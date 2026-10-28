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Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı: Türkiye listeye girdi mi ?
Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı: Türkiye listeye girdi mi ?
Sputnik Türkiye
Dünyanın farklı ülkelerine ait en iyi şiş yemekleri açıklandı. Türkiye listenin ilk sırasına yerleşti. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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TasteAtlas'ın hazırladığı dünyanın en işi şiş yemekleri listesinin ilk sırasında Türkiye oturdu. Çöp şiş dünyanın en iyi şiş yemeği seçildi. İşte dünyanın en iyi şiş yemekleri sıralaması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/dunyanin-en-iyi-sut-urunleri-aciklandi-turkiyeden-hangi-lezzetler-listeye-girdi-1109359387.html
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tasteatlas, türkiye, çöp şiş
tasteatlas, türkiye, çöp şiş

Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı: Türkiye listeye girdi mi ?

16:56 28.10.2026
© DHA46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren Yılmaz
46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© DHA
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Dünyanın farklı ülkelerine ait en iyi şiş yemekleri açıklandı. Türkiye listenin ilk sırasına yerleşti.
TasteAtlas'ın hazırladığı dünyanın en işi şiş yemekleri listesinin ilk sırasında Türkiye oturdu. Çöp şiş dünyanın en iyi şiş yemeği seçildi.

İşte dünyanın en iyi şiş yemekleri sıralaması

1. Çöp Şiş – Türkiye
2. Arrosticini – İtalya
3. Negima Yakitori – Japonya
4. Sate Kambing – Endonezya
5. Souvlaki – Yunanistan
6. Anticuchos de Corazón – Peru
7. Mabshoor – Suudi Arabistan
8. Suya – Nijerya
9. Sosatie – Güney Afrika
10. Kabab Koobideh – İran
Tereyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
YAŞAM
Dünyanın en iyi süt ürünleri açıklandı: Türkiye'den hangi lezzetler listeye girdi?
7 Ekim, 13:59
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