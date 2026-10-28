https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/israil-secim-sonuclarinda-belirsizlik-surerken-borsa-geriledi-sekel-deger-kaybetti-1109934900.html
İsrail seçim sonuçlarında belirsizlik sürerken borsa geriledi, şekel değer kaybetti
İsrail seçim sonuçlarında belirsizlik sürerken borsa geriledi, şekel değer kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail'de seçim sonuçlarının hükümetin kurulmasına ilişkin belirsizliği artırmasıyla Tel Aviv Borsası'nda düşüş yaşandı. Şekel dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti. İşte detaylar ve İsrail seçim sonuçlarında son durum...
2026-10-28T15:10+0300
2026-10-28T15:10+0300
2026-10-28T15:10+0300
ekonomi̇
i̇srail
likud (parti)
benyamin netanyahu
dolar
şekel
döviz kuru
tel aviv borsası
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İsrail'de seçimlerin ilk sonuçlarının yeni hükümetin kurulması konusunda siyasi çıkmaza işaret etmesi, piyasalarda düşüşe yol açtı. Tel Aviv Borsası'ndaki başlıca endeksler gerilerken, İsrail şekeli de dolar karşısında değer kaybetti. Sigorta şirketlerinin hisselerini takip eden TA-Insurance endeksi ise yüzde 4.1 değer kaybetti.Seçim sonuçlarında son durumİsrail seçimlerinde Benyamin Netanyahu’nun partisi Likud, TSİ ile 15.00 civarında 54 sandalye ile önde görünürken rakibi Gadi Eyzenkot önderliğindeki muhalefet bloğu 49 sandalyede, Arap partiler ise 17 sandalyede görünüyor.Oyların yüzde 84’ü sayılmış durumda ve bir bloğun çoğunluk elde etmesi için 120 üyeli parlamentoda en az 61 sandalyeye ihtiyacı var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/trump-netanyahuya-destegim-israil-secimlerinin-gidisatini-degistirdi-1109922552.html
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i̇srail, likud (parti), benyamin netanyahu, dolar, şekel, döviz kuru, tel aviv borsası
i̇srail, likud (parti), benyamin netanyahu, dolar, şekel, döviz kuru, tel aviv borsası
İsrail seçim sonuçlarında belirsizlik sürerken borsa geriledi, şekel değer kaybetti
İsrail'de seçim sonuçlarının hükümetin kurulmasına ilişkin belirsizliği artırmasıyla Tel Aviv Borsası'nda düşüş yaşandı. Şekel dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti. TSİ ile 15.00 civarı oyların yüzde 84'ü sayılırken belirsizlik sürüyor.
İsrail'de seçimlerin ilk sonuçlarının yeni hükümetin kurulması konusunda siyasi çıkmaza işaret etmesi, piyasalarda düşüşe yol açtı. Tel Aviv Borsası'ndaki başlıca endeksler gerilerken, İsrail şekeli de dolar karşısında değer kaybetti.
Tel Aviv Borsası'nın gösterge endeksi TA-125 yüzde 1.7, büyük ölçekli şirketlerin hisselerini izleyen TA-35 endeksi ise yüzde 1.5 geriledi.
Sigorta şirketlerinin hisselerini takip eden TA-Insurance endeksi ise yüzde 4.1 değer kaybetti.
İsrail şekeli de
dolar karşısında yüzde 1 gerileyerek 1 dolar karşılığında 3.0843 şekel
seviyesinde işlem gördü.
Seçim sonuçlarında son durum
İsrail seçimlerinde Benyamin Netanyahu’nun partisi Likud, TSİ ile 15.00 civarında 54 sandalye ile önde görünürken rakibi Gadi Eyzenkot önderliğindeki muhalefet bloğu 49 sandalyede, Arap partiler ise 17 sandalyede görünüyor.
Oyların yüzde 84’ü sayılmış durumda ve bir bloğun çoğunluk elde etmesi için 120 üyeli parlamentoda en az 61 sandalyeye ihtiyacı var.