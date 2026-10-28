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AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Saat verildi, yarına dikkat çekildi
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Saat verildi, yarına dikkat çekildi
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İstanbul'da etkisini sürdüren yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM ve meteoroloji uzmanları İstanbulluları uyardı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T11:12+0300
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istanbul hava durumu
sağanak yağış uyarısı
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İstanbul'da dün birçok bölgede su baskınlarına neden olan yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM uyardıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağış beklenirken yağış miktarının 10-20 kilogram arasında olmasının öngörüldüğü açıklandı. Sıcaklıkların 13 ila 16 derece arasında seyredeceği belirtilirken rüzgara dikkat çekildi. Yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecekNTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da yağışların akşam saatlerinde kuvvetleneceğini belirterek kentte yer yer metrekareye 40 kilograma kadar yağış düşebileceğini söyledi. Çalışkan, özellikle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/istanbullulara-kritik-uyari-barajin-doluluk-orani-kritik-seviyeye-ulasti-bu-bolgeden-uzak-durun-1109920015.html
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akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Saat verildi, yarına dikkat çekildi

11:12 28.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da yağmur
İstanbul'da yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
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İstanbul'da etkisini sürdüren yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM ve meteoroloji uzmanları İstanbulluları uyardı.
İstanbul'da dün birçok bölgede su baskınlarına neden olan yağışların bu akşam saatlerinde yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor.

AKOM uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağış beklenirken yağış miktarının 10-20 kilogram arasında olmasının öngörüldüğü açıklandı. Sıcaklıkların 13 ila 16 derece arasında seyredeceği belirtilirken rüzgara dikkat çekildi.

Yağmur akşam saatlerinde kuvvetlenecek

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da yağışların akşam saatlerinde kuvvetleneceğini belirterek kentte yer yer metrekareye 40 kilograma kadar yağış düşebileceğini söyledi. Çalışkan, özellikle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
İstanbul baraj doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
TÜRKİYE
İstanbullulara kritik uyarı: 'Barajın doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı, bu bölgeden uzak durun'
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