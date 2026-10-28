https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/akomdan-istanbul-icin-kritik-uyari-saat-verildi-yarina-dikkat-cekildi--1109922836.html
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Saat verildi, yarına dikkat çekildi
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Saat verildi, yarına dikkat çekildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkisini sürdüren yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM ve meteoroloji uzmanları İstanbulluları uyardı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T11:12+0300
2026-10-28T11:12+0300
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istanbul hava durumu
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
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İstanbul'da dün birçok bölgede su baskınlarına neden olan yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM uyardıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağış beklenirken yağış miktarının 10-20 kilogram arasında olmasının öngörüldüğü açıklandı. Sıcaklıkların 13 ila 16 derece arasında seyredeceği belirtilirken rüzgara dikkat çekildi. Yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecekNTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da yağışların akşam saatlerinde kuvvetleneceğini belirterek kentte yer yer metrekareye 40 kilograma kadar yağış düşebileceğini söyledi. Çalışkan, özellikle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/istanbullulara-kritik-uyari-barajin-doluluk-orani-kritik-seviyeye-ulasti-bu-bolgeden-uzak-durun-1109920015.html
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akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Saat verildi, yarına dikkat çekildi
İstanbul'da etkisini sürdüren yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM ve meteoroloji uzmanları İstanbulluları uyardı.
İstanbul'da dün birçok bölgede su baskınlarına neden olan yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağış beklenirken yağış miktarının 10-20 kilogram arasında olmasının öngörüldüğü açıklandı. Sıcaklıkların 13 ila 16 derece arasında seyredeceği belirtilirken rüzgara dikkat çekildi.
Yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecek
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da yağışların akşam saatlerinde kuvvetleneceğini belirterek kentte yer yer metrekareye 40 kilograma kadar yağış düşebileceğini söyledi. Çalışkan, özellikle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.