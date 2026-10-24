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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, biri takla attı: Trafik kilitlendi
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, biri takla attı: Trafik kilitlendi
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İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde hafriyat kamyonu, TIR ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Beş aracın... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bağcılar'da TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde, hafriyat kamyonu, TIR ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralananlar varBağcılar'daki zincirleme trafik kazasında yaralananların bulunduğu bildirildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.TEM Otoyolu'nda iki şerit trafiğe kapatıldıKaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne yönündeki iki şeridi araç trafiğine kapatıldı.Yolun daralması nedeniyle Bağcılar mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/mustafa-sandalin-esi-ve-kayinpederinin-3-milyar-liralik-fon-kri-gundemde-parayi-iade-etmek-1109818975.html
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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, biri takla attı: Trafik kilitlendi

10:21 24.10.2026
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, biri takla attı: Trafik kilitlendi
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, biri takla attı: Trafik kilitlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2026
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İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde hafriyat kamyonu, TIR ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Beş aracın karıştığı kazada araçlardan biri takla atarken yaralananların olduğu bildirildi.
Bağcılar'da TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde, hafriyat kamyonu, TIR ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar var

Bağcılar'daki zincirleme trafik kazasında yaralananların bulunduğu bildirildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.
Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

TEM Otoyolu'nda iki şerit trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne yönündeki iki şeridi araç trafiğine kapatıldı.
Yolun daralması nedeniyle Bağcılar mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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