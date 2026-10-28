https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/bmden-abdye-kuba-cagrisi-ambargonun-kaldirilmasi-istendi-1109948925.html

BM'den ABD'ye Küba çağrısı: Ambargonun kaldırılması istendi

BM'den ABD'ye Küba çağrısı: Ambargonun kaldırılması istendi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun kaldırılmasını isteyen karar tasarısını kabul etti... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T20:44+0300

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dünya

abd

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

küba

ambargo

türkiye

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ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yeniden gündeme geldi. Üye ülkeler, Washington'a ekonomik yaptırımları sona erdirme çağrısı yapan tasarıyı oyladı.Türkiye dahil 130 ülkenin desteğini alan tasarıya, ABD, İsrail, Ukrayna, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke karşı çıktı. Oylamada 25 ülke ise çekimser kaldı.Bağlayıcılığı bulunmayan karar, ABD'ye Küba üzerindeki ekonomik, ticari ve mali ambargoyu kaldırma çağrısı niteliği taşıyor.Washington'ın Küba'ya yönelik yaptırımları 1960'ta başlamış ve ilerleyen yıllarda genişletilmişti. BM Genel Kurulu ise 2012'den bu yana kabul ettiği kararlarla ambargonun sona erdirilmesini talep ediyor.Ambargonun kaldırılmasına destek azaldıTasarı kabul edilmesine rağmen ambargonun kaldırılmasını destekleyen ülkelerin sayısı geçen yıla göre 35 azaldı. 2025'te 165 ülke tasarıya destek verirken 7 ülke karşı çıkmış, 12 ülke çekimser kalmıştı.Bu yıl ise karşı oy sayısı 17'ye, çekimser sayısı 25'e yükseldi. Almanya ve İtalya gibi daha önce tasarıyı destekleyen ülkelerin çekimser kalması, oylamadaki önemli değişiklikler arasında yer aldı.

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abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, küba, ambargo, türkiye