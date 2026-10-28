https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/bakanlik-marka-adi-vererek-ifsa-etti-dana-sucuktan-domuz-eti-cikti-1109920923.html
Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Sucuktan domuz eti çıktı, imha görüntüleri paylaşıldı
Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Sucuktan domuz eti çıktı, imha görüntüleri paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine 38 yeni ürün eklendi. İncelenen dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildiği... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T10:46+0300
2026-10-28T10:46+0300
2026-10-28T11:28+0300
türki̇ye
dana
kayseri
balıkesir
türkiye
sucuk
domuz
tağşiş
taklit tağşiş listesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104170275_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_437473dfd3b6d1537977609804993b5e.png
Tarım ve Orman Bakanlığı, dana sucuk olarak satılan bir üründe domuz eti tespit edildiğini açıkladı.Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yayımlanan güncel listede, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.Listeye, 10'u sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 38 yeni ürün eklendi. Listeye eklenen ürünlerden birinde domuz eti ve altısında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.Sucuktan domuz çıktıSakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "Hacı Kemal" markasıyla satışa sunduğu dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildi.Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerin ise Kayseri, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi.Bir firmanın çiğ dana kıyma ibaresiyle satışa sunduğu üründe kanatlı eti bulundu.2.6 ton sucuk satışa sunulmadan imha edildiSakarya'da domuz eti tespit edilen 2.6 ton sucuk imha edildi, ekiplerce işletme kapatıldı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, güvenilir gıdada taviz verilemeyeceği vurgulandı.Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızın kamuoyu duyuru (ifşa) listesinde de yayımlanan işletmeye yönelik yapılan denetimler sonucu domuz eti tespit edilen 2.6 ton sucuk ürünü satışa sunulmadan imha edilmiştir. Sorumlu işletmeye idari para cezası uygulanmış, faaliyetine son verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.Zeytinyağında da hile: Tohum yağı çıktıİstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın soğuk sıkım zeytinyağı olarak sattığı üründe tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.Çorum da ise bir firmanın mor renkte etiketsiz baharat olduğu söylenen ürün ibaresiyle sattığı üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/81-ilde-gida-guvenligi-operasyonu-61-milyon-tllik-sahte-ve-tagsis-urun-ele-gecirildi-1109240111.html
türki̇ye
dana
kayseri
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104170275_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86f60f2a19748def1cfc21eb380a7729.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dana, kayseri, balıkesir, türkiye, sucuk, domuz, tağşiş, taklit tağşiş listesi
dana, kayseri, balıkesir, türkiye, sucuk, domuz, tağşiş, taklit tağşiş listesi
Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Sucuktan domuz eti çıktı, imha görüntüleri paylaşıldı
10:46 28.10.2026 (güncellendi: 11:28 28.10.2026)
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine 38 yeni ürün eklendi. İncelenen dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildiği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, dana sucuk olarak satılan bir üründe domuz eti tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr
internet sitesinde yayımlanan güncel listede, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.
Listeye, 10'u sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 38 yeni ürün eklendi. Listeye eklenen ürünlerden birinde domuz eti ve altısında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "Hacı Kemal" markasıyla satışa sunduğu dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildi.
Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerin ise Kayseri, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi.
Bir firmanın çiğ dana kıyma ibaresiyle satışa sunduğu üründe kanatlı eti bulundu.
2.6 ton sucuk satışa sunulmadan imha edildi
Sakarya'da domuz eti tespit edilen 2.6 ton sucuk imha edildi, ekiplerce işletme kapatıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, güvenilir gıdada taviz verilemeyeceği vurgulandı.
Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızın kamuoyu duyuru (ifşa) listesinde de yayımlanan işletmeye yönelik yapılan denetimler sonucu domuz eti tespit edilen 2.6 ton sucuk ürünü satışa sunulmadan imha edilmiştir. Sorumlu işletmeye idari para cezası uygulanmış, faaliyetine son verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Zeytinyağında da hile: Tohum yağı çıktı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın soğuk sıkım zeytinyağı olarak sattığı üründe tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
Çorum da ise bir firmanın mor renkte etiketsiz baharat olduğu söylenen ürün ibaresiyle sattığı üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.