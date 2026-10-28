https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/israil-secim-sonuclarinda-belirsizlik-surerken-borsa-geriledi-sekel-deger-kaybetti-1109934900.html

İsrail seçim sonuçlarında belirsizlik sürerken borsa geriledi, şekel değer kaybetti

İsrail seçim sonuçlarında belirsizlik sürerken borsa geriledi, şekel değer kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail'de seçim sonuçlarının hükümetin kurulmasına ilişkin belirsizliği artırmasıyla Tel Aviv Borsası'nda düşüş yaşandı. Şekel dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti. İşte detaylar ve İsrail seçim sonuçlarında son durum...

2026-10-28T15:10+0300

2026-10-28T15:10+0300

2026-10-28T15:10+0300

ekonomi̇

i̇srail

likud (parti)

benyamin netanyahu

dolar

şekel

döviz kuru

tel aviv borsası

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İsrail'de seçimlerin ilk sonuçlarının yeni hükümetin kurulması konusunda siyasi çıkmaza işaret etmesi, piyasalarda düşüşe yol açtı. Tel Aviv Borsası'ndaki başlıca endeksler gerilerken, İsrail şekeli de dolar karşısında değer kaybetti. Sigorta şirketlerinin hisselerini takip eden TA-Insurance endeksi ise yüzde 4.1 değer kaybetti.Seçim sonuçlarında son durumİsrail seçimlerinde Benyamin Netanyahu’nun partisi Likud, TSİ ile 15.00 civarında 54 sandalye ile önde görünürken rakibi Gadi Eyzenkot önderliğindeki muhalefet bloğu 49 sandalyede, Arap partiler ise 17 sandalyede görünüyor.Oyların yüzde 84’ü sayılmış durumda ve bir bloğun çoğunluk elde etmesi için 120 üyeli parlamentoda en az 61 sandalyeye ihtiyacı var.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/trump-netanyahuya-destegim-israil-secimlerinin-gidisatini-degistirdi-1109922552.html

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i̇srail, likud (parti), benyamin netanyahu, dolar, şekel, döviz kuru, tel aviv borsası