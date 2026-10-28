Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/bmden-abdye-kuba-cagrisi-ambargonun-kaldirilmasi-istendi-1109948925.html
BM'den ABD'ye Küba çağrısı: Ambargonun kaldırılması istendi
BM'den ABD'ye Küba çağrısı: Ambargonun kaldırılması istendi
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun kaldırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T20:44+0300
2026-10-28T20:44+0300
dünya
abd
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
küba
ambargo
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109948768_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f8cbbab7a4c4f3787b5382d5f91ccaf1.jpg
ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yeniden gündeme geldi. Üye ülkeler, Washington'a ekonomik yaptırımları sona erdirme çağrısı yapan tasarıyı oyladı.Türkiye dahil 130 ülkenin desteğini alan tasarıya, ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke karşı çıktı. Oylamada 25 ülke ise çekimser kaldı.Bağlayıcılığı bulunmayan karar, ABD'ye Küba üzerindeki ekonomik, ticari ve mali ambargoyu kaldırma çağrısı niteliği taşıyor.Washington'ın Küba'ya yönelik yaptırımları 1960'ta başlamış ve ilerleyen yıllarda genişletilmişti. BM Genel Kurulu ise 2012'den bu yana kabul ettiği kararlarla ambargonun sona erdirilmesini talep ediyor.Ambargonun kaldırılmasına destek azaldıTasarı kabul edilmesine rağmen ambargonun kaldırılmasını destekleyen ülkelerin sayısı geçen yıla göre 35 azaldı. 2025'te 165 ülke tasarıya destek verirken 7 ülke karşı çıkmış, 12 ülke çekimser kalmıştı.Bu yıl ise karşı oy sayısı 17'ye, çekimser sayısı 25'e yükseldi. Almanya ve İtalya gibi daha önce tasarıyı destekleyen ülkelerin çekimser kalması, oylamadaki önemli değişiklikler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/suriye-urdune-nota-verdi-buyukelci-disislerine-cagrildi-1109948317.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109948768_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_a26b29da0410035f7492bf7ac3b2ab0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, küba, ambargo, türkiye
abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, küba, ambargo, türkiye

BM'den ABD'ye Küba çağrısı: Ambargonun kaldırılması istendi

20:44 28.10.2026
© AP Photo / Seth WenigKüba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla (solda), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapıyor.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla (solda), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun kaldırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti. Türkiye'nin de destek verdiği tasarı, 17'ye karşı 130 oyla kabul edilirken 25 ülke çekimser kaldı.
ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yeniden gündeme geldi. Üye ülkeler, Washington'a ekonomik yaptırımları sona erdirme çağrısı yapan tasarıyı oyladı.
Türkiye dahil 130 ülkenin desteğini alan tasarıya, ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke karşı çıktı. Oylamada 25 ülke ise çekimser kaldı.
Bağlayıcılığı bulunmayan karar, ABD'ye Küba üzerindeki ekonomik, ticari ve mali ambargoyu kaldırma çağrısı niteliği taşıyor.
Washington'ın Küba'ya yönelik yaptırımları 1960'ta başlamış ve ilerleyen yıllarda genişletilmişti. BM Genel Kurulu ise 2012'den bu yana kabul ettiği kararlarla ambargonun sona erdirilmesini talep ediyor.

Ambargonun kaldırılmasına destek azaldı

Tasarı kabul edilmesine rağmen ambargonun kaldırılmasını destekleyen ülkelerin sayısı geçen yıla göre 35 azaldı. 2025'te 165 ülke tasarıya destek verirken 7 ülke karşı çıkmış, 12 ülke çekimser kalmıştı.
Bu yıl ise karşı oy sayısı 17'ye, çekimser sayısı 25'e yükseldi. Almanya ve İtalya gibi daha önce tasarıyı destekleyen ülkelerin çekimser kalması, oylamadaki önemli değişiklikler arasında yer aldı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
DÜNYA
Suriye, Ürdün'e nota verdi: Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала