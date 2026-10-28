https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/disisleri-bakani-fidandan-ispanyol-mevkidasi-albarese-bassagligi-1109949838.html
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İspanyol mevkidaşı Albares'e başsağlığı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İspanyol mevkidaşı Albares'e başsağlığı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile telefon görüşmesinde ülkedeki tren kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T21:51+0300
2026-10-28T21:51+0300
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.Görüşmede Bakan Fidan, bugün İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında yaşanan tren kazasından dolayı Türk halkının derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.Ayrıca görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler ele alındı.Toledo kenti yakınlarında bu sabah iki hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ispanyada-hizli-trenler-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1109925158.html
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hakan fidan, jose manuel albares, toledo
hakan fidan, jose manuel albares, toledo
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İspanyol mevkidaşı Albares'e başsağlığı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile telefon görüşmesinde ülkedeki tren kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.
Görüşmede Bakan Fidan, bugün İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında yaşanan tren kazasından dolayı Türk halkının derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Ayrıca görüşmede Ortadoğu'daki son gelişmeler ele alındı.
Toledo kenti yakınlarında bu sabah iki hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.