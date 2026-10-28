https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/akomdan-istanbul-icin-kritik-uyari-saat-verildi-yarina-dikkat-cekildi--1109922836.html

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Saat verildi, yarına dikkat çekildi

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Saat verildi, yarına dikkat çekildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkisini sürdüren yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM ve meteoroloji uzmanları İstanbulluları uyardı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul'da dün birçok bölgede su baskınlarına neden olan yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM uyardıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağış beklenirken yağış miktarının 10-20 kilogram arasında olmasının öngörüldüğü açıklandı. Sıcaklıkların 13 ila 16 derece arasında seyredeceği belirtilirken rüzgara dikkat çekildi. Yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecekNTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da yağışların akşam saatlerinde kuvvetleneceğini belirterek kentte yer yer metrekareye 40 kilograma kadar yağış düşebileceğini söyledi. Çalışkan, özellikle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/istanbullulara-kritik-uyari-barajin-doluluk-orani-kritik-seviyeye-ulasti-bu-bolgeden-uzak-durun-1109920015.html

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