https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sgkdan-elden-maas-odeyene-agir-yaptirim-cezalar-396-bin-tlyi-buluyor-1107204675.html
SGK'dan elden maaş ödeyene ağır yaptırım: Cezalar 396 bin TL'yi buluyor
SGK'dan elden maaş ödeyene ağır yaptırım: Cezalar 396 bin TL'yi buluyor
Sputnik Türkiye
Bazı işverenlerin çalışanlarını bordroda asgari ücretli gösterip maaşın kalanını elden ödemesine yönelik denetimler sıkılaştırılıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T09:37+0300
2026-07-13T09:37+0300
2026-07-13T09:37+0300
ekonomi̇
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ptt
i̇ş kanunu
i̇sa karakaş
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Çalışanlarını bordroda asgari ücretli göstererek maaşın kalan kısmını elden ödeyen işverenlere yönelik denetimler artırılıyor."Kayıtlı kayıt dışılık" olarak nitelendirilen bu uygulamanın, çalışanların emekli maaşı, kıdem tazminatı ve diğer sosyal güvenlik haklarında kayıplara yol açtığı belirtilirken, devletin vergi ve prim gelirlerini de olumsuz etkilediği ifade ediliyor.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK uzmanı İsa Karakaş, banka üzerinden ücret ödeme zorunluluğunun kapsamının son yıllarda önemli ölçüde genişletildiğini aktardı.Banka üzerinden ödeme zorunluluğu genişletildiKarakaş, Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve İş Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle ücret ve tazminat ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.Karakaş, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:"Borçlar Kanunu, Basın İş, Deniz İş ve İş Kanunu’nda yapılan köklü değişikliklerle, tüm ücret ve tazminat ödemelerinin bankalar vasıtasıyla yapılması mecbur kılınmıştır. Kanunun ruhu, şeffaflığı tesis etmektir. Bu uygulama sayesinde işveren, borcunu ifa ettiğini zahmetsizce ispat edebilmektedir."Karakaş, zorunluluğun kapsamının yıllar içinde genişletildiğini belirterek, ilk olarak 2009'da 10 çalışanı bulunan işyerlerini kapsayan uygulamanın, 2016'da 5 çalışana indirildiğini, geçen yıl yapılan değişiklikle ise 3 ve üzeri çalışanı bulunan tüm işyerlerini kapsadığını ifade etti.PTT istisnası var ancak şartı bulunuyorKarakaş, banka şubesinin bulunmadığı yerlerde ödemelerin PTT aracılığıyla yapılabildiğini ancak gönderilen tutarın ücret, prim, ikramiye veya telif gibi ödeme kalemlerinin hesap dökümünde açık şekilde belirtilmesi gerektiğini söyledi.Bu kurala uyulmaması halinde yaptırımların uygulanacağını vurgulayan Karakaş, muğlak ifadelerle yapılan ödemelerin cezai sonuç doğurabileceğine dikkat çekti.İşvereni çifte ceza bekliyorKarakaş'a göre banka üzerinden ödeme zorunluluğuna uymayan işverenleri hem idari para cezaları hem de SGK yaptırımları bekliyor.2026 yılı itibarıyla uygulanacak idari para cezaları şöyle sıralandı:Karakaş, ayrıca maaş bordrosunda işçinin ıslak imzasının bulunmaması ve ödemenin banka aracılığıyla yapılmaması halinde SGK tarafından fiilin niteliğine göre 396 bin 360 TL'ye varan idari para cezası uygulanabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/uzmani-acikladi-emeklilik-dilekcesini-2026da-verenler-ile-2027de-verenler-arasinda-ne-kadar-fark-1107203121.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ptt, i̇ş kanunu, i̇sa karakaş
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ptt, i̇ş kanunu, i̇sa karakaş
SGK'dan elden maaş ödeyene ağır yaptırım: Cezalar 396 bin TL'yi buluyor
Bazı işverenlerin çalışanlarını bordroda asgari ücretli gösterip maaşın kalanını elden ödemesine yönelik denetimler sıkılaştırılıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, banka üzerinden ödeme zorunluluğuna uymayan işverenleri idari para cezaları ile fiilin niteliğine göre 396 bin 360 TL'ye varan SGK yaptırımlarının beklediğini belirtti.
Çalışanlarını bordroda asgari ücretli göstererek maaşın kalan kısmını elden ödeyen işverenlere yönelik denetimler artırılıyor.
"Kayıtlı kayıt dışılık" olarak nitelendirilen bu uygulamanın, çalışanların emekli maaşı, kıdem tazminatı ve diğer sosyal güvenlik haklarında kayıplara yol açtığı belirtilirken, devletin vergi ve prim gelirlerini de olumsuz etkilediği ifade ediliyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK uzmanı İsa Karakaş, banka üzerinden ücret ödeme zorunluluğunun kapsamının son yıllarda önemli ölçüde genişletildiğini aktardı.
Banka üzerinden ödeme zorunluluğu genişletildi
Karakaş, Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve İş Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle ücret ve tazminat ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.
Karakaş, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Borçlar Kanunu, Basın İş, Deniz İş ve İş Kanunu’nda yapılan köklü değişikliklerle, tüm ücret ve tazminat ödemelerinin bankalar vasıtasıyla yapılması mecbur kılınmıştır. Kanunun ruhu, şeffaflığı tesis etmektir. Bu uygulama sayesinde işveren, borcunu ifa ettiğini zahmetsizce ispat edebilmektedir."
Karakaş, zorunluluğun kapsamının yıllar içinde genişletildiğini belirterek, ilk olarak 2009'da 10 çalışanı bulunan işyerlerini kapsayan uygulamanın, 2016'da 5 çalışana indirildiğini, geçen yıl yapılan değişiklikle ise 3 ve üzeri çalışanı bulunan tüm işyerlerini kapsadığını ifade etti.
PTT istisnası var ancak şartı bulunuyor
Karakaş, banka şubesinin bulunmadığı yerlerde ödemelerin PTT aracılığıyla yapılabildiğini ancak gönderilen tutarın ücret, prim, ikramiye veya telif gibi ödeme kalemlerinin hesap dökümünde açık şekilde belirtilmesi gerektiğini söyledi.
Bu kurala uyulmaması halinde yaptırımların uygulanacağını vurgulayan Karakaş, muğlak ifadelerle yapılan ödemelerin cezai sonuç doğurabileceğine dikkat çekti.
İşvereni çifte ceza bekliyor
Karakaş'a göre banka üzerinden ödeme zorunluluğuna uymayan işverenleri hem idari para cezaları hem de SGK yaptırımları bekliyor.
2026 yılı itibarıyla uygulanacak idari para cezaları şöyle sıralandı:
Normal işçi başına:
2.734 TL / ay
Gemi adamı başına:
36.211 TL / ay
Gazeteci başına:
45.278 TL / ay
Karakaş, ayrıca maaş bordrosunda işçinin ıslak imzasının bulunmaması ve ödemenin banka aracılığıyla yapılmaması halinde SGK tarafından fiilin niteliğine göre 396 bin 360 TL'ye varan idari para cezası uygulanabileceğini belirtti.