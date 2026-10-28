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Fon soruşturmasında 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı
Fon soruşturmasında 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding’in üç üst düzey yöneticisinin mal varlıklarına yönelik... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T02:21+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik bildirim yükümlülüğü getirildi.Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, söz konusu isimlerin gerçekleştirmek isteyeceği şu işlemlere yönelik tedbirler alınacak:Müzekkerede, tedbirlerin mağduriyete yol açmaması için belirli sınırlandırmalar getirildi:Kurumlara yönelik talimatlarYazıda, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’nin bu müzekkereyi tüm üye banka ve noterliklere ivedilikle duyurması istendi.Ayrıca, üç ismin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi. Mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem taleplerinin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da bildirilmesi ve sürecin başsavcılığa iletilmesi gerektiği kayda geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/fon-sorusturmasi-2-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1109911100.html
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mehmet erdoğan, i̇stanbul, fon, fon soruşturması, masak

Fon soruşturmasında 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı

02:21 28.10.2026 (güncellendi: 02:22 28.10.2026)
© AA / Bülent Dorukİstanbul Adliye Sarayı - Çağlayan
İstanbul Adliye Sarayı - Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA / Bülent Doruk
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding’in üç üst düzey yöneticisinin mal varlıklarına yönelik kısıtlama ve dondurma tedbirleri uygulanmasını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik bildirim yükümlülüğü getirildi.
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, söz konusu isimlerin gerçekleştirmek isteyeceği şu işlemlere yönelik tedbirler alınacak:
Mal Varlığını Azaltıcı İşlemler: Devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi ve hesap kapatma talepleri.
Yüksek Tutarlı Finansal Hareketler: Yüksek tutarlı nakit çekimleri ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri.
Onay Mekanizması: Bu kişilerin olağan dışı bir işlem talebinde bulunması halinde, işlem yapılmadan önce başsavcılıktan görüş alınması zorunlu kılındı.
Müzekkerede, tedbirlerin mağduriyete yol açmaması için belirli sınırlandırmalar getirildi:
Maaş, fatura, kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı ve mesleki faaliyetler kapsamındaki olağan işlemler engellenmeyecek.
Yalnızca olağan faaliyet dışı, tutar veya sıklık bakımından dikkat çekici, muvazaalı ya da mal varlığını azaltıcı şüpheli işlemler gecikmeksizin başsavcılığa bildirilecek.

Kurumlara yönelik talimatlar

Yazıda, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’nin bu müzekkereyi tüm üye banka ve noterliklere ivedilikle duyurması istendi.
Ayrıca, üç ismin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi. Mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem taleplerinin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da bildirilmesi ve sürecin başsavcılığa iletilmesi gerektiği kayda geçirildi.
İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
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Fon soruşturması: 2 şüpheli tutuklandı
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