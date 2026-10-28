https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/bmden-abdye-kuba-cagrisi-ambargonun-kaldirilmasi-istendi-1109948925.html
BM'den ABD'ye Küba çağrısı: Ambargonun kaldırılması istendi
BM'den ABD'ye Küba çağrısı: Ambargonun kaldırılması istendi
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun kaldırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T20:44+0300
2026-10-28T20:44+0300
2026-10-28T20:44+0300
dünya
abd
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
küba
ambargo
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ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yeniden gündeme geldi. Üye ülkeler, Washington'a ekonomik yaptırımları sona erdirme çağrısı yapan tasarıyı oyladı.Türkiye dahil 130 ülkenin desteğini alan tasarıya, ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke karşı çıktı. Oylamada 25 ülke ise çekimser kaldı.Bağlayıcılığı bulunmayan karar, ABD'ye Küba üzerindeki ekonomik, ticari ve mali ambargoyu kaldırma çağrısı niteliği taşıyor.Washington'ın Küba'ya yönelik yaptırımları 1960'ta başlamış ve ilerleyen yıllarda genişletilmişti. BM Genel Kurulu ise 2012'den bu yana kabul ettiği kararlarla ambargonun sona erdirilmesini talep ediyor.Ambargonun kaldırılmasına destek azaldıTasarı kabul edilmesine rağmen ambargonun kaldırılmasını destekleyen ülkelerin sayısı geçen yıla göre 35 azaldı. 2025'te 165 ülke tasarıya destek verirken 7 ülke karşı çıkmış, 12 ülke çekimser kalmıştı.Bu yıl ise karşı oy sayısı 17'ye, çekimser sayısı 25'e yükseldi. Almanya ve İtalya gibi daha önce tasarıyı destekleyen ülkelerin çekimser kalması, oylamadaki önemli değişiklikler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/suriye-urdune-nota-verdi-buyukelci-disislerine-cagrildi-1109948317.html
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abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, küba, ambargo, türkiye
abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, küba, ambargo, türkiye
BM'den ABD'ye Küba çağrısı: Ambargonun kaldırılması istendi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun kaldırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti. Türkiye'nin de destek verdiği tasarı, 17'ye karşı 130 oyla kabul edilirken 25 ülke çekimser kaldı.
ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yeniden gündeme geldi. Üye ülkeler, Washington'a ekonomik yaptırımları sona erdirme çağrısı yapan tasarıyı oyladı.
Türkiye dahil 130 ülkenin desteğini alan tasarıya, ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke karşı çıktı. Oylamada 25 ülke ise çekimser kaldı.
Bağlayıcılığı bulunmayan karar, ABD'ye Küba üzerindeki ekonomik, ticari ve mali ambargoyu kaldırma çağrısı niteliği taşıyor.
Washington'ın Küba'ya yönelik yaptırımları 1960'ta başlamış ve ilerleyen yıllarda genişletilmişti. BM Genel Kurulu ise 2012'den bu yana kabul ettiği kararlarla ambargonun sona erdirilmesini talep ediyor.
Ambargonun kaldırılmasına destek azaldı
Tasarı kabul edilmesine rağmen ambargonun kaldırılmasını destekleyen ülkelerin sayısı geçen yıla göre 35 azaldı. 2025'te 165 ülke tasarıya destek verirken 7 ülke karşı çıkmış, 12 ülke çekimser kalmıştı.
Bu yıl ise karşı oy sayısı 17'ye, çekimser sayısı 25'e yükseldi. Almanya ve İtalya gibi daha önce tasarıyı destekleyen ülkelerin çekimser kalması, oylamadaki önemli değişiklikler arasında yer aldı.