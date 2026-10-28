https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/bakanlik-marka-adi-vererek-ifsa-etti-dana-sucuktan-domuz-eti-cikti-1109920923.html

Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Sucuktan domuz eti çıktı, imha görüntüleri paylaşıldı

Bakanlık marka adı vererek ifşa etti: Sucuktan domuz eti çıktı, imha görüntüleri paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine 38 yeni ürün eklendi. İncelenen dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildiği... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T10:46+0300

2026-10-28T10:46+0300

2026-10-28T11:28+0300

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domuz

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taklit tağşiş listesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, dana sucuk olarak satılan bir üründe domuz eti tespit edildiğini açıkladı.Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yayımlanan güncel listede, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.Listeye, 10'u sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 38 yeni ürün eklendi. Listeye eklenen ürünlerden birinde domuz eti ve altısında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.Sucuktan domuz çıktıSakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "Hacı Kemal" markasıyla satışa sunduğu dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildi.Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerin ise Kayseri, Balıkesir, Bursa ve Kahramanmaraş da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi.Bir firmanın çiğ dana kıyma ibaresiyle satışa sunduğu üründe kanatlı eti bulundu.2.6 ton sucuk satışa sunulmadan imha edildiSakarya'da domuz eti tespit edilen 2.6 ton sucuk imha edildi, ekiplerce işletme kapatıldı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, güvenilir gıdada taviz verilemeyeceği vurgulandı.Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızın kamuoyu duyuru (ifşa) listesinde de yayımlanan işletmeye yönelik yapılan denetimler sonucu domuz eti tespit edilen 2.6 ton sucuk ürünü satışa sunulmadan imha edilmiştir. Sorumlu işletmeye idari para cezası uygulanmış, faaliyetine son verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.Zeytinyağında da hile: Tohum yağı çıktıİstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın soğuk sıkım zeytinyağı olarak sattığı üründe tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.Çorum da ise bir firmanın mor renkte etiketsiz baharat olduğu söylenen ürün ibaresiyle sattığı üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/81-ilde-gida-guvenligi-operasyonu-61-milyon-tllik-sahte-ve-tagsis-urun-ele-gecirildi-1109240111.html

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