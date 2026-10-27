https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/fon-sorusturmasi-2-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1109911100.html

Fon soruşturması: 2 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturması: 2 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T21:16+0300

2026-10-27T21:16+0300

2026-10-27T21:43+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı.İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Diğer şüphelilerden Elif Özüş hakkında yurt dışına çıkış yasağı, Elif Değerli hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Öte yandan soruşturma kapsamında 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı belirtilmişti.SPK'dan suç duyurusuSermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ (PASEU), Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ (SELEC) ve Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ (MANAS) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.SPK'nin 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bültenine göre, söz konusu şirketlerin pay piyasalarındaki işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen kişiler hakkında 2 yıl süreyle borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanacak.Kurul, SELEC, MANAS ve PASEU pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusu kararı verilen bazı kişilerin tüm lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.Tera Yatırım'a faaliyet durdurma ve tasfiye kararıSPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesini iptal etti. Kurul ayrıca yatırımcıların tazmin edilmesine ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine karar verdi.Bazı sitelere erişim engeliKurul, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının önlenmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla bazı internet siteleri ile mobil uygulama bağlantılarına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.Öte yandan SPK, Piramit Menkul Kıymetler AŞ'nin sermayesinin 300 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği başvurusunu olumlu karşıladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/cevdet-yilmaz-duyurdu-fon-sorusturmasinda-1-milyon-liraya-kadar-odemeler-cuma-gunu-basliyor-1109909996.html

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