https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ab-rusya-ile-muzakere-icin-temsilciler-atanmasini-tartisiyor-1109914742.html
AP milletvekili: AB, Rusya ile müzakere için temsilciler atanmasını tartışıyor
AP milletvekili: AB, Rusya ile müzakere için temsilciler atanmasını tartışıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP) Lüksemburg Milletvekili Fernand Kartheiser, AB Konseyi'nin Rusya ile diyalog yürütecek bir veya birden fazla müzakereci atanması... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T01:19+0300
2026-10-28T01:19+0300
2026-10-28T01:22+0300
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Avrupa Parlamentosu'nun Lüksemburglu üyesi Fernand Kartheiser, Avrupa Birliği Konseyi'nin Rusya ile diyalog kurmak üzere bir veya birden fazla müzakereci atanması olasılığını değerlendirdiğini belirterek, üye ülkelerin pozisyonlarının büyük ölçüde ayrıştığını ifade etti. Kartheiser, Rus basınına yaptığı açıklamada, söz konusu tartışmanın temelinde üye ülkeler arasındaki derin görüş ayrılıklarının yattığını vurgulayarak, Slovakya'nın Rusya ile ikili ilişkileri azami düzeyde normalleştirme çabasında olduğunu kaydetti.Kartheiser, "Şu anda AB Konseyi'nde bir veya birden fazla müzakereci atanması konusu tartışılıyor. Üye ülkelerin pozisyonları büyük ölçüde farklılık gösteriyor: Bazıları müzakerelerin ilkesine hala şüpheyle yaklaşırken, diğerleri, özellikle Slovakya, Rusya ile ikili ilişkileri azami düzeyde normalleştirme çabası içinde" dedi.Milletvekili, mevcut koşullarda birden fazla müzakereci atanmasının AB içindeki görüş çeşitliliğini daha iyi yansıtabileceğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/kremlin-rusya-lideri-putinin-finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ve-norvec-basbakani-store-ile-1109891428.html
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ab, avrupa, fernand kartheiser, rusya, slovakya, avrupa parlamentosu (ap), ab konseyi
ab, avrupa, fernand kartheiser, rusya, slovakya, avrupa parlamentosu (ap), ab konseyi
AP milletvekili: AB, Rusya ile müzakere için temsilciler atanmasını tartışıyor
01:19 28.10.2026 (güncellendi: 01:22 28.10.2026)
Avrupa Parlamentosu (AP) Lüksemburg Milletvekili Fernand Kartheiser, AB Konseyi'nin Rusya ile diyalog yürütecek bir veya birden fazla müzakereci atanması konusunu görüştüğünü açıkladı.
Avrupa Parlamentosu'nun Lüksemburglu üyesi Fernand Kartheiser, Avrupa Birliği Konseyi'nin Rusya ile diyalog kurmak üzere bir veya birden fazla müzakereci atanması olasılığını değerlendirdiğini belirterek, üye ülkelerin pozisyonlarının büyük ölçüde ayrıştığını ifade etti.
Kartheiser, Rus basınına yaptığı açıklamada, söz konusu tartışmanın temelinde üye ülkeler arasındaki derin görüş ayrılıklarının yattığını vurgulayarak, Slovakya'nın Rusya ile ikili ilişkileri azami düzeyde normalleştirme çabasında olduğunu kaydetti.
Kartheiser, "Şu anda AB Konseyi'nde bir veya birden fazla müzakereci atanması konusu tartışılıyor. Üye ülkelerin pozisyonları büyük ölçüde farklılık gösteriyor: Bazıları müzakerelerin ilkesine hala şüpheyle yaklaşırken, diğerleri, özellikle Slovakya, Rusya ile ikili ilişkileri azami düzeyde normalleştirme çabası içinde" dedi.
Milletvekili, mevcut koşullarda birden fazla müzakereci atanmasının AB içindeki görüş çeşitliliğini daha iyi yansıtabileceğini de sözlerine ekledi.