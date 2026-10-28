https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/fon-sorusturmasinda-3-kisinin-mal-varliklarina-tedbir-karari-1109914865.html

Fon soruşturmasında 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı

Fon soruşturmasında 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding’in üç üst düzey yöneticisinin mal varlıklarına yönelik... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T02:21+0300

2026-10-28T02:21+0300

2026-10-28T02:22+0300

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mehmet erdoğan

i̇stanbul

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fon soruşturması

masak

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik bildirim yükümlülüğü getirildi.Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, söz konusu isimlerin gerçekleştirmek isteyeceği şu işlemlere yönelik tedbirler alınacak:Müzekkerede, tedbirlerin mağduriyete yol açmaması için belirli sınırlandırmalar getirildi:Kurumlara yönelik talimatlarYazıda, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’nin bu müzekkereyi tüm üye banka ve noterliklere ivedilikle duyurması istendi.Ayrıca, üç ismin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi. Mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem taleplerinin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da bildirilmesi ve sürecin başsavcılığa iletilmesi gerektiği kayda geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/fon-sorusturmasi-2-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1109911100.html

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