunca emeğiyle var olmuş, ekonomik bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumuş bir kadınım. Evlenmeye sıcak bakmayan bendim çünkü Kadir’le birlikteliğimizin gücü hukuki bir statüden değil, sevgimizden, güvenimizden ve ortak hayat irademizden geliyordu.Kadir İnanır, yaşamı boyunca ilkelerinden ödün vermeyen, inandığı değerleri kararlılıkla savunan, sözünün ve kararlarının arkasında duran, iradesini hiçbir koşulda başkalarına teslim etmeyen bir insandı.Özgür iradesine saygı duyun2015 yılında birlikte yaşadığımız evi, 2022 yılında ise tüm mal varlığını ve isim haklarını bana vasiyet etmiştir. Son vasiyetnamesi, aynı gün alınan devlet hastanesi raporuyla, noter ve iki tanık huzurunda düzenlenmiştir. Yaşamı boyunca kimsenin iradesine teslim olmayan Kadir İnanır'ın, ölümünden sonra da özgür iradesine saygı gösterilmelidir. Yıllarca maddi ve manevi destek verdiği bazı kişilerin, Kadir’in sağlık sorunları nedeniyle bu yardımları sonlandırmasını kabullenememeleri ve bugün gerçek dışı iddialarla ortaya çıkmaları düşündürücüdür. Hayatımızda yıllarca bulunmayan insanların, onun hastalığı ve ölümünün ardından söz sahibi olmaya çalışmalarını kabul etmiyorum.Sen gideli dünya çok fenaKadir’i kaybettikten sonra yaşadığım büyük acının, hatta ayakta kalabilmek için yaptığım kısa bir sağlık merkezi ziyaretinin bile tartışma konusu yapılması, şahsıma yönelik ağır bir psikolojik şiddetin açık göstergesidir. Bu tutum, aynı zamanda geleneksel insanî ve ahlaki yoksunluk boyutunu da gözler önüne sermektedir. Kimsenin benim emeğimi, kişiliğimi, bağımsız kadın kimliğimi ve Kadir’le kurduğumuz hayatı kendi çıkarlarına uygun bir hikâyeye dönüştürme hakkı yoktur. Ben yalnızca kendi onurumu değil, yirmi yılı aşkın bir sevginin, emeğin ve ortak yaşamın hakikatini savunuyorum. Bundan sonraki süreçte, şahsıma yönelik gerçek dışı beyanlar ve kişilik haklarımı ihlal eden tüm girişimler karşısında gerekli hukuki süreçler, avukatım Bişar Alınak tarafından başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Kadir’le birbirimize verdiğimiz bir söz vardı: “Her ne olursa olsun mutlaka ayağa kalkacağız. Bütün onurlu insanlar gibi.”Bugün de o söze sadık kalmaya çalışıyorum. Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kadir-inanirin-miras-tartismasinda-sular-durulmuyor-yegeni-levent-inanirdan-julide-kurala-cagri--1109029345.html
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kadir i̇nanır, jülide kural, levent i̇nanır, miras, vasiyet, vasiyetname
kadir i̇nanır, jülide kural, levent i̇nanır, miras, vasiyet, vasiyetname
Jülide Kural konuştu: Ah Kadir sen gideli dünya fena
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın ölümü sonrasında tartışmalara konu olan vasiyetiyle ilgili konuşan hayat arkadaşı Jülide Kural iddialara yanıt verdi.
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın ölümünün ardından başlayan miras ve vasiyet tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu iddiasının doğru olmadığını söyledi. Hakkındaki iddialarla ilgili hukuksal girişimlerde bulunacağını da belirten Kural, "Kadir’le birbirimize verdiğimiz bir söz vardı: Her ne olursa olsun mutlaka ayağa kalkacağız. Bütün onurlu insanlar gibi. Bugün de o söze sadık kalmaya çalışıyorum. Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!" ifadelerini kullandı.
Büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değil
Hürriyet'in haberine göre, Kural yaptığı yazılı açıklamada, İnanır'ın büyük bir servete sahip olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi ve bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kural açıklamasında şunları kaydetti:
"Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettiğim gerçek dışı iddialar ve kişilik haklarıma yönelik sistematik saldırılar karşısında artık bazı gerçekleri açıklama gereği duyuyorum. Öncelikle, Kadir İnanır’ın büyük bir servete sahip olduğu iddiası doğru değildir. Mal varlığı, birlikte yaşadığımız evimizden, eski üç otomobilden ve bankadaki bir miktar birikiminden ibarettir. Kurbağa koleksiyonu ise maddi değil, manevi değeri olan küçük eşyalardan oluşmaktadır. Sözü edilen 25 Rolex saat ve benzeri iddialar tamamen uydurmadır.
Asıl mesele bir miras tartışması değildir
Asıl mesele bir miras tartışması değildir. Asıl mesele, yaşamı boyunca kendi emeğiyle var olmuş bağımsız bir kadını, bir erkeğin servetine konmuş ve niteliksiz bir kişilik olarak göstermeye çalışmaktır. Bu, yalnızca şahsıma yönelik bir itibarsızlaştırma girişimi değil, kadınların emeğini ve özgür iradesini yok sayan zihniyetin de açık bir yansımasıdır. Oysa ben yaşamım boyunca emeğiyle var olmuş, ekonomik bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumuş bir kadınım. Evlenmeye sıcak bakmayan bendim çünkü Kadir’le birlikteliğimizin gücü hukuki bir statüden değil, sevgimizden, güvenimizden ve ortak hayat irademizden geliyordu.
Kadir İnanır, yaşamı boyunca ilkelerinden ödün vermeyen, inandığı değerleri kararlılıkla savunan, sözünün ve kararlarının arkasında duran, iradesini hiçbir koşulda başkalarına teslim etmeyen bir insandı.
Özgür iradesine saygı duyun
2015 yılında birlikte yaşadığımız evi, 2022 yılında ise tüm mal varlığını ve isim haklarını bana vasiyet etmiştir. Son vasiyetnamesi, aynı gün alınan devlet hastanesi raporuyla, noter ve iki tanık huzurunda düzenlenmiştir. Yaşamı boyunca kimsenin iradesine teslim olmayan Kadir İnanır'ın, ölümünden sonra da özgür iradesine saygı gösterilmelidir. Yıllarca maddi ve manevi destek verdiği bazı kişilerin, Kadir’in sağlık sorunları nedeniyle bu yardımları sonlandırmasını kabullenememeleri ve bugün gerçek dışı iddialarla ortaya çıkmaları düşündürücüdür. Hayatımızda yıllarca bulunmayan insanların, onun hastalığı ve ölümünün ardından söz sahibi olmaya çalışmalarını kabul etmiyorum.
Sen gideli dünya çok fena
Kadir’i kaybettikten sonra yaşadığım büyük acının, hatta ayakta kalabilmek için yaptığım kısa bir sağlık merkezi ziyaretinin bile tartışma konusu yapılması, şahsıma yönelik ağır bir psikolojik şiddetin açık göstergesidir. Bu tutum, aynı zamanda geleneksel insanî ve ahlaki yoksunluk boyutunu da gözler önüne sermektedir. Kimsenin benim emeğimi, kişiliğimi, bağımsız kadın kimliğimi ve Kadir’le kurduğumuz hayatı kendi çıkarlarına uygun bir hikâyeye dönüştürme hakkı yoktur. Ben yalnızca kendi onurumu değil, yirmi yılı aşkın bir sevginin, emeğin ve ortak yaşamın hakikatini savunuyorum. Bundan sonraki süreçte, şahsıma yönelik gerçek dışı beyanlar ve kişilik haklarımı ihlal eden tüm girişimler karşısında gerekli hukuki süreçler, avukatım Bişar Alınak tarafından başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Kadir’le birbirimize verdiğimiz bir söz vardı: “Her ne olursa olsun mutlaka ayağa kalkacağız. Bütün onurlu insanlar gibi.”
Bugün de o söze sadık kalmaya çalışıyorum. Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!"