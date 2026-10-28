Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/dask-yaptirirken-dikkat-tuketici-hakli-cikti-banka-o-parayi-iade-edecek-1109929817.html
DASK yaptırırken dikkat: Tüketici haklı çıktı, banka o parayı iade edecek
DASK yaptırırken dikkat: Tüketici haklı çıktı, banka o parayı iade edecek
Sputnik Türkiye
Kayseri'de yanlış taşınmaza DASK düzenleyen ve primleri kestiği müşterinin itirazına olumlu yanıt vermeyen banka haksız bulundu. Kestiği parayı geri ödeyecek. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T13:43+0300
2026-10-28T13:43+0300
ekonomi̇
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
dask
sigorta
banka
tüketici hakları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104134/12/1041341201_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_81c532b0496a79fe0cf65f33c71b5f22.jpg
Kayseri'de müşterinin bilgisi dışında aynı apartmanda bulunan başka bir daire için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi düzenleyip hesabından prim kesintisi yapan banka kusurlu bulundu. Kesinti yapılan paranın tüketiciye iade edilmesine karar verildi. Aynı apartmanda başka bir daireye de DASK yaptılar Kayseri'de yaşayan E.E, ikamet ettiği ve maliki olduğu daire için bir sigorta şirketinden geçerli DASK poliçesi yaptırdı. Ancak banka tarafından bilgisi dışında aynı apartmanda bulunan başka bir daire için de DASK poliçesi tanzim edilerek hesabından 1703 lira 5 kuruş kesildiğini fark etti. Bankadan 'ödemeyiz' yanıtıHemen bankanın müşteri hizmetlerini arayarak paranın iadesini talep etti. Ama banka parayı 'ilgili daireden alın' yanıtını aldı. Bunun üzerine Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.Banka, başvuruyu inceleyen heyete yaptığı savunmada, sistemlerindeki UAVT kodu (DASK adres kodu) doğrultusunda yenileme yapıldığını, sadece aracı kurum, acente olarak hareket ettiklerini ve tahsil edilen primin sigorta şirketine aktarıldığını belirterek haksız başvurunun reddini talep etti.Tüketici mahkemesini tüketiciyi haklı buldu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında inceleme yapan heyet, tüketicinin ikamet ettiği ve sahibi olduğu bağımsız bölümün farklı bir daire olduğunu, şikayet edilen bankanın acentelik faaliyeti kapsamında gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek tüketicinin mülkiyetinde olmayan bağımsız bölüm için poliçe tanzim ettiğini tespit etti. Bankanın kendi sisteminden ve operasyonel hatasından kaynaklanan bu işlemi "ayıplı hizmet" niteliğinde değerlendirerek tüketiciyi haklı bulan heyet, yanlış adrese tanzim edilen DASK poliçesi nedeniyle E.E'den tahsil edilen 1703 lira 5 kuruş prim bedelinin banka tarafından tüketiciye iade edilmesine karar verdi.Mutlaka poliçe ve ödeme belgelerinizi saklayınTüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, DASK poliçelerinin düzenlenmesi sırasında yapılan hataların tüketicileri mağdur edebildiğini, poliçe ve ödeme belgelerinin mutlaka saklanması gerektiğini söyledi. Şahin, nakit ödemelerde makbuz alınması, banka üzerinden yapılan ödemelerde ise işlem kayıtlarının saklanmasının olası uyuşmazlıklarda tüketicilerin haklarını aramasını kolaylaştıracağını dile getirdi.Yanlış düzenlenen poliçelerin yalnızca maddi kayıpla sınırlı kalmayabileceğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:"Tüketici bunu fark etmedi ve Allah korusun bir felaket oldu. Bu deprem olur ya da benzer birtakım şeyler, tüketici zarar gördü. Depremden dolayı mağdur oldu ve 'DASK'ım var' diye güven içerisindeyken aslında kendisine DASK yapılmadığını, başka bir eve yapıldığını öğrendi. Buradaki zarar ne olacak, kim karşılayacak? Telafisi mümkün olmayan zararlar diye tabir ettiğimiz kısma giriyor bu. Kaldı ki tüketicinin ödemeyi yaptığı belli, sigortayı kendi adına yaptırdığı belli fakat sigorta şirketinin, acentenin ya da bankanın bunu yanlış yapmasından dolayı o zararını da bankadan tahsil edecek ya da sigorta şirketinden. Burada tüketicinin mağduriyeti oluşuyor. Ayıplı hizmet olarak bunu kabul ediyoruz fakat beraberinde tüketicinin talebi olmadan yapılan bir işlem, haksız bir işlem, yetkisiz bir işlem ve tüketicinin mağdur olmasına sebep olduğu için de bu işlemin haksız işlem babında değerlendirilip tüketiciden habersiz yapıldığında yine tüketiciye zarar verme durumunun tazmin edilmesi gerekir."Şahin, bu tür hatalı işlemlerin önüne geçilmesi için yalnızca zararın karşılanmasının yeterli olmadığını, caydırıcı yaptırımların da uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sgkdan-elden-maas-odeyene-agir-yaptirim-cezalar-396-bin-tlyi-buluyor-1107204675.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104134/12/1041341201_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_f6ec55b42efb6fa9bce0ed6095f4b4de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
doğal afet sigortaları kurumu (dask), dask, sigorta, banka, tüketici hakları
doğal afet sigortaları kurumu (dask), dask, sigorta, banka, tüketici hakları

DASK yaptırırken dikkat: Tüketici haklı çıktı, banka o parayı iade edecek

13:43 28.10.2026
© AApara - banka
para - banka - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA
Abone ol
Kayseri'de yanlış taşınmaza DASK düzenleyen ve primleri kestiği müşterinin itirazına olumlu yanıt vermeyen banka haksız bulundu. Kestiği parayı geri ödeyecek.
Kayseri'de müşterinin bilgisi dışında aynı apartmanda bulunan başka bir daire için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi düzenleyip hesabından prim kesintisi yapan banka kusurlu bulundu. Kesinti yapılan paranın tüketiciye iade edilmesine karar verildi.

Aynı apartmanda başka bir daireye de DASK yaptılar

Kayseri'de yaşayan E.E, ikamet ettiği ve maliki olduğu daire için bir sigorta şirketinden geçerli DASK poliçesi yaptırdı. Ancak banka tarafından bilgisi dışında aynı apartmanda bulunan başka bir daire için de DASK poliçesi tanzim edilerek hesabından 1703 lira 5 kuruş kesildiğini fark etti.

Bankadan 'ödemeyiz' yanıtı

Hemen bankanın müşteri hizmetlerini arayarak paranın iadesini talep etti. Ama banka parayı 'ilgili daireden alın' yanıtını aldı. Bunun üzerine Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.
Banka, başvuruyu inceleyen heyete yaptığı savunmada, sistemlerindeki UAVT kodu (DASK adres kodu) doğrultusunda yenileme yapıldığını, sadece aracı kurum, acente olarak hareket ettiklerini ve tahsil edilen primin sigorta şirketine aktarıldığını belirterek haksız başvurunun reddini talep etti.

Tüketici mahkemesini tüketiciyi haklı buldu

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında inceleme yapan heyet, tüketicinin ikamet ettiği ve sahibi olduğu bağımsız bölümün farklı bir daire olduğunu, şikayet edilen bankanın acentelik faaliyeti kapsamında gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek tüketicinin mülkiyetinde olmayan bağımsız bölüm için poliçe tanzim ettiğini tespit etti. Bankanın kendi sisteminden ve operasyonel hatasından kaynaklanan bu işlemi "ayıplı hizmet" niteliğinde değerlendirerek tüketiciyi haklı bulan heyet, yanlış adrese tanzim edilen DASK poliçesi nedeniyle E.E'den tahsil edilen 1703 lira 5 kuruş prim bedelinin banka tarafından tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

Mutlaka poliçe ve ödeme belgelerinizi saklayın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, DASK poliçelerinin düzenlenmesi sırasında yapılan hataların tüketicileri mağdur edebildiğini, poliçe ve ödeme belgelerinin mutlaka saklanması gerektiğini söyledi. Şahin, nakit ödemelerde makbuz alınması, banka üzerinden yapılan ödemelerde ise işlem kayıtlarının saklanmasının olası uyuşmazlıklarda tüketicilerin haklarını aramasını kolaylaştıracağını dile getirdi.
Yanlış düzenlenen poliçelerin yalnızca maddi kayıpla sınırlı kalmayabileceğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:
"Tüketici bunu fark etmedi ve Allah korusun bir felaket oldu. Bu deprem olur ya da benzer birtakım şeyler, tüketici zarar gördü. Depremden dolayı mağdur oldu ve 'DASK'ım var' diye güven içerisindeyken aslında kendisine DASK yapılmadığını, başka bir eve yapıldığını öğrendi. Buradaki zarar ne olacak, kim karşılayacak? Telafisi mümkün olmayan zararlar diye tabir ettiğimiz kısma giriyor bu. Kaldı ki tüketicinin ödemeyi yaptığı belli, sigortayı kendi adına yaptırdığı belli fakat sigorta şirketinin, acentenin ya da bankanın bunu yanlış yapmasından dolayı o zararını da bankadan tahsil edecek ya da sigorta şirketinden. Burada tüketicinin mağduriyeti oluşuyor. Ayıplı hizmet olarak bunu kabul ediyoruz fakat beraberinde tüketicinin talebi olmadan yapılan bir işlem, haksız bir işlem, yetkisiz bir işlem ve tüketicinin mağdur olmasına sebep olduğu için de bu işlemin haksız işlem babında değerlendirilip tüketiciden habersiz yapıldığında yine tüketiciye zarar verme durumunun tazmin edilmesi gerekir."
Şahin, bu tür hatalı işlemlerin önüne geçilmesi için yalnızca zararın karşılanmasının yeterli olmadığını, caydırıcı yaptırımların da uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
EKONOMİ
SGK'dan elden maaş ödeyene ağır yaptırım: Cezalar 396 bin TL'yi buluyor
13 Temmuz, 09:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала