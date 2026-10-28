https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/istanbulda-ev-arayanlara-yeni-masraf-yer-gosterme-ucreti-5-bin-liraya-kadar-cikiyor-1109943474.html
İstanbul'da ev arayanlara yeni masraf: Yer gösterme ücreti 5 bin liraya kadar çıkıyor
İstanbul'da ev arayanlara yeni masraf: Yer gösterme ücreti 5 bin liraya kadar çıkıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bazı emlakçıların kiralık veya satılık konut arayanlardan ev gösterme karşılığında 2 bin ila 5 bin lira arasında ücret talep ettiği belirtildi... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da konut arayanlar, kira ve depozito gibi giderlerin yanı sıra evleri görmek için de ödeme talebiyle karşılaşıyor. Bazı emlakçıların, konutları göstermeden önce kapora veya hizmet bedeli adı altında 2 bin ila 5 bin lira arasında peşin ücret istediği ifade edildi. NTV'nin haberine göre, Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, yer gösterme adı altında ücret talep edilmesinin hukuki dayanağı bulunmadığını söyledi.Kezer, "Bununla ilgili olarak eğer ödeme yapan bir vatandaş varsa öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumuna müracaat ederek ödedikleri bedelin talebinde bulunabilirler" dedi.İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise ilgili mevzuat kapsamında sözleşme yapılması şartıyla ek danışmanlık ücreti alınabileceğini belirtti. Aşa, "Emlakçı ilçe ya da il dışına gidip hizmet veriyorsa buradaki ulaşım gideri de müşteriye aittir" açıklamasında bulundu.
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i̇stanbul, konut, konut satışı, konut kredisi, emlak konut, toplu konut i̇daresi başkanlığı, konut fiyatları, toplu konut, sosyal konut, sosyal konut projesi, kira, kira artış oranı, kira sertifikası, kira sözleşmesi, emlakçı, i̇stanbul emlakçılar odası
İstanbul'da ev arayanlara yeni masraf: Yer gösterme ücreti 5 bin liraya kadar çıkıyor
İstanbul'da bazı emlakçıların kiralık veya satılık konut arayanlardan ev gösterme karşılığında 2 bin ila 5 bin lira arasında ücret talep ettiği belirtildi. Hukukçular, uygulamanın yasal dayanağı olmadığını vurgularken, emlak sektörü temsilcileri belirli koşullarda ek danışmanlık ücreti alınabileceğine dikkat çekti.
İstanbul'da konut arayanlar, kira ve depozito gibi giderlerin yanı sıra evleri görmek için de ödeme talebiyle karşılaşıyor.
Bazı emlakçıların, konutları göstermeden önce kapora veya hizmet bedeli adı altında 2 bin ila 5 bin lira arasında peşin ücret istediği ifade edildi. NTV'nin haberine göre, Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, yer gösterme adı altında ücret talep edilmesinin hukuki dayanağı bulunmadığını söyledi.
Kezer, "Bununla ilgili olarak eğer ödeme yapan bir vatandaş varsa öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumuna müracaat ederek ödedikleri bedelin talebinde bulunabilirler" dedi.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise ilgili mevzuat kapsamında sözleşme yapılması şartıyla ek danışmanlık ücreti alınabileceğini belirtti.
Aşa, "Emlakçı ilçe ya da il dışına gidip hizmet veriyorsa buradaki ulaşım gideri de müşteriye aittir" açıklamasında bulundu.