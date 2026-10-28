https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/dunyanin-en-iyi-sis-yemekleri-aciklandi-turkiye-listeye-girdi-mi--1109940772.html
Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı: Türkiye listeye girdi mi ?
Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı: Türkiye listeye girdi mi ?
Sputnik Türkiye
Dünyanın farklı ülkelerine ait en iyi şiş yemekleri açıklandı. Türkiye listenin ilk sırasına yerleşti. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T16:56+0300
2026-10-28T16:56+0300
2026-10-28T16:56+0300
yaşam
tasteatlas
türkiye
çöp şiş
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TasteAtlas'ın hazırladığı dünyanın en işi şiş yemekleri listesinin ilk sırasında Türkiye oturdu. Çöp şiş dünyanın en iyi şiş yemeği seçildi. İşte dünyanın en iyi şiş yemekleri sıralaması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/dunyanin-en-iyi-sut-urunleri-aciklandi-turkiyeden-hangi-lezzetler-listeye-girdi-1109359387.html
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tasteatlas, türkiye, çöp şiş
tasteatlas, türkiye, çöp şiş
Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı: Türkiye listeye girdi mi ?
Dünyanın farklı ülkelerine ait en iyi şiş yemekleri açıklandı. Türkiye listenin ilk sırasına yerleşti.
TasteAtlas'ın hazırladığı dünyanın en işi şiş yemekleri listesinin ilk sırasında Türkiye oturdu. Çöp şiş dünyanın en iyi şiş yemeği seçildi.
İşte dünyanın en iyi şiş yemekleri sıralaması
3. Negima Yakitori – Japonya
4. Sate Kambing – Endonezya
6. Anticuchos de Corazón – Peru
7. Mabshoor – Suudi Arabistan
9. Sosatie – Güney Afrika
10. Kabab Koobideh – İran