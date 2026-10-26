https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/brezilya-secimlerinde-luladan-tarihi-donus-bolsonaro-karsisinda-dorduncu-zaferini-kazanarak-yeniden-1109844367.html
Brezilya seçimlerinde Lula’dan tarihi dönüş: Bolsonaro karşısında dördüncü zaferini kazanarak yeniden Başkan seçildi
Brezilya seçimlerinde Lula’dan tarihi dönüş: Bolsonaro karşısında dördüncü zaferini kazanarak yeniden Başkan seçildi
Sputnik Türkiye
Brezilya’da 25 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu Lula da Silva kazandı. İlk turu geride tamamlayan Lula, Flavio Bolsonaro’yu geçerek... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T06:58+0300
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2026-10-26T06:58+0300
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Brezilya’da devlet başkanlığı seçimini, İşçi Partisi’nin (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Lula, sağcı senatör Flavio Bolsonaro karşısındaki zaferiyle ülkeyi dördüncü kez yönetme hakkı elde etti.Seçim gecesi açıklanan ilk sonuçlarda Lula, 64 milyon 168 bin oyla yüzde 51,77’ye ulaştı. Liberal Parti’nin (PL) adayı Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23’lük oranla rakibinin gerisinde kaldı.Brezilya seçimlerinde ilk tur tablosu tersine döndü4 Ekim’de yapılan ilk turda Bolsonaro yaklaşık yüzde 47, Lula ise yüzde 45,1 oy almıştı. Adaylardan hiçbirinin kazanmak için gereken çoğunluğa ulaşamaması üzerine seçim ikinci tura taşınmıştı.Lula, ikinci turda bu sıralamayı tersine çevirdi. Böylece 1964-1985 askeri diktatörlüğünün ardından demokrasiye geçen Brezilya’da, ilk turu ikinci sırada tamamlayıp ikinci turda devlet başkanlığını kazanan ilk aday oldu.Lula da Silva yedinci yarışında dördüncü kez kazandıSiyasi kariyeri boyunca yedinci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula, bu sonuçla dördüncü seçim zaferini elde etti. Daha önce iki dönem devlet başkanlığı yapan Lula, 2022’deki seçimi kazanarak 2023’te yeniden göreve dönmüştü.Zaferin ardından Lula destekçileri kutlamalar için sokaklara çıktı. Rio de Janeiro’daki Cinelandia Meydanı, seçim sonucunu kutlayanların toplandığı adreslerden biri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bulgaristanda-cumhurbaskanligi-secimi-ikinci-tura-kaldi-1109843995.html
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başkan, lula da silva, flavio bolsonaro, luiz inacio lula da silva, yılsonu2026
başkan, lula da silva, flavio bolsonaro, luiz inacio lula da silva, yılsonu2026
Brezilya seçimlerinde Lula’dan tarihi dönüş: Bolsonaro karşısında dördüncü zaferini kazanarak yeniden Başkan seçildi
Brezilya’da 25 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu Lula da Silva kazandı. İlk turu geride tamamlayan Lula, Flavio Bolsonaro’yu geçerek dördüncü kez devlet başkanı seçildi ve ülkenin demokrasi tarihinde bir ilke imza attı.
Brezilya’da devlet başkanlığı seçimini, İşçi Partisi’nin (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı. Lula, sağcı senatör Flavio Bolsonaro karşısındaki zaferiyle ülkeyi dördüncü kez yönetme hakkı elde etti.
Seçim gecesi açıklanan ilk sonuçlarda Lula, 64 milyon 168 bin oyla yüzde 51,77’ye ulaştı. Liberal Parti’nin (PL) adayı Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23’lük oranla rakibinin gerisinde kaldı.
Brezilya seçimlerinde ilk tur tablosu tersine döndü
4 Ekim’de yapılan ilk turda Bolsonaro yaklaşık yüzde 47, Lula ise yüzde 45,1 oy almıştı. Adaylardan hiçbirinin kazanmak için gereken çoğunluğa ulaşamaması üzerine seçim ikinci tura taşınmıştı.
Lula, ikinci turda bu sıralamayı tersine çevirdi. Böylece 1964-1985 askeri diktatörlüğünün ardından demokrasiye geçen Brezilya’da, ilk turu ikinci sırada tamamlayıp ikinci turda devlet başkanlığını kazanan ilk aday oldu.
Lula da Silva yedinci yarışında dördüncü kez kazandı
Siyasi kariyeri boyunca yedinci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula, bu sonuçla dördüncü seçim zaferini elde etti. Daha önce iki dönem devlet başkanlığı yapan Lula, 2022’deki seçimi kazanarak 2023’te yeniden göreve dönmüştü.
Zaferin ardından Lula destekçileri kutlamalar için sokaklara çıktı. Rio de Janeiro’daki Cinelandia Meydanı, seçim sonucunu kutlayanların toplandığı adreslerden biri oldu.