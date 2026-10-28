https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/dunyanin-en-iyi-sis-yemekleri-aciklandi-turkiye-listeye-girdi-mi--1109940772.html

Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı: Türkiye listeye girdi mi ?

Dünyanın en iyi şiş yemekleri açıklandı: Türkiye listeye girdi mi ?

Sputnik Türkiye

Dünyanın farklı ülkelerine ait en iyi şiş yemekleri açıklandı. Türkiye listenin ilk sırasına yerleşti. 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T16:56+0300

2026-10-28T16:56+0300

2026-10-28T16:56+0300

yaşam

tasteatlas

türkiye

çöp şiş

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TasteAtlas'ın hazırladığı dünyanın en işi şiş yemekleri listesinin ilk sırasında Türkiye oturdu. Çöp şiş dünyanın en iyi şiş yemeği seçildi. İşte dünyanın en iyi şiş yemekleri sıralaması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/dunyanin-en-iyi-sut-urunleri-aciklandi-turkiyeden-hangi-lezzetler-listeye-girdi-1109359387.html

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tasteatlas, türkiye, çöp şiş