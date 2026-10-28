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Dalaman'da dere taştı, evler ve tarım arazileri sular altında kaldı: Köyceğiz-Ortaca yolu kapandı
Dalaman'da dere taştı, evler ve tarım arazileri sular altında kaldı: Köyceğiz-Ortaca yolu kapandı
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Dalaman'da etkili olan yağış nedeniyle Tersakan Deresi taştı. Köyceğiz-Ortaca kara yolunda heyelan nedeniyle yol kapandı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla Dalaman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tersakan Deresi taştı. Bölgedeki nar ve narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Evler de taşkından etkilenirken, Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.Nar bahçeleri su altında kaldı İlçede etkili olan yağışın ardından taşan dere suları çevredeki yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi. Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi. Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.Karayolunda heyelan meydana geldi Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı. Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemek için harekete geçerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/akomdan-istanbul-icin-kritik-uyari-saat-verildi-yarina-dikkat-cekildi--1109922836.html
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köyceğiz, göcek, dalaman, su baskını, ani su baskını
köyceğiz, göcek, dalaman, su baskını, ani su baskını

Dalaman'da dere taştı, evler ve tarım arazileri sular altında kaldı: Köyceğiz-Ortaca yolu kapandı

15:35 28.10.2026
© Durmuş GençDalaman
Dalaman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© Durmuş Genç
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Dalaman'da etkili olan yağış nedeniyle Tersakan Deresi taştı. Köyceğiz-Ortaca kara yolunda heyelan nedeniyle yol kapandı.
Muğla Dalaman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tersakan Deresi taştı. Bölgedeki nar ve narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Evler de taşkından etkilenirken, Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.
© Durmuş GençDalaman
Dalaman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
Dalaman
© Durmuş Genç

Nar bahçeleri su altında kaldı

İlçede etkili olan yağışın ardından taşan dere suları çevredeki yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi. Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi. Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.
Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.
© Durmuş GençDalaman
Dalaman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
Dalaman
© Durmuş Genç

Karayolunda heyelan meydana geldi

Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı. Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemek için harekete geçerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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