https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kadir-inanirin-miras-tartismasinda-sular-durulmuyor-yegeni-levent-inanirdan-julide-kurala-cagri--1109029345.html

Kadir İnanır'ın miras tartışmasında sular durulmuyor: Yeğeni Levent İnanır'dan Jülide Kural'a çağrı

Kadir İnanır'ın miras tartışmasında sular durulmuyor: Yeğeni Levent İnanır'dan Jülide Kural'a çağrı

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. İnanır tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakırken yeğeni Levent İnanır buna isyan... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T11:01+0300

2026-09-25T11:01+0300

2026-09-25T11:01+0300

yaşam

jülide kural

kadir i̇nanır

levent i̇nanır

miras

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108886669_0:238:2792:1809_1920x0_80_0_0_21f88074d3a970af339298f62c7e9f74.jpg

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla ilgili sular durulmuyor. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'a çağrı yaparak, "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir Dayım. Sen de sana yakışanı yap" dedi.Tüm mirasını Kural'a bıraktıOyuncunun 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri’nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte hazırlattığı vasiyette; usta sanatçının üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı açıklandı. Vasiyeti bilinçli imzaladığını düşünmüyorumVasiyetin açıklanmasının ardından İnanır'ın yeğeni Levent İnanır yeni açıklamalarda bulundu. Show Haber'e konuşan İnanır, dayısının vasiyetini bilinçli bir şekilde imzalamadığını öne sürdü. Vasiyet sürecinde neden iki şahit olduğunu ve niye oldu bittiye geldiğine dikkat çeken Levent İnanır, “Kadir Dayım'ın hiçbir birikimi oldu bittiye gelemez. Niye nikâh yapmadan her şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi bu? Hakim hanımın açıklamasına bile müsaade etmeden onlar açıkladılar. Vasiyetini bilinçli imzaladığını düşünmüyorum” dedi.Vasiyetteki yer alan iki şahitten birinin avukat diğerinin de dayısının eski şoförü olduğunu belirten İnanır, onlarla görüşüleceğini söyleyerek, " “Biraz mantıklı düşünen bir insan, 2015'te yaptığı vasiyeti 2022'de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz" ifadelerini kullandı. Levent İnanır, dayısının 2015'teki vasiyette Jülide Kural'a bir ev bıraktığını ancak 2022'de bu evi vermekten vazgeçtiğini ancak son vasiyetnamede de her şeyi ona bıraktığını iddia etti.Kural'a 'Dayım sana gereğini yaptı, sen de yakışanı yap' diye seslendiİnanır'ın memleketi Fatsa'ya okul yaptırmak istediğini ve bu konuyu geçen sene konuştuklarını da anlatan İnanır, "Geçen sene Kadir Dayım'la bu arsa mevzusunu, okul konularını konuşurken meğer 2022'de hazırlanan vasiyette her şeyi bırakmış. Yani burada şaibe yok mu?" sözleriyle dikkat çekti.Jülide Kural ile dayısı Kadir İnanır'ın hastane sürecinde tartışmalar yaşadığını öne süren Levent İnanır, “Hastane çalışanları da gördü, Jülide Hanım dayımı incitmiştir. Evde yaşanılanları da ayrıca anlattılar bana. Emeği vardır elbet ama çok da yorgunluk vermiştir. Hukuk yoluna girmeden olur mu? Bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz” dedi. Konuyla ilgili sessiz kalan Jülide Kural'a çağrıda bulunan Levent İnanır, "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir Dayım. Sen de sana yakışanı yap" diye seslendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kadir-inanirin-mirasini-kime-biraktigini-avukati-acikladi-unlu-ismin-son-istegi-de-ortaya-cikti--1108906302.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jülide kural, kadir i̇nanır, levent i̇nanır, miras