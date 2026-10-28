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Dışişleri Bakanı Fidan'dan İspanyol mevkidaşı Albares'e başsağlığı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İspanyol mevkidaşı Albares'e başsağlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile telefon görüşmesinde ülkedeki tren kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.Görüşmede Bakan Fidan, bugün İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında yaşanan tren kazasından dolayı Türk halkının derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.Ayrıca görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler ele alındı.Toledo kenti yakınlarında bu sabah iki hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ispanyada-hizli-trenler-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1109925158.html
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hakan fidan, jose manuel albares, toledo
hakan fidan, jose manuel albares, toledo

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İspanyol mevkidaşı Albares'e başsağlığı

21:51 28.10.2026
© AA / Dışişleri BakanlığıHakan Fidan: Türkiye-Mısır iş birliğinin güçlenmesi bölgede barış ve istikrara hizmet ediyor
Hakan Fidan: Türkiye-Mısır iş birliğinin güçlenmesi bölgede barış ve istikrara hizmet ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA / Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile telefon görüşmesinde ülkedeki tren kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.
Görüşmede Bakan Fidan, bugün İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında yaşanan tren kazasından dolayı Türk halkının derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Ayrıca görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler ele alındı.
Toledo kenti yakınlarında bu sabah iki hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.
İspanya'da hızlı trenler arkadan birbirine çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
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İspanya'da hızlı tren kazası: Ölü sayısı 68'e yükseldi, 3 gün ulusal yas ilan edildi, seçim kampanyaları ertelendi
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